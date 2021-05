Qu’est-ce que Starz? Tout ce que vous devez savoir sur le streamer premium

Qu’est-ce que Starz? Il existe de nombreuses options de streaming, et elles semblent augmenter d’année en année. Les guerres en continu ont frappé leur rythme. Alors que Netflix régnait autrefois en maître, Amazon Prime, Disney Plus et HBO Max – entre autres – sont intervenus pour ajouter un peu de concurrence au mélange.

Et des prétendants plus petits existent aussi. Certains sont de nouveaux acteurs et d’autres sont des réseaux câblés traditionnels qui cherchent à se diversifier, offrant des bibliothèques moins chères pour compléter vos besoins de streaming. C’est là que Starz entre en jeu. Si vous êtes nouveau sur Starz et que vous ne savez pas si cela en vaut la peine, lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur le site Web de diffusion en continu par câble haut de gamme.

Qu’est-ce que Starz?

Starz est un réseau de télévision par câble et par satellite premium appartenant à Lionsgate. En plus d’une chaîne ouverte 24h / 24, elle propose une chaîne d’abonnement à la demande traditionnelle et, à partir de 2016, une application de streaming tout compris. Starz met tout son contenu à la disposition des abonnés de la chaîne ainsi que des abonnés uniquement en streaming.

Et ce label premium signifie que le streamer offre une impressionnante bibliothèque tournante de longs métrages, y compris quelques nouveautés, ainsi que sa propre série de prestige exclusive.

Est-ce que Starz en vaut la peine?

Avec autant de sites de streaming en concurrence pour vos paiements mensuels, il est juste de vous demander si vous voulez vraiment ajouter Starz à votre gamme. Alors, examinons le fonctionnement du service.

Comment vous inscrivez-vous?

Il existe actuellement plusieurs façons de devenir abonné Starz. Vous pouvez l’obtenir via votre fournisseur de câble ou de satellite, si vous souhaitez profiter de l’expérience de la chaîne traditionnelle.

Vous pouvez également vous inscrire en ligne et regarder sur votre ordinateur portable ou télécharger une application autonome. Faites cela en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Et une autre option populaire consiste à obtenir Starz en tant que chaîne complémentaire sur Amazon Prime, Apple TV, Google Play, Microsoft, Roku, Samsung TV, Sling ou Sprint.

Combien coûte Starz?

Le prix de Starz varie en fonction de la partie du service que vous souhaitez et des fournisseurs de câble ou de satellite à votre disposition. Différents fournisseurs proposeront des tarifs et des frais d’abonnement mensuels différents. Et Starz peut être regroupé dans des packages existants ou proposé en tant que module complémentaire.

L’application Starz, qui vous donne un accès illimité à tout le contenu Starz, sera incluse avec votre abonnement TV.

Si vous êtes tout au sujet de cette vie de coupe-cordon, ou si vous ne voulez tout simplement plus de chaînes, l’application à elle seule coûte 8,99 $ par mois.

Pouvez-vous obtenir Starz gratuitement?

Si vous vous abonnez à Starz via votre fournisseur de câble ou de satellite, bonne nouvelle! Vous obtenez l’application Starz sans frais supplémentaires et pouvez diffuser à votre guise. Ce n’est pas vraiment gratuit, car vous payez pour le service de télévision, mais l’application ne représente pas une nouvelle dépense.

Si vous recherchez un abonnement gratuit uniquement en streaming, la réponse pourrait vous décevoir un peu. L’essai gratuit standard est à peu près votre seule option légale. Il n’y a pas de version gratuite financée par la publicité, par exemple. Starz est premium de haut en bas, et c’est juste quelque chose que vous devez payer.

La période d’essai gratuite de Starz ne dure que sept jours. Vous devrez vous inscrire au service, fournir des informations de facturation, puis vous assurer d’annuler à tout moment avant la fin de la période d’essai de sept jours. Inscrivez-vous maintenant au bouton ci-dessous.

Quels appareils sont pris en charge par Starz?

Starz fonctionne sur à peu près tous les écrans, vous pouvez donc vous abonner sans trop vous soucier de la compatibilité. Les appareils pris en charge comprennent:

Tablette Kindle Fire Téléphone Kindle Fire Amazon Fire Stick Amazon Fire TV Apple TV iPhone iPad iPod Xbox One Xbox One X Xbox One S Sélectionnez Smart TV

Configuration minimale requise pour le système et Internet

La bande passante minimale pour diffuser du contenu Starz est de 2,5 Mbps, mais ils recommandent 6 Mbps pour la meilleure expérience.

Les autres exigences minimales dépendront de l’appareil de votre choix. Si vous utilisez une tablette Kindle Fire, vous aurez besoin d’un appareil de quatrième génération ou plus récent.

Les utilisateurs d’Android ont besoin de cinquième génération ou plus pour les téléphones et les tablettes. Et pour les téléviseurs Android, assurez-vous d’utiliser Nexus Player, NVIDIA Shield ou Razer Forge. Android TV devrait également être de cinquième génération ou version ultérieure sur tous les téléviseurs intelligents Sony. Outre Sony, certains téléviseurs intelligents Samsung de 2014 à 2018 prendront également en charge Starz.

Du côté Apple, vous aurez besoin d’une Apple TV de troisième ou quatrième génération, tandis que votre iPhone, iPad et iPod doivent exécuter iOS 10.3 ou supérieur. Ou si vous préférez Roku, assurez-vous de travailler avec la deuxième génération ou une version plus récente.

Et enfin, si vous regardez Starz sur un ordinateur, assurez-vous que vous exécutez Windows 10 ou plus récent, ou Apple OSX 10.5.7 ou plus récent, avec une version actuelle de Edge, Chrome, Firefox ou Safari.

Pouvez-vous télécharger du contenu Starz?

Si vous souhaitez utiliser votre abonnement sans avoir accès à une connexion Internet stable, vous pouvez télécharger du contenu sur votre appareil.

La plupart des films et séries sont disponibles en téléchargement. Appuyez sur l’icône de téléchargement, qui ressemble à une flèche pointant vers une boîte de réception, et vous êtes prêt. Les fichiers téléchargés et les barres de progression du téléchargement apparaîtront dans l’onglet «Ma liste». Si vous ne voyez pas d’icône de téléchargement, c’est parce que le titre souhaité n’est pas disponible, généralement en raison d’accords de licence.

Bien que vous puissiez regarder les titres téléchargés à votre convenance, certaines restrictions s’appliquent.

Certaines restrictions de visionnage internationales limiteront les endroits où vous pouvez regarder en dehors des États-Unis. Et les téléchargements seront supprimés automatiquement après deux semaines ou si le titre sort de sa fenêtre de licence.

Où Starz est-il disponible?

Starz est un service américain, donc les détails de cet article concernent uniquement les clients américains.

Cela dit, les clients internationaux ont des options. Consultez vos fournisseurs de câble et de satellite pour les options et les offres spéciales. Et si vous souhaitez vous abonner à un abonnement en streaming uniquement, voyez si Starz est disponible là où vous êtes soit en tant que service autonome, soit en tant que module complémentaire sur Amazon, Google, Apple TV ou des services locaux exclusifs, comme Crave au Canada.

Que pouvez-vous regarder sur Starz?

Starz a un grand choix de titres, avec des films et des séries télévisées dans tous les genres et pour tous les âges.

Si vous voulez juste le service de streaming sans les chaînes du câble et du satellite, vous ne remarquerez pas de différence, car le contenu disponible est le même. De plus, tout est mis en ligne sur l’application de streaming le jour même de sa diffusion. Vous ne manquerez de rien ni ne prendrez du retard.

La bibliothèque de films Starz

Fidèle à ses origines des années 1990 en tant que chaîne de cinéma et faisant partie d’Encore, Starz continue d’héberger une grande variété de films hollywoodiens et internationaux. Leur bibliothèque comprend des versions plus récentes. Parmi les offres actuelles publiées depuis 2019, on trouve:

Vous pouvez également retrouver vos classiques préférés dans de nombreux genres sur Starz. Ceux-ci inclus:

Originaux Starz

Côté télévision, Starz propose une large sélection de programmes originaux. En tant que réseau premium, vous pouvez vous attendre à un certain degré de prestige, avec de grands noms et une valeur de production élevée. Les titres classiques encore disponibles incluent la série comique Party Down, le conte de pirates Black Sails et l’épopée romaine Spartacus.

Les titres récents populaires incluent:

Starz est également un gros frappeur dans l’arène du vrai crime, avec des tonnes de spectacles acclamés. Parmi eux se trouvent le nouveau et tendance Confronting a Serial Killer, ainsi que le récent exposé culte acclamé Seduced: Inside the NXIVM Cult.

Vous trouverez également quelques titres tiers, comme le drame juridique FX Damages et la série policière culte de la BBC Luther, par exemple.

Comment résiste-t-il à la concurrence?

Les abonnements premium Netflix ont augmenté régulièrement et s’élèvent maintenant à près de 20 $ par mois, donc un abonnement de 8,99 $ est certainement le bienvenu dans l’espace de streaming de plus en plus cher.

Mais il y a des limites au service, et pour mon argent, il s’agit davantage d’un complément à vos abonnements existants, vous offrant des options de visualisation supplémentaires – dont beaucoup sont exclusives à Starz.

Vous n’obtenez pas la variété de quelque chose comme HBO Max, Amazon Prime ou Netflix, qui offrent chacun d’énormes bibliothèques de films et de séries télévisées de différents studios et réseaux, ainsi que leurs propres originaux. Mais vous obtenez un lot solide de séries et de films de prestige que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Avec un champ bondé qui comprend les services ci-dessus ainsi que Disney Plus, Apple TV Plus, Mubi, Peacock, Shudder, Britbox, Criterion Channel et apparemment plus de nouvelles options chaque jour, Starz est certainement une option premium plus abordable, comme Epix , pour diversifier votre écosystème de streaming.

Autres FAQ

Q: Starz est-il disponible en 4K?

UNE: Certains titres Starz sont disponibles pour diffuser en 4K, mais pas tous.

Q: Starz propose-t-il des publicités?

UNE: En tant que chaîne premium du câble et du satellite, Starz n’a pas d’annonces. Il en va de même pour le service de streaming. Contrairement aux streamers gratuits comme Tubi et Pluto TV, Starz va directement au contenu que vous regardez sans coupures publicitaires.

Q: Puis-je regarder Starz sur mon appareil Roku?

UNE: Oui, Starz est compatible avec Roku (deuxième génération ou version ultérieure). Consultez la section sur la configuration système requise ci-dessus pour plus d’informations sur la compatibilité des périphériques.