Qu’est-ce que SCoPEx et comment vise-t-il à réduire le réchauffement climatique? | La technologie

La première grande expérience de géo-ingénierie de l’histoire devait être lancée cet été en Suède, mais elle s’est heurtée à un problème. Le changement climatique peut-il être arrêté en couvrant le soleil? Nous vous disons.

«Nous sommes au bord du gouffre, nous devons nous assurer que la prochaine étape est dans la bonne direction» s’exprimait ainsi António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, dans la présentation du rapport sur la État du climat mondial 2020 Il y a des semaines. La pandémie a fait perdre toute notre attention depuis le début de 2020, alors que le changement climatique continue de manifester ses effets dévastateurs.

L’année dernière, il y a eu des incendies, des inondations, des sécheresses et des cyclones sur tous les continents et les personnes touchées ont à peine reçu de l’aide car toutes les ressources ont été utilisées pour arrêter les infections et les décès dus au coronavirus. Le dernier rapport sur le climat de l’Organisation météorologique mondiale a été qualifié de terrifiant et exhorte tous les pays à réduire les émissions mondiales collectivement avant 2030, au 45% par rapport aux niveaux de 2010.

Mais quelles que soient les mesures que les gouvernements et les citoyens peuvent prendre pour protéger la planète des quantités de pollution que nous générons. Il existe un projet en cours qui propose une manière différente de réduire la température de la planète en cas d’urgence extrême. Il est connu comme Projet Scopex (Controlled Stratospheric Disturbance Experiment) développé par l’Université de Harvard et avec Bill Gates comme l’un de ses principaux mécènes.

Le changement climatique va gravement affecter la Méditerranée. Selon une étude, dans 100 ans, le niveau de la mer s’élèvera d’un mètre et la température sera de 5 degrés plus élevée.

L’objectif de ce projet serait d’évaluer l’efficacité de la géo-ingénierie solaire ou de l’ingénierie climatique, qui consiste en la modification délibérée et à grande échelle du climat de la Terre pour lutter contre le réchauffement climatique, par exemple en bloquant le soleil. Une idée qui a également été prédite dans Les Simpsons.

La proposition du Université de Harvard c’est loin du plan machiavélique de M. Burns. Les chercheurs proposent de pulvériser l’atmosphère terrestre avec des particules capables de réfléchir la lumière du soleil et ainsi de contribuer à refroidir la température de notre planète. Cet effet est quelque chose qui a déjà été vu dans la nature elle-même.

Au 1991 l’éruption du volcan Pinatubo aux Philippines expulsé dans l’atmosphère certains 20 millions de tonnes de dioxyde de soufreC’était la deuxième éruption volcanique majeure du siècle dernier et a tué des centaines de personnes. Les particules que le volcan a expulsées se sont réparties dans toute l’atmosphère, réfléchissant une partie des rayons du soleil et abaissant la température de la Terre d’un demi-degré au cours des 18 mois suivants. Si jamais la planète atteignait une température extrême, cette ressource pourrait nous donner du temps, mais elle serait inutile si nous n’arrivions pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre avec d’autres mesures.

L’équipe de chercheurs de Harvard veut publier carbonate de calcium, un minéral très abondant sur Terre, qui ce n’est pas toxique Et il n’a pas les inconvénients de l’acide sulfurique, qui détruit l’ozone et réchauffe la stratosphère. Cependant, le carbonate de calcium n’existe pas naturellement dans la stratosphèrePar conséquent, d’autres études en laboratoire et en extérieur sont nécessaires pour confirmer ses effets.

Cet été, un premier test de l’expérience était prévu, dans lequel le groupe de recherche de Harvard voulait effectuer un premier vol de la montgolfière qui transporterait le matériau jusqu’à la stratosphère. Il s’agit d’un test unique de la plate-forme ou du système de montgolfière, similaire à ceux qui sont utilisés chaque année pour d’autres projets scientifiques et qui n’expulsera pas de minéraux ou d’aérosols.

Pourtant, le comité consultatif Scopex et l’agence spatiale suédoise ont temporairement bloqué ce test. «Le changement climatique et ses conséquences est l’un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés sur notre planète. Par conséquent, la recherche dans ce domaine est importante, et de nombreuses expériences menées à bord de ballons et de fusées du Centre spatial d’Esrange contribuent à ces recherches. », indique le communiqué.« Cependant, la communauté scientifique est divisée en ce qui concerne la géo-ingénierie, y compris les tests technologiques associés, comme le vol d’essai technique en ballon prévu depuis Esrange cet été.

Les responsables de ce projet assurent qu’ils ont choisi la Suède comme site de lancement du ballon en raison de la trajectoire spatiale du pays. L’Agence spatiale suédoise a plus de 40 ans d’expérience dans le lancement de ces boules stratosphériques. C’est pourquoi le centre spatial Esrange à Kiruna a été choisi.

le Conseil Saami, qui promeut les droits et les intérêts du peuple autochtone Saami en Suède et dans les régions voisines, a également appelé le comité et la Société spatiale suédoise à annuler ce vol d’essai. Ils affirment qu’ils «menacent la réputation et la crédibilité du leadership climatique que la Suède veut et doit poursuivre» et considèrent que «la seule façon de faire face efficacement à la crise climatique» passe par les énergies renouvelables et la réduction de la pollution.

L’agence spatiale suédoise, dans sa déclaration, assure que malgré ce blocus, il est important de poursuivre le débat qui a été généré autour de la géo-ingénierie au sein de la communauté scientifique, depuis il n’est pas encore clair que les avantages de ce type d’expérience l’emportent sur les inconvénients.

Il suffit de rappeler que le Pinatubo, en plus de refroidir la planète d’un demi-degré avec son activité volcanique, il a fait couler la production agricole d’aliments tels que le maïs, le soja ou le riz et le blé dans le monde, augmentation des prix, parmi de nombreux autres problèmes. Après tout, le soleil est l’une de nos principales sources de vie.