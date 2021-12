Qu’est-ce que ShibaSwap ?

ShibaSwap est l’échange décentralisé natif (DEX) du projet de pièce de monnaie shiba inu; une pièce de monnaie populaire et principal concurrent de dogecoin qui est devenu célèbre au cours des 18 derniers mois. Les DEX fonctionnent différemment des plates-formes centralisées telles que Binance et Kraken en permettant aux utilisateurs d’échanger des jetons sans avoir besoin d’un intermédiaire ou d’une contrepartie.

Lancé en juillet 2021, l’échange ShibaSwap offre bon nombre des mêmes fonctions que vous trouverez sur Uniswap et d’autres échanges décentralisés, tels que l’échange de jetons et les pools de liquidité, avec l’ajout d’autres fonctionnalités telles que le staking, la gouvernance et un « Shiboshis » non- marché des jetons fongibles (NFT).

Cette plate-forme est alimentée par le jeton principal du projet, la pièce shiba inu (SHIB), et deux autres jetons construits à l’aide du plan ERC-20 d’Ethereum, bone shibaSwap (BONE) et doge killer (LEASH).

Qu’est-ce que le bone shibaSwap (BONE) et le doge killer (LEASH) ?

Bone shibaSwap (ticker : BONE) : BONE est conçu pour fonctionner comme le jeton de gouvernance de la plate-forme, avec un approvisionnement total de 250 millions de pièces. Cela signifie que les détenteurs de jetons BONE peuvent proposer et voter sur des modifications du protocole Shiba via son « Doggy DAO ». Il est également émis et récompensé pour les utilisateurs qui fournissent des liquidités sur la plate-forme. Doge killer (ticker : LEASH) : il a été initialement lancé en tant que jeton de rebase (également connu sous le nom de jeton élastique), un type de jeton similaire à un stablecoin algorithmique où le l’offre augmente et diminue automatiquement via un algorithme informatique pour maintenir son prix lié à un autre actif. Dans ce cas, l’offre de LEASH a été ajustée pour suivre le prix de DOGE au taux de 1/1 000.

Par exemple, si le prix du dogecoin était de 0,05 $, l’offre de doge killer changerait (fabriquer de nouveaux jetons ou détruire les pièces en circulation) pour ajuster le prix de LEASH à 50 $.

Les jetons LEASH ont depuis été « lâchés » et ne suivent plus le prix de DOGE. Avec une offre limitée de seulement 107 647 jetons, LEASH est plutôt devenu la principale réserve de valeur pour les investisseurs du projet.

Comment fonctionne ShibaSwap

Sur la page d’accueil de ShibaSwap, six fonctions sont disponibles qui intègrent les trois pièces natives de l’écosystème, SHIB, LEASH et BONE.

Creuser: Le creusement est la fonction de pool de liquidité sur la plate-forme ShibaSwap. Ici, les utilisateurs peuvent déposer des actifs cryptographiques par paires dans des pools de liquidités existants sur la plate-forme ou créer les leurs. En récompense, les fournisseurs de liquidités reçoivent des jetons de pool de liquidités ShibaSwap (SSLP). Ces jetons représentent leur part de liquidité dans le pool et permettent aux détenteurs de recevoir des jetons osseux gratuits lors du rachat.Trame: « Woofing » est la fonction permettant d’échanger des récompenses BONE en encaissant des jetons SSLP.Enterrer: Il s’agit de l’endroit où les utilisateurs peuvent miser leur SHIB, LEASH et BONE afin de générer des rendements d’intérêt élevés payés en jetons BONE. Au moment de mettre sous presse, les taux étaient respectivement de 171%, 266% et 814%. Une fois jalonné, les utilisateurs reçoivent un jeton qui représente leur montant jalonné en xSHIB, xLEASH ou xBONE.

Trente-trois pour cent des récompenses BONE du staking sont disponibles immédiatement, tandis que les 66 % restants sont bloqués pendant six mois.

Échanger: Il s’agit de la fonction d’échange de la plate-forme ShibaSwap où les utilisateurs peuvent échanger entre plusieurs actifs.Bonefolio : Il s’agit d’un tableau de bord analytique où les utilisateurs peuvent explorer les taux d’intérêt actuels et suivre leurs rendements.NFT : Ici, les utilisateurs peuvent échanger 10 000 jetons uniques non fongibles appelés « Shiboshis » – des dessins animés pixélisés de chiens Shiba Inu similaires aux CryptoPunks avec des traits différents, certains plus rares que d’autres.

Comment démarrer avec ShibaSwap

Pour commencer à utiliser la plate-forme ShibaSwap, les utilisateurs devront configurer l’un des trois services de portefeuille crypto compatibles :

Portefeuille MetamaskWalletConnectCoinbase

Rendez-vous simplement sur les pages de destination officielles, cliquez sur « Commencer » ou « Télécharger » et suivez les étapes jusqu’à ce que vous ayez créé votre propre portefeuille.

Il y a deux choses que vous devrez faire une fois votre portefeuille configuré. Tout d’abord, vous devez faire une copie de la phrase secrète, également appelée phrase de départ ou phrase de récupération. Il est important de ne pas créer de copie numérique de cette phrase, par exemple en prenant une capture d’écran ou en vous envoyant la phrase dans un e-mail. Cela le rend accessible aux pirates informatiques si votre appareil est compromis. Au lieu de cela, il est toujours recommandé d’écrire la phrase sur papier.

Pour une sécurité maximale, écrivez la même phrase sur plusieurs morceaux de papier et stockez chaque copie dans un endroit différent et sûr.

Deuxièmement, vous devrez financer le portefeuille avec un montant d’éther pour couvrir les frais de transaction et le convertir en jetons SHIB, BONE ou LEASH si vous souhaitez commencer à jalonner ou à fournir des liquidités, comme mentionné ci-dessus.

Une fois que vous avez financé votre portefeuille, connectez simplement votre portefeuille en cliquant sur l’icône « Connecter » dans le coin supérieur droit du site officiel et sélectionnez le service de portefeuille approprié. Cela reliera votre portefeuille à la plateforme et vous permettra d’interagir avec les services de ShibaSwap.

L’échange ShibaSwap est-il sûr ?

Selon le service de classement de sécurité de la blockchain CertiK, ShibaSwap a un score de sécurité actuel de 93/100 et a résolu 97% des 34 problèmes soulevés lors de l’audit approfondi de la plate-forme. Cela place ShibaSwap au-dessus des poids lourds de la finance décentralisée (DeFi) Aave et Polygon, qui ont tous deux obtenu un score de 92/100.

En plus de cela, 96% des utilisateurs de CertiK ont déclaré qu’ils pensaient que ShibaSwap était un service sécurisé. Cependant, cette métrique ne doit pas être invoquée seule lors de l’évaluation de la sécurité d’une plate-forme.

Chaque fois que vous investissez dans des plateformes DeFi, il est toujours conseillé d’effectuer votre propre due diligence rigoureuse et de vous renseigner sur les risques associés.