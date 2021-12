Qu’est-ce que vous pensez d’elle en tant que personne….

Salon a une histoire sur la façon dont Hillary avait raison. Même alors, il y a la mise en garde –

Quoi que vous pensiez d’elle en tant que personne et personnage public, Clinton a clairement perçu que le Trumpisme serait un désastre pour la démocratie américaine et le monde, poussant les États-Unis au bord du fascisme total, y compris une tentative de coup d’État. La stratégie de campagne de Clinton contre Trump comportait de nombreux défauts évidents, mais son diagnostic de Trump et de son mouvement était extrêmement correct.