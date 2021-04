Qu’est-ce que VO2 max? Voici comment le mesurer et l’améliorer.

Crédit: Adam Sinicki / Autorité Android

Pour bouger, penser, digérer les aliments et faire quoi que ce soit, votre corps a besoin d’oxygène. Ce fait important est ce qui fait de VO2 max une mesure si utile de la forme physique. Il est également extrêmement utile que certains trackers de fitness puissent désormais proposer une estimation de VO2.

Votre VO2 max est la quantité d’oxygène que vous pouvez utiliser pendant l’entraînement. Un score plus élevé est en corrélation avec une meilleure aptitude aérobie, plus d’énergie, une récupération plus rapide et une meilleure santé globale.

Nous examinons en profondeur la façon dont la VO2 max est mesurée, la précision des trackers de fitness pour la mesurer et ce que vous devez faire à propos de vos chiffres.

VO2 max expliqué

Le VO2 max est également appelé consommation maximale d’oxygène, mise à jour maximale d’oxygène ou capacité aérobie maximale. Le chiffre représente la quantité d’oxygène que vous pouvez consommer en une minute par kilogramme de poids corporel (mL / kg / min).

Ceci, à son tour, signifie une plus grande fourniture d’oxygène aux muscles pendant l’exercice. Cela dépend de plusieurs facteurs différents: la quantité d’oxygène que vous aspirez à chaque respiration, la différence artério-veineuse en oxygène (la quantité d’oxygène prélevée dans le sang par les tissus), le nombre de globules rouges, votre débit cardiaque maximal (Qmax ), et plus.

La VO2 max sert de prédicteur de la performance aérobie: course longue distance et autres activités. Ces activités reposent sur le système énergétique aérobie (au lieu des systèmes phosphagen acide lactique ou ATP-créatine). En clair, vous avez épuisé toutes les réserves d’énergie facilement disponibles dans les muscles et la circulation sanguine et devez commencer à brûler les réserves de graisse pour plus de carburant. Vous pouvez continuer à le faire indéfiniment, tant que vous maintenez un rythme régulier. C’est ce que nous entendons par «zone de combustion des graisses».

Plus votre VO2 max est bon, plus vous pourrez aller vite sans vous épuiser.

Cependant, si vous essayez de courir plus vite et que votre fréquence cardiaque dépasse un certain point, vous serez obligé de revenir à un système énergétique reposant sur les réserves d’énergie disponibles. C’est à ce moment que nous commençons à ressentir l’accumulation progressive d’hydrogène dans nos muscles qui nous oblige à ralentir à nouveau. (En vérité, nous utilisons en fait les trois systèmes énergétiques, à tout moment, à des degrés divers.)

De cette façon, la VO2 max est directement liée au seuil anaérobie: le point auquel il faut passer à des systèmes énergétiques anaérobies (moins efficaces). Plus votre VO2 max est bon, plus vous pourrez aller vite sans vous épuiser.

Le VO2 max est lié à la densité des mitochondries. Les mitochondries sont les usines énergétiques des cellules, responsables d’environ 95% de vos besoins énergétiques. Ce sont les abeilles ouvrières chargées de transformer les graisses, le glucose et les acides aminés en énergie utilisable sous forme d’ATP.

L’entraînement peut modifier à la fois le nombre et l’efficacité des mitochondries par muscle. Si vous faites beaucoup de course sur de longues distances, vous verrez une augmentation des mitochondries, en particulier dans la jambe. Les rameurs peuvent trouver qu’ils ont une quantité proportionnellement plus grande de mitochondries dans les lats / bras. Ainsi, un rameur peut obtenir un score VO2 plus élevé en ramant qu’en course.

Étant donné que nous utilisons également le système aérobie pendant les activités quotidiennes, il n’est pas surprenant qu’un meilleur VO2 max soit également en corrélation avec une meilleure santé générale. Par exemple, un VO2 max plus élevé prédit une amélioration de la fonction cérébrale. Bien qu’une corrélation n’établisse pas de causalité (le fait de faire de l’exercice améliore également la fonction cognitive), il est juste de supposer qu’une plus grande fourniture d’oxygène au cerveau pourrait améliorer les performances.

Comment la VO2 max est-elle mesurée dans un laboratoire?

Comme vous le sentez probablement déjà, il s’agit d’un chiffre assez complexe à calculer car il dépend de nombreux facteurs. Le seul moyen d’obtenir une lecture vraiment précise de votre VO2 max est donc de visiter un laboratoire et de vous soumettre à une batterie de tests coûteux.

Au cours de ce test, l’athlète sera invité à courir sur un tapis roulant ou un vélo ergomètre. Ils seront alors progressivement poussés jusqu’à l’épuisement total. Pendant ce temps, un technicien prendra plusieurs mesures telles que la ventilation et la concentration en oxygène / carbone de l’air inhalé / expiré. En d’autres termes, ils mesurent précisément la quantité d’air absorbée et la quantité d’oxygène retirée de cet air.

Une fois que la quantité de consommation d’oxygène atteint son maximum à un rythme constant, le VO2 max a été atteint. C’est un test épuisant!

Trackers de fitness et autres outils pour mesurer la VO2 max

Alors, comment se fait-il que les trackers de fitness prétendent également offrir une VO2 max estimée?

La chose clé à reconnaître à propos du score VO2 max généré par votre appareil Fitbit ou Garmin est qu’il s’agit en grande partie d’une estimation. Cependant, il existe des méthodes pour générer un score approximatif en utilisant des équations simples et des tests qui peuvent être effectués à la maison. Les trackers de fitness s’appuient sur des méthodes similaires.

Une de ces méthodes, appelée méthode du ratio de fréquence cardiaque, utilise des mesures de fréquence cardiaque maximale et au repos. Cette méthode utilise un rapport entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos. Ce chiffre est ensuite multiplié en fonction de facteurs tels que l’âge, la maladie, le sexe, etc.

Un autre test est le test de Cooper. Cette méthode oblige l’athlète à courir aussi loin que possible dans les 12 minutes. Le VO2 max est ensuite généré en fonction de la distance parcourue. Les limites de ces méthodes devraient être immédiatement évidentes; même quelque chose d’aussi simple que la force des jambes ou la longueur de la foulée peut avoir un impact significatif sur les résultats.

Le «test du bip» (aka test multi-étapes) est également utilisé pour fournir une estimation de VO2 max. Comme vous vous en souvenez peut-être dans votre ancien cours d’EP, cela implique de courir 20 mètres dans les deux sens tout en gardant le temps avec les bips.

Enfin, le test de marche physique Rockport utilise les données d’une marche sur piste d’un mile. La fréquence cardiaque à la fin de la marche est utilisée en conjonction avec le poids corporel, l’âge, le sexe, etc.

Les trackers de fitness s’appuient sur des méthodes similaires pour calculer un VO2 max approximatif. La plupart des appareils qui affichent ces données ne le feront qu’après avoir porté l’appareil pendant plusieurs courses et promenades, auquel cas ils pourront offrir un score assez précis.

Comme nous l’avons vu, ces méthodes sont imparfaites. Il n’y a aucun moyen qu’un tracker de fitness puisse avoir toutes les informations nécessaires pour mesurer avec précision la consommation d’oxygène. La plupart des trackers ne prennent pas non plus en compte toutes les données individuelles pertinentes telles que les antécédents de tabagisme, les problèmes de santé, etc.

Ce que les trackers de fitness ont pour eux, cependant, c’est la quantité de données. Étant donné que les trackers de fitness peuvent surveiller votre fréquence cardiaque pendant l’entraînement et le repos et même mesurer des choses telles que la longueur de la foulée, ils disposent de nombreuses données pour générer un chiffre utile. À l’aide de données GPS et de mesures d’altitude, ils pourraient même estimer les niveaux d’oxygène dans l’environnement.

La plupart des entreprises ne sont pas particulièrement transparentes sur les algorithmes précis qu’elles utilisent pour générer leurs scores.

Malheureusement, la plupart des entreprises ne sont pas particulièrement transparentes sur les algorithmes précis qu’elles utilisent pour générer leurs scores. Cela peut être en partie dû à la peur des concurrents utilisant les mêmes stratégies. Plus vraisemblablement, il s’agit d’éviter les critiques susceptibles de remettre en question la validité de leurs scores. C’est également pourquoi des entreprises comme Fitbit utilisent intelligemment des noms alternatifs pour ces mesures. Dans ce cas, Fitbit fait référence à un «score de fitness cardio».

Quoi qu’il en soit, ces chiffres sont toujours utiles pour guider votre entraînement. Ce qui est plus important que la précision, c’est la cohérence. Tant que la méthode de test reste la même, vous pouvez suivre vos progrès.

Gardez simplement à l’esprit que les athlètes professionnels ne devraient pas se fier à de telles méthodes pour guider leur entraînement de zone ou similaire. Selon toute vraisemblance, si vous tombez dans ce camp, vous avez probablement déjà été soumis à la vraie affaire par votre entraîneur.

Qu’est-ce qu’un «bon» score VO2 max?

Les athlètes d’élite peuvent présenter des scores VO2 max aussi élevés que 80 ml / kg / min. À l’inverse, des animaux tels que les huskies d’Alaska peuvent même atteindre un score VO2 supérieur à 200 ml / kg-min!

Pour le reste d’entre nous, tout ce qui se situe entre 30 et 60 est généralement considéré comme une plage normale. Le tableau suivant vous donne une idée de votre mesure:

ÂgeMaleFemelle10-1947-5638-4620-2943-5233-4230-3939-4830-3840-4936-4426-3550-5934-4124-3360-6931-3822-3070-7928-3520-25

Comment augmenter votre VO2 max?

Certaines stratégies peuvent améliorer la VO2 max. En règle générale, toute forme d’entraînement d’endurance aura certains avantages à cet égard.

HIIT est particulièrement efficace. Cela a du sens lorsque vous considérez que le protocole implique à plusieurs reprises de «maximiser» votre système aérobie. Cela dit, les exercices à l’état d’équilibre de faible intensité, comme le jogging, peuvent également offrir des avantages uniques. Par exemple, cela peut améliorer votre Qmax ou votre débit cardiaque maximal quantifié, qui est en corrélation avec la taille et la force du cœur.

L’entraînement au seuil consiste à courir aussi vite que possible sans provoquer une accumulation d’hydrogène dans les muscles (et une augmentation correspondante du lactate, bien que ce ne soit pas ce qui cause la fatigue musculaire).

En d’autres termes, le meilleur moyen d’améliorer la VO2 max est de s’entraîner à des vitesses différentes et de faire fonctionner ainsi chaque système énergétique.