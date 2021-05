Qu’est-ce que Student Coin et devriez-vous y investir?

Student Coin est la première plate-forme de cryptographie qui permet aux utilisateurs de concevoir, créer et gérer des jetons de démarrage et personnels NFT et DeFi.

Le 11 mai, Student Coin (STC) était coté sur KuCoin, avec un approvisionnement total de 10 milliards de STC et une capitalisation boursière de 132,6 millions de dollars. Ce qui est intéressant à ce sujet, c’est le fait qu’il soutient plus de 500 universités dans plus de 30 pays.

Analyse des pièces d’étudiant

La tokenisation est extrêmement rentable pour les entreprises, les startups, les universités et les particuliers, car elle leur donne la possibilité d’un financement participatif illimité.

Ceci est possible grâce à l’écosystème créé par Student Coin avec STC Terminal et STC Exchange comme plates-formes principales. Le terminal STC vous permet de créer un jeton personnel, un jeton de démarrage ou un jeton de prêt décentralisé. Une fois créé, vous pouvez facilement l’échanger, le financement participatif et gérer vos revenus sur STC Exchange.

Cette tokenisation est alimentée par STC Token, où tout le monde a la possibilité de parier STC et de gagner des dividendes sur les frais d’échange STC et de terminal STC.

Devriez-vous acheter une pièce d’étudiant maintenant?

En regardant le prix actuel de Student Coin, il se négocie à 0,03642 $. En revanche, STC se négociait à 0,01693 $ il y a à peine deux mois. Cela représente une augmentation d’environ 115% en seulement deux mois. Le prix bas de Student Coin couplé à son utilisation dans la vie réelle fait augmenter le prix du STC au fil du temps.

Avec la montée en puissance des NFT, il y a beaucoup, beaucoup de gens intéressés par la création de pièces, et nous pouvons voir le potentiel de ce projet et le fait que, à mesure que la popularité de la technologie blockchain augmente, son cas d’utilisation et son utilisation augmenteront au fil du temps. . En fait, au cours des dernières 24 heures, le prix des Student Coin a augmenté de plus de 21%.

Si vous remarquez que le STC tombe en dessous de 0,03 $, il s’agit d’une “ vente ” difficile car le prix de la pièce étudiante ne s’est pas maintenu à un niveau de support. Cependant, l’élan de Student Coin favorise les taureaux, nous pouvons donc raisonnablement nous attendre à ce que STC teste le niveau de 0,040 $.

Dernières pensées

Student Coin (STC) est définitivement un concept qui a le potentiel de se faire connaître, surtout si vous accélérez le processus de création de jetons et que vous le rendez aussi simple que d’ouvrir un profil sur les réseaux sociaux.

Nous pouvons voir de nombreux jeunes créer quelque chose de vraiment unique et, à mesure qu’il est adopté par davantage d’universités, sa valeur peut monter en flèche. Student Coin pourrait-il atteindre 1 $ par jour? On peut rêver et certainement des résultats plus étranges développés dans l’univers de la crypto-monnaie.

Cependant, le cas rationnel pour que STC atteigne 1 $ est difficile à justifier si tôt dans son existence. Nous suggérons aux investisseurs actuels de Student Coin d’envisager de retirer une partie de leurs bénéfices de la table au niveau de 0,04 $, puis de suivre le rappel jusqu’à ce que les signes du rallye haussier se terminent.