Qu’est-ce que Pluto TV et comment fonctionne-t-il : configuration, chaînes et tout ce que vous devez savoir pour regarder la télévision gratuitement | Divertissement

Fatigué de payer des abonnements et toujours à la recherche de renouvellement ? Vous voulez voir des films et séries classiques que vous ne trouvez sur aucune plateforme de paiement ? Peut-être Pluton TV C’est ce que tu cherchais depuis si longtemps.

Pluto TV est une plateforme de streaming télévisé similaire à Netflix ou Disney +, avec une différence importante : c’est totalement gratuit, et sans inscription. C’est-à-dire que vous entrez sur le Web ou dans l’application, choisissez ce que vous voulez voir… et c’est tout !

Où est le piège ? Il n’y en a pas, à moins que vous n’appeliez un peu de fraude publicitaire. D’une manière ou d’une autre, il faut le financer, et la publicité n’est pas très ennuyeuse – une ou deux publicités de temps en temps.

Si vous ne l’avez pas encore essayé, notre conseil est de laisser vos préjugés derrière vous. Comment allons-nous voir il y a de bonnes séries et films, CA marche bien, la qualité de l’image est assez bonne, et la publicité n’est pas trop ennuyeuse.

Vous trouverez du contenu qui ne se trouve pas sur d’autres plateformes et vous n’aurez qu’à vous soucier d’appuyer sur Play. Que pourrais-tu vouloir de plus?

Qu’est-ce que Pluto TV et comment ça marche

Qu’est-ce que Pluton TV ?

Pluto TV est une plateforme de streaming qui propose des séries TV et des films entièrement gratuits, et sans avoir besoin d’inscription.

Vous n’avez absolument rien à faire pour profiter de son contenu, au-delà d’accéder à l’application depuis son site Web, l’application préinstallée sur certains téléviseurs ou appareils de streaming, ou que vous installez sur votre mobile ou votre tablette.

Vous entrez, sélectionnez ce que vous voulez voir, appuyez sur le bouton Play et c’est tout…

Qui est derrière ?

Pluto TV est née en 2013, mais depuis 2019, elle appartient à ViacomCBS, qui est la société qui l’a stimulée et l’a exportée dans de nombreux pays, dont l’Espagne.

ViacomCBS a concédé sous licence tout le contenu, le plus exclusivement, et en plus de la production internationale Il a également quelques films et séries espagnols, comme Ana y los 7 ou Curro Jiménez, presque tous de RTVE.

Gratuit et sans inscription ? Où est l’astuce ?

Comme nous l’avons commenté, profiter de Pluto TV est totalement gratuit. Vous n’avez même pas besoin de vous inscrire. Vous appuyez sur Play, et vous avez terminé.

Mais logiquement Pluto TV doit générer des revenus pour payer les licences et l’infrastructure de streaming (serveurs), c’est pourquoi a de la publicité.

Mais ne vous inquiétez pas, rien à voir avec les marathons publicitaires d’Antena 3 ou de Telecinco, ceux dans lesquels vous oubliez ce que vous regardiez. Les publicités télévisées de Pluton sont généralement 1 ou 2 annonces qui totalisent à peine 1 minute, toutes les 10 ou 15 minutes, ou lorsque vous sautez beaucoup dans un contenu, ou qu’un chapitre ou un film commence.

Certes cela varie en fonction du nombre d’utilisateurs, mais en général ce n’est pas trop gênant, même si cela dépend du niveau de tolérance de chaque personne.

Que puis-je trouver sur Pluto TV ?

Dans la version espagnole de Pluto TV, vous trouverez environ 65 chaînes de télévision et plus de 1 000 films.

Il y a du contenu de tous âges et de tous genres, mais bien sûr la plupart d’entre eux ont déjà quelques années, sans que cela signifie qu’ils sont vieux. Il y a du cinéma classique, c’est vrai, mais aussi de la dernière décennie.

Des films comme The Fountain of Life, Birdman, Tigerland ou The Darkest Hour, ou des séries comme Pawns to the Beast, Mutant X, Archangel, etc.

Il y a aussi certains contenus fabriqués en Espagne, comme La Hora de José Mota, l’hebdomadaire Vaya, Plats Brust ou Tierra de Lobos.

Bien entendu, ledit contenu n’est pas fourni. Il existe une quarantaine de séries et quelques centaines de films.

On y trouve un peu de tout, y compris anime classique comme la légendaire série Sherlock Holmes de Miyazaki (avec une excellente qualité d’image), documentaires, programmation musicale, comédie en direct, etc.

Sur quels appareils puis-je l’utiliser ?

L’une de ses forces est que est disponible sur toutes sortes d’appareils et de services, il est donc très facile à trouver.

Vous pouvez l’utiliser sur le site Pluto.tv, ainsi qu’en tant qu’application pour iOS et Android, ainsi qu’intégré dans les téléviseurs LG et Samsung, Chromecast, Amazon Fire TV, Android TV, Google TV et les consoles Xbox et PlayStation.

Qualité technique

Compte tenu du fait que la plupart des séries et des films ont déjà quelques années, il faut reconnaître que la qualité d’image est plutôt bonne.

Le contenu est offert à Résolution 1080p et pendant les tests nous n’avons pas remarqué de coupures, pas de défauts d’image. Tout a été très fluide aussi bien depuis le PC que depuis le mobile, et sur la TV avec une Fire TV et une connexion 300 Mbps.

Peut-être avons-nous remarqué que prend 1 à 2 secondes de plus que Netflix pour sauter d’une partie du chapitre à l’autre, si on change vite, mais ce n’est pas grave.

En direct et à la demande

Bien que les boutons et les menus soient à des endroits différents selon l’application que vous utilisez (ou la version Web), ils ont tous les mêmes fonctions, donc les explications que nous allons donner ci-dessous s’appliquent à toutes les versions.

Une fois que vous entrez Pluton TV, vous verrez qu’il existe deux types de contenus : En direct Oui Sur demande:

En direct essayer d’imiter retransmissions en direct de la télévision traditionnelle. Mais ce sont simplement des séries et des chaînes qu’elle diffuse en continu. Vous ne pouvez pas choisir un chapitre ou avancer ou reculer ici – le film ou l’épisode peut être diffusé en continu à n’importe quel moment de sa séquence, et vous devez le regarder à partir de là. Comme le vieux téléviseur d’une vie, wow …

Vous choisissez ce que vous voulez voir dans une grille horaire :

Tout ce contenu est à la demande ou à la demande, où vous êtes celui qui sélectionne ce que vous voulez voir ou d’où, donc Dans Directp, il n’est utile que pour ceux qui se contentent de voir “ce qu’ils publient”, ou qui ne veulent pas rechercher de contenu.

Si vous touchez Sur demande, Un menu s’ouvrira sur le côté gauche (ou sur la couverture, sur le mobile) pour accéder aux catégories.

Catégorie:

Une limitation intentionnelle de Pluto TV est qu’il n’a pas de navigateur. En effet, certaines catégories ont peu de contenu (comme les séries), et il serait très fructueux de rechercher et de ne pas trouver.

Donc, si vous voulez trouver du contenu spécifique, vous devez rechercher par catégories.

Il y en a un dédié aux nouvelles, aux séries et à la comédie musicale MTV. Les autres sont des genres cinématographiques : Action, Comédie, Science-fiction, Romance, Aventures, Documentaires, etc.

Dans chaque catégorie, il n’y a pas d’autre choix que de parcourir la grille pour voir si vous trouvez quelque chose que vous aimez.

Limites

Le fait qu’il s’agisse d’un service gratuit, et surtout qu’il n’y ait pas d’inscription, ajoute une série de limitations qui vous choqueront, si vous venez de plateformes comme Netflix ou Amazon Prime Video.

La première limitation que nous avons déjà vue : il n’y a pas de chercheur.

Un autre tout aussi important est que vous ne pouvez pas enregistrer vos séries et films préférés pour les voir plus tard, ou continuer là où vous vous étiez arrêté, à moins que vous ne conserviez les cookies, comme nous allons le voir.

Dans d’autres pays, vous pouvez créer un compte pour enregistrer vos favoris, mais ce n’est pas possible pour le moment.

Enfin, il faut tenir compte du fait que le contenu n’a qu’un seul audio. La plupart d’entre eux sont uniquement en espagnol, mais il existe des séries et des films en son original avec sous-titres espagnols. Ce qu’il y a, c’est ce qu’il touche, parce que ne peut pas être choisi ou personnalisé (Vous ne pouvez pas supprimer les sous-titres s’il les prend, par exemple).

L’importance des cookies

Avec ce service Il vous convient d’accepter les cookies qu’ils vous proposent, car ils sont utilisés pour enregistrez le contenu que vous avez vu, et où vous arrivez :

Tant que vous ne supprimez pas les cookies de votre PC ou de votre mobile, vous pourrez accéder à votre contenu et continuer là où vous vous étiez arrêté. Mais si tu les effaces tout sera perduComme il n’y a pas de comptes, vous ne pouvez pas créer de liste de favoris.

Voici comment fonctionne le lecteur

Lorsqu’il s’agit de profiter du contenu, le lecteur est extrêmement facile à utiliser.

Au centre, nous avons le bouton Lecture/Pause, et deux autres pour avancer ou reculer de 30 secondes. On peut aussi aller à n’importe quel endroit en déplaçant la barre jaune, sauf dans le contenu en direct, où on ne peut ni avancer ni reculer.

A gauche se trouve le bouton son, et à droite, celui de zoomer en plein écran, et partagez le lien vers le chapitre ou le film.

Nous avons également la possibilité de afficher le contenu Image dans l’image (dans une fenêtre réduite) en parcourant les catégories, ou en utilisant une autre application ..

En expansion continue

Pluto TV ajoute du contenu chaque mois. A récemment inclus une chaîne d’anime classique, avec des bijoux comme la mythique série Sherlock Holmes de Miyakazi, qui a fière allure et a un doublage classique.

Également une chaîne dédiée au moteur, et une autre appelée World Tour Poker, axée sur les tournois de poker internationaux.

Vous savez déjà tout ce dont vous avez besoin pour profiter de Pluto TV et de tout son contenuCela vaut la peine d’essayer!