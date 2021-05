Qu’est-ce que Unjected? L’application de rencontre pour les anti-Vaxxers ⋆ .

Vous cherchez l’amour mais évitez le vaccin (et tous ceux qui ont reçu le vaccin)? Il y a une application pour ça.

Oui, il existe maintenant une application de rencontres réservée aux personnes qui non seulement refusent de se faire vacciner, mais qui essaient également d’éviter quiconque l’a fait – et Twitter ne pense pas que ce soit la meilleure idée.

Les nouvelles de l’application ont commencé à faire des vagues en ligne après le président Joe Biden et son administration a encouragé un effort en datant des applications pour lutter contre l’hésitation à la vaccination en donnant aux personnes vaccinées une meilleure chance d’interagir avec d’autres utilisateurs.

L’application, destinée à «connecter les penseurs critiques du monde entier qui se consacrent à un avenir plus sain», s’appelle Unjected et entend «être un endroit sûr pour que les personnes non vaccinées covid19 puissent se connecter et se retrouver dans leurs propres communautés».

La société, créée par deux mères à Hawaï, prétend «croire en la vraie science» et en «la méthode scientifique», mais déclare également que l’application permet aux personnes non vaccinées d’éviter l’exposition à celles qui ont été vaccinées.

«Les vaccins Covid19 libèrent des protéines de pointe dangereuses», déclare le site Web, faisant référence à une théorie sans fondement selon laquelle ceux qui ont reçu le vaccin Covid-19 libèrent et propagent le virus.

Selon un rapport de Nebraska Medicine, l’excrétion ne peut se produire sans un vaccin vivant et ne peut se produire que si le virus utilisé dans un vaccin vivant a la capacité de se répliquer.

«Les vaccins à ARNm – Pfizer et Moderna – ne sont pas des vaccins vivants et ne se répliquent pas», explique le rapport sur les effets secondaires du vaccin Covid-19. «Les vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca sont considérés comme des vaccins vivants car ils contiennent tous deux un adénovirus. (Encore une fois, ils ne contiennent PAS le coronavirus.) Mais l’adénovirus dans les vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca ne peut pas se répliquer, il n’y a donc aucun moyen de se répandre.

Alors que les gens ne peuvent pas contracter le coronavirus à partir d’individus vaccinés, l’expert en maladies infectieuses Dr. James Lawler a expliqué un moyen assez solide de propager la maladie: «Nous savons que les personnes atteintes de COVID-19 libèrent de grandes quantités de virus à partir des sécrétions respiratoires.»

«La protéine de pointe est principalement fabriquée localement dans le muscle où le vaccin est administré et peut éventuellement être observée à de faibles niveaux dans le sang», a ajouté Lawler. «Mais il ne doit pas être répandu en quantité significative dans les sécrétions respiratoires ou autres.»

Journaliste de la santé Ariel Cohen posté à propos de l’application, incitant les utilisateurs de Twitter à se moquer de la dernière «chose stupide» sur Internet:

Le contrecoup des avantages de l’application de rencontres pour le vaccin COVID-19: un site de rencontre pour les non vaccinés, non rejetéshttps: //t.co/poR5NBLePQ – Ariel Cohen (@ ArielCohen37) 27 mai 2021

Je me demande quel est le taux d’infection https://t.co/rDVksacOJK – Molly Jong-Fast (@MollyJongFast) 27 mai 2021

FAQ UNJECTED: “Quelle est cette éruption cutanée qui va et vient?” – Robert Lusetich (@RobertLusetich) 27 mai 2021

Chaque jour, Internet nous bénit avec une nouvelle chose stupide https://t.co/lP5l0siyDb – Kathryn Watson (@ kathrynw5) 27 mai 2021

Ils auraient dû l’appeler Vectr https://t.co/7pqV3PD03p – Tommy moderna-vaX-Topher (@tommyxtopher) 27 mai 2021

OK Q-pid https://t.co/oPhutXMmA9 – joe (@JoePerticone) 27 mai 2021

Ajoute un tout nouveau sens à la phrase, «ils se méritent…» https://t.co/ccW34508S6 – Ben Heisler (@bennyheis) 27 mai 2021

Oh mon – Victoria Knight (@victoriaregisk) 27 mai 2021

https://t.co/fnKQx8amyK pic.twitter.com/07EpYeX7fD – Robert Swartwood (@RobertSwartwood) 27 mai 2021

Où Darwin trouve le vrai karma. https://t.co/pvitID2tkp – Outspoken (@ Out5p0ken) 27 mai 2021

Oh mon Dieu, ça va bien finir… https://t.co/hjZgXpw9vN – paulhogarth (@paulhogarth) 27 mai 2021

… Pic.twitter.com/79qWmhuqje – Ariel Cohen (@ ArielCohen37) 27 mai 2021

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]