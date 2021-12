Qu’est-ce que Snapchat Spotlight et comment puis-je gagner de l’argent avec mes Snaps ?

Snapchat vous paiera pour vos Snaps (.)

Snapchat célèbre une année complète de sa fonctionnalité Spotlight, qui rémunère les utilisateurs pour la soumission de leurs Snaps.

L’application de partage de photos a lancé Spotlight à la fin de 2020 et dit avoir donné 189 millions de livres sterling (250 millions de dollars) à sa communauté de Snappers.

Tout le monde peut soumettre un Snap à Spotlight, qui agit comme un flux public de style TikTok de ce qui se passe dans le monde.

« Il y a un an, nous avons lancé Spotlight pour abaisser les barrières à la création de contenu et mettre en lumière les Snaps les plus divertissants créés par la communauté Snapchat, peu importe qui les a créés », a déclaré Snapchat dans un communiqué de presse.

« Spotlight est conçu avec nos valeurs au cœur de nos préoccupations : les profils sont privés par défaut et tout le contenu est modéré avant de pouvoir être distribué. Ceci est fait pour garantir que nous réduisons le risque de diffusion de désinformation, de discours haineux ou d’autres contenus potentiellement dangereux.

« Au cours de l’année à venir, nous continuerons à offrir une gamme d’opportunités pour répondre aux besoins des créateurs alors qu’ils divertissent notre communauté tout en développant leur marque.

« Et pour notre communauté, nous continuerons à faciliter encore plus le suivi et la visualisation du contenu de vos créateurs préférés, que ce soit sur Spotlight, Stories ou Discover. Aujourd’hui, plus de 25 créateurs Spotlight diffusent également leur émission sur Discover, et d’autres seront lancées dans les mois à venir.’

Snapchat exécute Spotlight depuis un an et a versé 189 millions de livres sterling aux créateurs (Snapchat)

Snapchat dit qu’il alloue environ 750 000 £ par jour pour répartir les Snaps présentés dans le Spotlight. Cependant, il n’y a pas de directives claires sur le montant qu’un individu sera payé.

La FAQ de l’application explique : » Les Snapchatters ont la possibilité de gagner s’ils soumettent les meilleurs Snaps. Le paiement est déterminé par notre formule exclusive, qui prend en compte diverses mesures d’engagement et d’autres facteurs au cours de chaque jour.’

La bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas besoin d’avoir un grand nombre d’abonnés ou une tonne de likes pour que votre Snap soit présenté (bien que cela puisse être pris en compte pour le montant que vous recevez).

Contrairement à TikTok, il n’y a pas de nombre de vues publiques ou de nombre de likes sur les vidéos Snapchat.

Snapchat informera les créateurs du montant qu’ils ont gagné si leurs Snaps sont présentés.

La meilleure façon de vraiment maximiser vos chances de faire de bons changements sur Snapchat est de publier beaucoup de contenu de haute qualité et de comprendre ce qui rend une vidéo virale.

Comment utiliser Snapchat Spotlight

Il est temps de commencer à faire ces Snaps (.)

Si vous voulez essayer de gagner un peu de cet argent doux et doux de Snapchat, vous devrez commencer à capturer du contenu.

Vous n’avez pas besoin d’un compte public, mais vous devez évidemment être inscrit à Snapchat.

Une fois que vous utilisez l’application (que ce soit sur iOS ou Android), vous verrez une icône dans la barre d’outils en bas intitulée « Spotlight ». Cela vous permet de faire défiler le flux public et de voir quels Snaps ont été sélectionnés ce jour-là.

Pour soumettre le vôtre, vous devez d’abord créer votre Snap.

Enregistrez une vidéo en maintenant le déclencheur enfoncé, modifiez-la, puis appuyez sur le bouton « Envoyer vers ».

Au-dessus de l’option à ajouter à votre Story ou à la Snap Map, vous verrez une bulle « Spotlight » en haut.

Appuyez dessus pour envoyer votre Snap pour examen.

Comment Snapchat décide-t-il quels Snaps présenter ?

Il n’y a pas de critères distincts sur ce que Snapchat choisit de présenter, mais nous avons quelques lignes directrices.

Snapchat dit que l’onglet Spotlight est construit en fonction des préférences individuelles et se concentre sur « servir les bons Snaps à la bonne personne au bon moment ».

Cependant, l’algorithme prend en compte ces facteurs :

Durée de visionnage Likes Partages Taux de rebond

Vous devez également savoir que Snapchat emploie des modérateurs qui vérifient le contenu avant de le présenter pour s’assurer qu’il est approprié.

Il est donc évident que la violence et le contenu sexuel seront interdits.

Snapchat dit également que ce n’est pas une plate-forme pour du contenu trop politique ou d’actualité.

La meilleure façon de le faire est d’essayer de vous assurer que vos vidéos sont de haute qualité et divertissantes à regarder.



PLUS : Des choses sympas que vous ne saviez pas que vous pouviez faire sur Snapchat – de l’identification des races de chiens à la résolution de sommes



PLUS : Lush quitte Facebook, Instagram, Tiktok et Snapchat

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();