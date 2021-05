Qu’est-ce que Quant Crypto? 11 choses que les investisseurs potentiels de QNT doivent savoir

Les traders de crypto s’intéressent à Quant (CCC:QNT-USD) et nous examinons de quoi il s’agit.

Source: Zeedign.com/Shutterstock.com

Commençons par une ventilation de la crypto Quant ci-dessous.

Quant est la crypto-monnaie native d’un réseau blockchain du même nom. Ce réseau offre de multiples services aux particuliers et aux entreprises. Cela inclut la possibilité d’échanger des actifs sur un réseau sécurisé et rentable. Les efforts du réseau incluent la passerelle Overledger DLT. Il s’agit de la première passerelle DLT pour les entreprises qui fonctionne sur plusieurs systèmes, réseaux et DLT. La liste des partenaires de Quant est déjà remplie de plusieurs entreprises à noter. Qui comprend Nvidia (NASDAQ:NVDA), Oracle (NYSE:ORCL), Blockchain Consortium, et plus encore. La société a progressé avec son Overledger DLT lorsqu’elle a lancé la version 2.0 fin avril. Cela lui a permis d’introduire une nouvelle API, une interface normalisée basée sur ISO TC / 307, ainsi que de nouvelles normes d’authentification fédérée OAuth. Il exploite également un Twitter (NYSE:TWTR) avec des mises à jour fréquentes pour ses plus de 27 000 abonnés. Cela inclut son inclusion récente sur une liste restreinte de candidats pour les prix Deloitte’s Most Disruptive Fintech Awards.

Gilbert Verdian, fondateur et PDG de Quant, explique en détail ce que fait la société de cryptographie ci-dessous.

«Nous avons résolu l’interopérabilité DLT, nous positionnant ainsi pour réarchitecturer nos systèmes et créer des réseaux aussi connectés que le monde dans lequel nous vivons, pour aider à générer une valeur énorme, ouvrir de nouveaux marchés et réaliser de nouvelles efficiences pour les entreprises, les gouvernements et les particuliers.»

WNT a augmenté de 15,1% sur une période de 24 heures jeudi et se négocie à environ 29,12 $ par jeton.

Les traders de crypto qui sont enthousiasmés par plus d’informations devraient continuer à lire.

InvestorPlace a accordé beaucoup d’attention aux cryptos avec une couverture quotidienne. Cela comprend des articles couvrant aujourd’hui Carl Icahn achetant potentiellement Bitcoin (CCC:BTC-USD), les nouvelles HODL (CCC:HODL-USD) obtenir une attention particulière aujourd’hui, ainsi que ce qui se passe avec Crypto Miner SOS (NYSE:SOS).

Plus de nouvelles de jeudi sur la crypto

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/05/what-is-quant-crypto-11-things-for-potential-qnt-investors-to-know/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC