Qu’est-ce que QAnon et comment le groupe lié à l’insurrection du Capitole a-t-il commencé ?

. – Le soulèvement de Capitol Hill mercredi a été alimenté par des groupes complotistes, des extrémistes et des mouvements marginaux liés à QAnon et aux Proud Boys, deux factions d’extrême droite que le président Donald Trump a refusé à plusieurs reprises de condamner lors de sa campagne électorale l’année dernière.

Depuis sa création, QAnon a vécu dans les recoins les plus sombres d’Internet. Désormais, les adeptes du groupe, qui se disent “croyants”, ont trouvé une niche sur les réseaux sociaux et au sein du Parti républicain.

QAnon a commencé comme une théorie du complot unique. Mais ses partisans agissent désormais davantage comme un culte virtuel, adorant et croyant grandement toute désinformation diffusée par la communauté du complot.

Ses principales théories du complot affirment que des dizaines de politiciens et de célébrités de premier plan travaillent en tandem avec des gouvernements du monde entier pour se livrer à des abus sexuels sur des enfants. Les partisans pensent également qu’il y a un effort “d’État profond” pour anéantir le président Donald Trump.

Mais les admirateurs du groupe se sont étendus à partir de ces croyances et soutiennent maintenant des théories non fondées concernant les fusillades de masse et les élections. Ces personnes ont faussement prétendu que les réseaux cellulaires 5G propageaient le coronavirus.

Il n’y a aucune preuve que tout ce que QAnon prétend être vrai.

Ces adeptes font des affirmations non fondées, puis les amplifient avec des preuves manipulées ou hors contexte publiées sur les réseaux sociaux pour étayer les allégations.

La naissance du groupe anarchique et son infiltration continue dans la vie américaine, est le résultat de la campagne de désinformation russe qui a ciblé les élections américaines de 2016.

Alors que la campagne russe avait un objectif apparent – influencer les électeurs à élire Trump – QAnon est décentralisé et n’a pas d’autre objectif clair que son slogan populaire, “Tout remettre en question”.

N’importe qui peut créer un complot, proposer des preuves pour le soutenir et le marquer avec des hashtags QAnon pour faire passer le mot. Mais personne n’est responsable de la traînée de chaos et de désinformation qu’elle laisse derrière elle.

Comment QAnon a commencé

Les origines de QAnon sont emblématiques de ce qui a évolué : une affirmation sans fondement et hors contexte faite pour étayer une accusation, qui est facilement discréditée.

Tout remonte à un message cryptique et anonyme du 28 octobre 2017 sur 4chan, un babillard en ligne qui présente fréquemment du contenu extrémiste et fanatique. L’individu, appelé plus tard « Q » par ses partisans, a affirmé qu’Hillary Clinton allait être arrêtée.

Il n’y a pas eu d’arrestation.

Cependant, des messages similaires poussant des allégations non fondées d’arrestations et d’actions “de l’État profond” ont continué à apparaître sur 4chan. On ne sait pas qui était derrière les messages, ou si ceux qui ont suivi ont été publiés par la même personne – les messages de 4chan sont anonymes.

Les croyants prétendent que son “Q” est si efficace en raison de sa demande d’habilitation de sécurité au sein du gouvernement des États-Unis.

Les partisans de QAnon ont comparé les messages initiaux, et plus tard, à des miettes de pain comme celles de Hansel et Gretel ou “gouttes”, comme ils les appellent maintenant.

Depuis lors, le groupe s’est injecté dans le grand public en créant des communautés sur Reddit et en prenant pied sur Twitter, Facebook et YouTube. Dans une série de vidéos mises en ligne en 2018, QAnon a ciblé Cemex, une entreprise de ciment mexicaine, car elle serait propriétaire d’un camp abandonné en Arizona, que les théoriciens du complot croient à tort être l’emplacement d’un site de trafic de personnes.

Début 2020, Oprah Winfrey et Tom Hanks ont été les cibles des complots de QAnon.

À l’époque, CNN a contacté Cemex et les porte-parole de Tom Hanks et Oprah Winfrey, mais il n’y a jamais eu de réponse.

Des croyants ont affirmé sur divers sites de médias sociaux qu’une maison d’Oprah à Boca Raton, en Floride, avait été perquisitionnée par la police dans un buste contre le trafic sexuel d’enfants et bouclée.

Une autre personne sur Twitter a publié un message, qui a été partagé des milliers de fois, dans lequel il a faussement affirmé que Tom Hanks, qui a été testé positif pour le coronavirus en Australie, avait été arrêté pour pédophilie. Le message indiquait que d’autres célébrités de la liste A seraient bientôt arrêtées.

Les théories du complot de QAnon ont été renforcées par des personnalités et des organisations de premier plan. En mars 2018, avant d’être licenciée de sa comédie, l’actrice Roseanne Barr avait tweeté sur la théorie du complot pédophile, faisant allusion à une affirmation non fondée selon laquelle le président Trump “a brisé des réseaux de trafic en haut lieu partout”. Barr a ensuite supprimé le tweet.

Le Parti républicain et QAnon

QAnon a presque atteint la scène principale du GOP lors du rassemblement du président Trump le 31 juillet 2018 à Tampa, en Floride, où des panneaux indiquant «Nous sommes Q» et «Q» sont apparus près du devant de la foule pendant le discours du président. .

Quatre mois plus tard, le vice-président Pence a publié – puis supprimé – une photo sur Twitter avec un agent des forces de l’ordre portant un écusson QAnon sur son uniforme.

Et en juillet 2019, la Maison Blanche a invité un partisan de QAnon à un événement présenté par la Maison Blanche comme un « sommet des médias sociaux » avec des influenceurs conservateurs.

Aujourd’hui, le Parti républicain a trois candidats qui ont sympathisé ou soutenu le groupe et pourraient être vus au Congrès en janvier : Jo Rae Perkins, un candidat pour un siège au Sénat américain de l’Oregon ; Marjorie Taylor Greene, candidate au Congrès pour le bureau du 14e district de Géorgie ; et Lauren Boebert, qui a battu un titulaire de cinq mandats soutenu par Trump lors des élections primaires pour devenir candidate pour le troisième district du Colorado.

“Tout ce que j’ai entendu de Q : j’espère que c’est vrai parce que cela signifie simplement que l’Amérique devient plus forte et meilleure, et que les gens reviennent à des valeurs conservatrices, et c’est pour cela que je suis”, a déclaré Boebert, favori pour le siège de la Chambre. . , dans une interview en mai.

Sa directrice de campagne, Sherronna Bishop, a déclaré à CNN dans un communiqué que malgré ces commentaires, Bishop “ne suit pas QAnon”.

CNN a contacté le Comité national républicain et la campagne du président Trump pour obtenir des commentaires sur QAnon et des commentaires de candidats républicains sur le groupe, mais n’a pas reçu de réponse.