Qu’est-ce que Rewilding, la nouvelle façon de prendre soin de la nature sur laquelle parient des pays comme l’Écosse Vie

De nombreuses espèces ont été sauvées de l’extinction grâce à l’intervention constante et patiente des humains. Le lynx ibérique est l’exemple le plus proche que nous ayons. Resilvestration propose une approche différente.

La plupart des théories associées à conservationnisme des espèces animales et végétales, ils parient sur l’intervention de l’être humain. Grâce à des programmes scientifiques méticuleux, nous surveillons, soignons et aidons les espèces menacées à survivre.

C’est une philosophie qui s’est avérée très efficace, comme vous pouvez le voir dans la carte ci-dessous. Des dizaines d’espèces animales ont été sauvées de l’extinction au cours des 50 dernières années, grâce à l’intervention humaine.

Mais dans les années 1990, une nouvelle théorie de la conservation des espèces a émergé. Il s’appelle Rewilding ou alors Resilvestration, et une partie de l’idée que La nature est très bonne dans son truc: promouvoir la vie. Bien mieux que nous. Alors au lieu d’intervenir, pourquoi ne pas le laisser faire son travail, vous faciliter la tâche?

Sans les efforts consentis par les biologistes et les autorités espagnoles au cours des 30 dernières années, le lynx ibérique n’existerait plus aujourd’hui. La même chose se serait produite avec 47 autres espèces d’animaux dans le reste du monde.

le Rewilding propose aidez la nature à survivre par elle-même. Mais pour cela, nous devons annuler certaines choses que nous avons mal faites, comme couper les zones de reproduction et de reproduction des animaux avec des routes, détourner les rivières et presque exterminer les carnivores.

La résilvestration consiste en ramener les écosystèmes à leur mode de vie avant l’intervention humaine, puis laissez la Nature faire son travail, en prenant soin d’elle-même.

Ceci implique construire des marches au-dessus des routes pour que les animaux puissent traverser, ouvrir l’accès aux rivières et récupérer d’anciens canaux, ou réintroduire les carnivores d’origine de chaque zone dans des endroits avec des herbivores abondants.

Une fois les écosystèmes d’origine récupérés, la Nature veillera à les maintenir en vie, comme elle le fait depuis des millions d’années.

Pays comme Écosse Ils veulent parier sur Rewilding, comme nous le dit Andrea Núñez-Torrón dans TICbeat.

Là, la Scottish Rewilding Alliance (SWA) a le soutien de 75% de la population. Cette association demande un consensus des différents partis politiques pour mettre en œuvre ces Mesures de résilvestration:

S’engager à reconstruire 30% des terres publiques Mettre en place un fonds communautaire pour soutenir la reconstruction dans les villes Soutenir la réintégration des espèces clés telles que la relocalisation des castors et réintroduire le lynx eurasien là où il y a un soutien local Créer une zone côtière où le dragage n’est pas autorisé et le chalutage Introduire un plan de contrôle des populations de cerfs, permettant à la terre de se remettre du surpâturage

Des mesures similaires pourraient-elles être appliquées en Espagne?