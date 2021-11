Qu’est-ce que Project L, le nouveau jeu de combat de Riot Games ?

Au cas où vous l’auriez manqué, Riot Games nous a donné notre premier aperçu de Project L, le jeu de combat de League of Legends, au cours du week-end. Après environ deux ans de silence radio depuis que le jeu a été annoncé pour la première fois à l’EVO 2019, seuls des murmures et des rumeurs sur le jeu ont circulé. Avec cette récente vitrine, nous avons enfin des informations solides à méditer !

Cependant, si c’est la première fois que vous entendez parler du Projet L, vous vous demandez peut-être à quoi sert toute cette excitation. Qu’y a-t-il de si excitant dans ce nouveau jeu ? De quel genre de jeu de combat s’agit-il ? Qui sont Tom et Tony Cannon et pourquoi devrais-je m’en soucier ?

Pour aider à répondre à ces questions, Dorrani et moi nous sommes assis et avons discuté des images, en passant en revue tous les détails importants qui ont été révélés dans une nouvelle vidéo que vous pouvez regarder intégrée ci-dessus !

Le projet L est toujours sans date de sortie, ni nom propre, et reste toujours fermement en R&D alors que l’équipe de Riot s’y attaque. Bien que nous ayons historiquement très peu entendu parler de ce jeu, les Cannon ont déclaré que des mises à jour plus cohérentes arriveraient à mesure que le projet L poursuivait son développement.

Cette annonce intervient à la fin de la gigantesque campagne de Riot Games autour d’Arcane, l’émission Netflix récemment conclue qui se déroule dans le monde de MOBA League of Legends, dans laquelle Riot et Epic Games ont collaboré et ajouté Jinx à Fortnite. C’est aussi le début d’une nouvelle pré-saison de League of Legends, au cours de laquelle des changements majeurs ont été apportés au jeu.