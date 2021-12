Qu’est-ce que Web3 ? Comment la crypto peut changer Internet (ou non)

20/12/2021 à 19:09 CET

Carles Planas Bou

Ce 2021 a servi à consolider au sein de la secteur technologique une idée qui fera de plus en plus écho à travers le monde : la web3. Et c’est que, bien que le terme ne devienne pas populaire au-delà des cercles spécialisés, il s’agit de transformer Internet et allume un nouveau monde numérique qui conquiert encore plus nos vies. Son potentiel est peut-être révolutionnaire, mais il soulève également de nombreux doutes, nous y allons donc par morceaux.

Internet est l’une des plus grandes avancées technologiques de l’histoire. En 1989, il y a 32 longues années, le Internet, dont les trois initiales changeraient notre façon d’observer et de comprendre le monde. Dans sa phase de pionnier, le réseau était « un support collaboratif, un lieu de lecture & rdquor ;, tel que défini par son inventeur, le scientifique britannique Tim Berners-Lee. La plupart des utilisateurs étaient de simples consommateurs de pages Web statiques et de cahiers personnels dans un écosystème décentralisé avec des protocoles ouverts où ceux qui avaient les connaissances pouvaient héberger des serveurs et créer des applications, comme cela s’est produit avec Emule, Napster ou Bitorrent.

Cette période est connue sous le nom de Web 1.0 et s’est terminée en 2004, lorsque l’essor du réseaux sociaux inauguré le Web 2.0. Ces plateformes ont ouvert la porte à l’Internet actuel des interactions sociales et ont démocratisé la publication de contenus. Cependant, en retour, la prise de décision a été centralisée dans des sociétés comme Google ou Facebook, qui ont exploité nos données et notre vie privée pour devenir géants de la technologie avec plus de puissance que des états entiers. Tout ce que nous faisons passe d’abord entre vos mains.

Révolution sur Internet ?

C’est à ce stade que différentes voix du secteur ont prophétisé le changement vers une nouvelle phase d’Internet qui mélange les fonctionnalités actuelles avec le caractère décentralisé des premières années. Cette idée est connue sous le nom de Web3 et se veut un espace virtuel dans lequel les utilisateurs peuvent se connecter et échanger des biens sans avoir besoin d’intermédiaires. C’est exactement ce que permet la technologie Blockchain, un réseau où les informations sont stockées de manière sécurisée entre toutes ses parties.

Tout cela peut sembler trop théorique, mais vous en avez sûrement entendu beaucoup plus sur les applications pratiques de cette phase. Toute cette infrastructure est ce qui soutient les crypto-monnaies quoi, comme le bitcoin ou Ethereum, autoriser les transferts entre les parties sans avoir besoin d’une banque ou d’un organisme de réglementation. Il soutient également ce que l’on appelle Jetons non fongibles (TVN), qui permettent de certifier la propriété des actifs numériques.

Tout cela est devenu le mantra prêché par les grandes entreprises technologiques, les investisseurs en capital-risque et autres passionnés du monde de la crypto. Cela, disent-ils, sera l’épine dorsale de l’Internet qui se déroulera au cours des 15 prochaines années et une économie s’épanouira. virtuel milliardaire qui influencera de multiples secteurs et aspects de nos vies. Après deux ans où la pandémie nous a contraints à numériser le travail et les relations sociales, la passion pour ce ruée vers l’or virtuelle Elle a explosé, passant de la niche à un phénomène global (pour le moment autant voire plus social que technique).

À ses débuts, beaucoup pensaient que le réseau devrait être entre les mains des utilisateurs, et non des grandes entreprises, et fonctionner de manière plus démocratique. Pouvez-vous imaginer pouvoir voter pour modifier le fonctionnement de Facebook ou de Google ? Ou avez-vous votre propre crypto-monnaie avec laquelle facturer le contenu que vous publiez, au lieu de dépendre des plateformes et de leur publicité ? Maintenant, les prophètes du Web3 ont compris que vision fondatrice idéaliste, coopérative et libertaire. Et sa promesse a enthousiasmé beaucoup. En 2021, l’investissement mondial dans les technologies Blockchain a quintuplé et en septembre il dépassait déjà 13 342 millions d’euros. Les NFT ont déplacé environ 24 000 millions, selon Chainalysis.

Escroqueries, cyberattaques et impact écologique

Cependant, il y a aussi beaucoup de méfiance autour de ces promesses. Des voix critiques contre le mouvement crypto dénoncent qu’il s’agit d’un schéma de Ponzi, ongle arnaque pyramidale où peu profitent en trompant un grand nombre de petits investisseurs. Parmi les plus grands promoteurs de Web3 figurent des membres de l’élite technologique comme Jack Dorsey, qui a récemment quitté la direction de Twitter se consacrer à l’écosystème Blockchain, ou au capital-risqueur Marc Andreessen. Autres hiérarchies de la Silicon Valley. Le fait que ces personnages promeuvent un monde dans lequel ils ont investi une partie de leur fortune fait sourciller.

#Bitcoin unira un pays profondément divisé. (et éventuellement : monde) – jack⚡️ (@jack) 9 août 2021

Arnaque ou non, ce qui est clair c’est qu’il y a des opportunistes qui voient en ça ‘boom‘une occasion de séduire et de tromper les naïfs. En novembre, les auteurs d’une crypto-monnaie basée sur la série « The Squid Game » ont réussi à monter en flèche en valeur et à voler plus tard près de trois millions d’euros à ceux qui y avaient investi.

Les critiques avertissent également que dans un Internet sans médiateurs, il n’y a aucune garantie de protection ni la sécurité pour les utilisateurs. Parallèlement à la popularité de actifs numériques, des cyberattaques contre cette entreprise en pleine croissance ont également été déclenchées. En août, des cybercriminels ont fait irruption sur une plateforme Blockchain et ont volé 600 millions de dollars. Jusqu’à présent en décembre, trois attaques contre des sociétés Web3 ont permis de voler 400 millions de dollars supplémentaires.

D’autres critiques comme le programmeur Stephen Diehl assurent qu’à l’heure actuelle, les systèmes décentralisés – qui nécessitent des milliers d’ordinateurs connectés et fonctionnant en permanence – sont trop lents, coûteux et peu fonctionnels. En outre, ils soulignent également qu’ils sont un dépenses d’énergie Inutile. Et c’est que la monnaie virtuelle la plus populaire, Bitcoin, consomme plus d’énergie que des pays entiers comme l’Argentine.

Les promoteurs de Web3 ne le voient pas ainsi, car ils assurent que leur alternative est plus durable que la Système financier actuelle et que, bien que malheureuses, ces escroqueries font partie de leur première phase de développement technologique. Qu’il s’agisse de l’avenir d’Internet ou d’un simple mirage, ce débat illustre l’inquiétude suscitée par l’état actuel d’Internet.