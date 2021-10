« Qu’est-ce que tu me veux ? Fils de pute !

Ylénia padilla l’a refait. L’ancienne participante de Gandía Shore poursuit sa croisade particulière contre les médias et a fait un direct sur Instagram pour se plaindre d’un prétendu complot contre elle.

Plus bouleversée que jamais, l’ancienne star de Telecinco affirme subir du « harcèlement » de la part des médias. « Je ne sais pas si la loi va me protéger ou pas, je ne sais pas quoi faire, je n’en peux plus« , avoue-t-il dans la vidéo.

« C’est injuste, qui suis-je pour sortir tous les putains de jours dans ces merdes ? (…) Assez, c’est assez ! », poursuit Ylenia devant les plus de 2500 personnes qui à l’époque attendaient sa diffusion.

« Nous avons dit que sauve-moi, c’est de la télévision poubelle, mais toute la presse espagnole l’est. De quelle mafia s’agit-il ? Que voulez-vous de moi? Fils de la grande pute ! », lâche-t-il.

Ylénia pleure ! # yoveosálvame @salvameoficial @mediasetcom @telecincoes @fabricatele pic.twitter.com/UOrjgialgs – JOTEANDO MI AIR2 (@jotacdv1) 27 octobre 2021

« Tu es fatal », écrit l’un des internautes qui assistait en direct à l’instant. « Non putain? Je l’ai reconnu que J’ai tort et ils ne me laisseront pas tranquille« , a-t-elle répondu, assurant que les moyens exercent » un harcèlement et une démolition à une personne qui a tort « .

Ensuite, Ylenia continue de montrer son pire visage devant un adepte qui commente « OMG [oh my god] mon chéri « . »Meurs, fille, pour de vrai. Quel dégoût des gens, quelle honte pour un pays. Pas de personnes à qui parler ? N’y a-t-il pas des gens à prendre comme référent d’opinion ? », conclut-il dans la vidéo qui circule sur Twitter.

Transphobie et homophobie

La vérité est que, depuis un certain temps déjà, Ylenia fait la une de ses attaques constantes sur les réseaux sociaux envers Mediaset et le reste des médias espagnols qui recueillent ses polémiques. L’émission de télévision n’a pas hésité à charger contre le collectif LGTBI, insultant ses partisans par des attaques homophobes ou affrontant publiquement Elsa Ruiz, une collaboratrice de Sobreviviré, à laquelle il fait référence en termes masculins.

La croisade d’Ylenia contre tout le monde lui a également coûté des amitiés comme celle qu’elle a eue avec Belén Esteban, qui a affronté ses propres coéquipiers de Save me pour défendre son ami. « Belén Esteban est entrée dans l’émission en direct parce que quelqu’un de Telecinco lui avait dit de me contraindre, car aujourd’hui elle ne m’a pas appelé ni écrit », a même déclaré la femme de Benidorm après que Belén lui ait écrit lors d’une émission en direct. « .

