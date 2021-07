Qu’est-ce que Pegasus et pourquoi 50 000 smartphones d’influenceurs ont été piratés dans le monde | La technologie

Les recherches indiquent que 10 gouvernements du monde entier ont utilisé ce logiciel pour espionner des personnalités clés, les journalistes, les politiciens et les militants étant les cibles les plus courantes.

La nouvelle s’est propagée à une vitesse vertigineuse et ce n’est pas pour moins, puisque nous sommes probablement confrontés au plus grand scandale d’espionnage de la décennie, où les gouvernements, les politiciens et les journalistes ont été impliqués, mais pas tous de la même manière.

Suite aux nouvelles informations publiées, nous allons passer en revue point par point ce qui s’est passé jusqu’à présent pour bien comprendre cette situation délicate qui contrôle différents pays et une entreprise en particulier.

Jetons un coup d’œil à ce qu’est Pégase, qui est concerné et quelles informations ont été obtenues par les clients du groupe NSO, créateurs de celui-ci.

Qu’est-ce que Pégase

Pegasus est un type de logiciel espion créé par la société israélienne NSO Group. Ce logiciel est associé à tous types de smartphones (que ce soit Android ou Apple, ça ne fait pas de distinction) et permet un suivi complet du téléphone.

Parmi les fichiers auxquels cet outil d’espionnage peut accéder figurent photos, e-mails, messages WhatsApp ou Telegram (entre autres), appels téléphoniques, historique de recherche du navigateur, localisation en temps réel, etc.

Le laboratoire de sécurité d’Amnesty International à travers ce rapport a vérifié que le logiciel israélien est conçu pour garder un enregistrement presque complet de tout ce que le téléphone portable de la victime fait pendant la journée.

Son existence a atteint les médias en 2019, lorsqu’une faille de sécurité dans WhatsApp a été exploitée pour accéder à des centaines de téléphones à travers le monde et que la société de messagerie a détecté la défaillance (chose très courante ces dernières années).

Une entreprise appartenant à Facebook a poursuivi NSO Group en justice des mois plus tard l’accusant d’aider les gouvernements du monde entier à espionner plus de 1 400 personnes clé dans ces pays.

En plus de tout cela, le projet Pegasus est associé à des événements aussi importants que le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, ou la fuite du téléphone de Jeff Bezos qui a pris fin avec le divorce du magnat de la technologie.

Ce que nous savons de Pegasus jusqu’à présent

Alors que le groupe NSO a nié ses logiciels espions pendant des années, sa défense s’est essoufflée après les révélations de Forbidden Stories, car elles ont montré la preuve que rapportent l’utilisation de leur logiciel pour espionner environ 50 000 numéros de téléphone.

Bien que les numéros sur la liste n’incluent pas de nom, l’équipe de recherche a pu identifier plus de 1 000 personnes, dont 189 journalistes et plus de 600 hommes politiques et des fonctionnaires dans plus de 50 pays.

Les 10 pays qui auraient utilisé ces services pour espionner des journalistes, des dissidents, des politiciens et d’autres personnalités importantes sont : Azerbaïdjan, Bahreïn, Kazakhstan, Mexique, Maroc, Rwanda, Arabie saoudite, Hongrie, Inde et Émirats arabes unis.

En plus de ces pays, les rapports indiquent que dans des pays comme l’Espagne, le Royaume-Uni ou la France, il aurait également été utilisé à Pegasus ces dernières années. Bien que le pays qui remporte le gâteau soit le Mexique, où l’on dénombre 15 000 numéros de téléphone sur les 50 000 détectés.

Qui a découvert toutes ces informations

L’enquête qui a révélé tous ces secrets s’appelle le projet Pegasus, qui a été élaboré grâce au travail de Forbidden Stories, une organisation à but non lucratif de journalistes, à Amnesty International et à des journaux de renom tels que The Washington Post ou The Guardian.

Il y a quelques heures, Forbidden Stories annonçait sur Twitter l’avancée des enquêtes, avec de nouvelles données qui assuraient le piratage de quelque 50 000 téléphones et l’utilisation de ce logiciel espion par 10 pays à travers le monde. L’Espagne en fait partie.

– 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 -La démocratie mondiale sous cyberattaque. Suivez tout au long de la semaine #PegasusProject pic.twitter.com/R2uuYhMqzV – Histoires interdites (@FbdnStories) 18 juillet 2021

Actuellement, l’équipe de journalistes continue de travailler pour connaître la portée de ce hack et découvrir qui sont les personnalités concernées.

Et c’est parce que tous les téléphones concernés n’ont pas pu être espionnésmais seulement ajouté à la liste des personnes d’intérêt possibles.

Ce que disent le groupe NSO et les gouvernements accusés

Malgré tout, la société israélienne a nié les faits à travers une communiqué de presse, affirmant que tout ce qui est publié sont des hypothèses erronées et des théories non fondées qui soulèvent de sérieux doutes quant à la fiabilité et aux intérêts des sources.

L’indignation de l’entreprise est telle que prétendre intenter une action en justice contre Forbidden Stories pour diffamation. Ils soulignent également que leur technologie n’est en aucun cas associée au meurtre de Jamal Khashoggi.

Ils assurent également qu’ils n’ont pas d’informations sur ce que leurs clients font avec leur programme, bien qu’ils assurent qu’ils enquêtent sur leurs clients avant de les accepter.

L’Inde, le Rwanda ou la Hongrie font partie des gouvernements accusés qui ont nié leur implication avec le logiciel Pegasus, tandis que les autres pays concernés sont silencieux.

L’affaire vient d’exploser et on s’attend à ce que dans les prochains jours plus de détails de l’enquête soient connus, mais la lutte entre la liberté d’expression, l’utilisation d’informations confidentielles et les intérêts privés nous promet au moins quelques semaines intéressantes.