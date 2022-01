Qu’est-ce que Taproot et comment améliorera-t-il BTC ?

Connaissez-vous le concept de crypto-monnaie ? Oui? Ainsi, vous connaissez peut-être l’importance de la sécurité, de l’évolutivité et de la confidentialité dans ce système de paiement numérique. Cependant, l’absence de ces trois caractéristiques a suscité de nombreuses inquiétudes.

Il reste même le même pour BTC ou Bitcoin, qui est présenté comme la crypto-monnaie la plus importante au monde. Cependant, l’introduction de Taproot a éliminé ces préoccupations.

Taproot a été introduit le 14 novembre 2021 en tant que mise à jour du réseau BTC (Bitcoin). Cette mise à jour en a soulagé beaucoup, car la plupart des gens s’attendaient à sa mise en œuvre depuis l’évolution de SegWit.

L’objectif principal de Taproot est de modifier le fonctionnement des scripts BTC pour augmenter la sécurité, la confidentialité et l’évolutivité. Cependant, de nombreuses autres améliorations peuvent être apportées en intégrant les firmes Taproot et Schnorr.

Taproot vise également à porter la capacité du réseau de traitement intelligent des contrats à un nouveau niveau. Tous ces avantages de Taproot en ont fait la mise à niveau BTC la plus importante à ce jour.

Vous savez déjà que Taproot est la mise à jour la plus distinctive à ce jour (la dernière mise à jour majeure était SegWit en 2017). Cependant, il est également important de connaître les éléments de la mise à jour Taproot.

La mise à jour Taproot est livrée avec trois propositions de mise à niveau BIP ou Bitcoin uniques. Comprend les signatures Tapscript, Taproot et Schnorr (c’est un tout nouveau concept de signature numérique). En ce qui concerne les avantages pour les utilisateurs de BTC, Taproot n’a pas du tout déçu. Cette mise à jour de pointe allège les frais de transaction et augmente la confidentialité des transactions.

En outre, la mise à jour Taproot aide également BTC à effectuer des transactions complexes et à augmenter la capacité ou les applications de BTC pour offrir une forte concurrence à Ethereum (en termes de compatibilité NFT et DeFi et de potentialité des contrats intelligents sur le réseau). Notez que NFT signifie Non-fungible Token et DeFi signifie Decentralized Finance.

La proposition de mise à jour de Taproot a été soumise pour la première fois par Greg Maxwell, le développeur BTC Core, en janvier 2018. Ensuite, Taproot a été intégré à la bibliothèque BTC Core en octobre 2020 lorsque Pieter Wuille a généré une pull request. Notez qu’une pull request est un moyen de suggérer des contributions à un projet de développement ouvert.

Cependant, les opérateurs de nœuds devaient utiliser les nouvelles règles de consensus de Taproot pour assurer leur mise en œuvre complète. Enfin, la mise à jour Taproot a été officiellement publiée le 14 novembre 2021 après que 90% des mineurs l’aient soutenue. La mise à jour a été activée dans le bloc 709 632.

Vous savez déjà à quel point la mise à jour de Taproot a été une aubaine pour BTC. Les principales améliorations de Taproot contribuent à la confidentialité et aux applications de Bitcoin. Parmi les autres améliorations majeures fournies par Taproot, citons :

Taproot a permis à BTC d’effectuer plus de transactions par bloc, ce qui signifie que le taux de TPS (Transactions par seconde) s’est amélioré.

La mise à jour de Taproot réduit le volume de données pouvant être transférées et stockées dans le BTC. En conséquence, l’évolutivité du réseau s’est améliorée.

Taproot a également allégé les frais de transaction Bitcoin ou BTC sur le réseau.

L’un des avantages importants de Taproot est qu’il renforce la sécurité des entreprises du réseau BTC. Cela signifie que les signatures ne sont plus malléables, ce qui signifie que la signature d’une transaction sur le réseau Bitcoin ne peut pas être modifiée avant même la confirmation.

Notez que la malléabilité de la signature permet aux attaquants de modifier la signature d’une transaction et de la rendre comme si elle ne s’était jamais produite. Cela provoque un problème de double dépense pour le réseau BTC, ce qui peut mettre en jeu la moralité du grand livre distribué. Tous ces points montrent l’importance de la mise à jour de Taproot pour Bitcoin.

La mise en œuvre de Taproot devrait porter la fonctionnalité du réseau Bitcoin à un nouveau niveau pour simplifier les transactions BTC et les rendre rapides et fiables.

Avant l’introduction de Taproot, le protocole BTC était dans les développements de la couche 1, tandis qu’Ethereum avait atteint la couche 2 et les DApps.

Cependant, la mise à jour de Taproot a ouvert la voie à BTC pour tirer parti des contrats intelligents et augmenter ses applications pour servir les marchés DeFi et NFT à l’avenir.

Depuis que la mise à jour de Taproot a réduit les frais des transactions BTC, le réseau est devenu plus efficace et plus convivial. De plus, le réseau BTC peut désormais inciter de plus en plus de transactions qu’auparavant.

La mise à jour principale de la racine permet aux utilisateurs de BTC de garantir leur confidentialité pour chaque transaction. Et c’est ainsi que BTC est devenu une option hautement compétitive sur le marché.

Taproot intègre toutes sortes de sorties de transaction BTC dans une seule sortie Taproot. En conséquence, la mise à jour augmente la confidentialité des transactions en les rendant indiscernables. Taproot exploite la puissance de l’algorithme de signature de pointe et de la technique de structuration des transactions pour élever l’efficacité des données à un nouveau niveau. La mise à jour Taproot améliore la programmabilité de BTC.

De plus, la mise à jour a introduit un nouveau schéma de signature pour améliorer la sécurité du réseau BTC. Par conséquent, il devient une blockchain à double signature.

Bien que Taproot présente quelques pièges, ils semblent dérisoires par rapport à ses avantages. Notez que les inconvénients de Taproot ne sont perceptibles que si les participants au réseau profitent partiellement de la mise à jour. 54% des nœuds BTC exploitent la puissance de Taproot, mais leur nombre a récemment augmenté.

Il ne fait aucun doute que la mise à niveau de Taproot s’est avérée extrêmement bénéfique pour le réseau BTC. La combinaison des signatures Bitcoin et Schnorr a porté la sécurité, l’évolutivité, la confidentialité et d’autres fonctionnalités à un nouveau niveau.

De plus, ces améliorations de BTC devraient également susciter la curiosité et l’intérêt des gens pour le Lightning Network. La mise à jour contribue également à faire de la multi-signature une norme industrielle bien acceptée.

Quel que soit votre niveau d’utilisation du réseau Bitcoin, les mises à jour modifieraient votre expérience avec le réseau BTC en termes de sécurité, de confidentialité et d’efficacité.

La mise à jour de Taproot a étendu le réseau BTC et rendu le traitement des transactions plus efficace. En conséquence, Bitcoin est en passe de devenir la meilleure plateforme de trading de son genre.