Qu’est-ce que Stellar (XLM)? 14 choses à savoir sur la crypto alors que les prix montent en flèche

Stellaire (CCC:XLM-USD) est à la hausse lundi alors que l’intérêt pour la crypto-monnaie augmente.

Jetons un coup d’œil à ce que les investisseurs potentiels de Stellar doivent savoir sur la crypto ci-dessous.

Stellar Lumens est la crypto-monnaie native du réseau de blockchain Stellar. Il s’agit d’un réseau financier conçu pour stocker et transférer plusieurs types de devises. Cela inclut les devises fiduciaires, telles que le dollar américain, l’euro et d’autres. Il couvre également diverses crypto-monnaies, y compris Bitcoin (CCC:BTC-USD), Ethereum (CCC:ETH-USD), et évidemment Stellar Lumens. L’un des principaux avantages de l’utilisation de Stellar est qu’il offre la portée d’une banque mondiale sans les tracas supplémentaires. Cela comprend des transactions rapides sur le réseau, ainsi que des frais fixes pour les transactions. La plate-forme Stellar est également open-source et conçue pour les développeurs. Cela signifie qu’il peut être utilisé pour les affaires, le développement et la vente au détail. Il convient également de souligner que Stellar a déjà des partenariats avec de nombreuses autres entreprises. Quelques-uns à mentionner sont Tangem, Zagg, FinClusive, Flutterwave et ClickPesa. Vous pouvez consulter une plus grande liste de ses partenaires sur ce lien. L’une des conditions requises pour avoir un compte Stellar est qu’il doit détenir une certaine quantité de XLM. La raison derrière cela est d’essayer de dissuader les mauvais acteurs d’utiliser la plate-forme. C’est aussi la raison pour laquelle le réseau utilise des frais fixes minimes pour les transactions.

XLM était en hausse de 40,1% sur une période de 24 heures à compter de lundi après-midi.

