Qu’est-ce que TVL (Total Value Locked) ?

Il existe de nombreux articles qui expliquent en détail TVL, ici mon objectif est d’apporter un résumé concis de ce qu’est TVL. Considérez-les comme des notes de référence.

La valeur totale verrouillée est un chiffre qui représente la valeur en espèces (généralement en termes fiduciaires, c’est-à-dire en USD) de tous les actifs actuellement jalonnés sur un protocole spécifique. Les actifs peuvent être :

Parier sur des protocoles de performance simples qui permettent aux déposants de recevoir une représentation égale de leurs jetons déposés. Parier sur des protocoles de prêt où les actifs déposés sont une garantie pour les prêts. Dans des pools de liquidité sur une bourse AMM (Automated Market Maker). Agir en tant que sous-jacent pour les actifs synthétiques, les contrats à terme et les options. Liquidité pour les protocoles de paiement qui facilitent le transfert d’actifs de l2 (couche 2) vers le réseau principal de l’ETH.

Le chiffre TVL pour Defi serait la valeur totale des actifs mis en jeu sur l’ensemble du système Defi. Cette valeur ne représente aucun effet de levier créé à partir des actifs sous-jacents. Une analogie serait les fonds qu’une banque conserve dans son dépôt tout au long du processus de prêt fractionné.

TVL est une métrique utilisée pour mesurer la santé d’un protocole Defi. Le TVL d’un actif peut être interprété comme le montant du capital des actifs utilisé dans l’ensemble de l’écosystème Defi, ce qui donne une idée approximative de son utilité. Pour rendre la métrique plus comparable entre les actifs avec des capitalisations boursières différentes, une relation TVL est utilisée qui est défini comme :

Capitalisation boursière totale de l’actif bloqué / Valeur bloquée totale

La capitalisation boursière ici peut être l’offre totale en circulation ou l’offre totale multipliée par le prix d’une seule unité (jeton) de l’actif. Il est important de prendre en compte ce facteur de variabilité dans la métrique.

Le calcul ci-dessus est précis dans un scénario simple où la valeur du jeton déposé est comptée une fois. Cependant, la nature complexe des paris défi génère des scénarios où la valeur est comptée deux fois. Par exemple, disons qu’un investisseur parie 10 ETH sur un protocole et reçoit ensuite 10 jetons SETH (jetons Ethereum jalonnés) en retour. Ces 10 jetons SETH valident la mise ETH initiale de l’investisseur et les jetons SETH pourraient être acceptés par un autre protocole qui permet à l’investisseur de miser ses jetons SETH. Alors que l’investisseur a entré 10 ETH de valeur dans l’espace Defi lors du calcul du TVL total ou du calcul du TVL par protocole, les valeurs vont gonfler en raison de ce double comptage. Un tel scénario est courant dans Defi et les calculs TVL doivent donc avoir une certaine latitude.

Si vous regardez le TVL mesuré par la capitalisation boursière de l’offre totale en circulation, alors théoriquement plus le ratio TVL est bas, mieux c’est, car plus le groupe de participation est saturé, plus le ROI (retour sur investissement) est faible par jeton. . Par conséquent, plus le ratio TVL est élevé, plus la valeur d’un actif doit être faible.

De toute évidence, avec la créativité de Defi, tous les jetons ne sont pas identiques et il y a plus de facteurs qui influent sur le prix d’un jeton que le seul TVL. Par exemple, l’utilité du jeton est importante, si parier le jeton ne génère pas de retour, alors une métrique TVL est presque inutile. Les jetons qui ont des propriétés gouvernementales peuvent réclamer une prime.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mesure globale pour déterminer la valeur d’un jeton, il est encore largement utilisé et constitue une excellente référence pour les investisseurs, comme le ratio cours / fonds propres. En fait, il existe un index Defi par impulsion Defi (le vulgarisateur de la métrique TVL) pour équilibrer ses poids parmi les jetons intégrés via la métrique TVL.