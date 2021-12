Qu’est-ce que Web3, le nouvel Internet qui déroute Elon Musk et le fondateur de Twitter | La technologie

Le web3 semble être la grande révolution Internet, avec la permission du Metaverse. Bien que même les grands gourous de la technologie ne soient pas très clairs sur ce que cela signifie …

Intelligence artificielle, métaverse, blockchain, NFT, crypto-monnaies… Nous entamons l’un des changements technologiques les plus importants de l’histoire, même si personne ne sait très bien jusqu’où cela nous mènera.

Ces jours Elon Musk Il s’extasie sur le métaverse, essentiellement parce qu’il est un ennemi de Mark Zuckerberg. Il n’aime pas porter de lunettes de réalité virtuelle ou augmentée, mais il lui semble tout à fait normal que nous implantions tous une puce dans notre cerveau…

Comme nous le dit Business Insider, Elon Musk a également parlé de Web3 sur Twitter. Et a rejoint la conversation fondateur de l’entreprise Jack Dorsey, qui a cessé d’être PDG de Twitter il y a quelques semaines.

Les deux gourous de la tech s’entendent très bien : ils partagent leur excentricité, et leur passion pour les crypto-monnaies. C’est l’une des raisons pour lesquelles Elon Musk est toujours sur Twitter, et pas dans d’autres réseaux sociaux.

Il y a quelques jours Elon Musk a lancé un débat sur le Web3 ou le Web 3.0, qui compte déjà plus de 5 000 réponses.

Il a commencé le discours en mettant en ligne une célèbre vidéo de Bill Gates en 1995, c’est là qu’il est ridiculisé dans une interview, pour avoir dit qu’Internet était l’avenir :

Elon Musk laisse entendre que tout comme ils se sont moqués de Bill Gates quand il a dit il y a 25 ans qu’Internet était l’avenir, ils se moquent aussi maintenant de ceux qui disent que le Web3, les blockchain sont l’avenir.

Mais, Qu’est-ce que Web3 ?

On peut considérer les premières années d’Internet comme le Web 1.0– Une collection de pages Web et de services qui ne fonctionnaient que dans un seul sens. Les utilisateurs ont utilisé ces services en ligne, et c’est tout.

La Web 2.0 C’est l’évolution d’Internet où les utilisateurs peuvent personnaliser ces services, créer les leurs et collaborer avec d’autres personnes sur des projets en ligne. Quelque chose comme l’internet collaboratif.

La prochaine chose sera Web 3.0 ou Web3, mais personne n’est encore très clair sur ce que c’est.

Certains parlent de Web 3.0 en tant qu’Internet où vous accédez au réseau sans navigateur, via plusieurs appareils : appareils portables, Internet des objets, appareils électroménagers, voitures, etc.

Mais Elon Musk appelle Web3 à autre chose : un nouvel Internet décentralisé et sans propriétaire, géré par la blockchain. C’est-à-dire l’équivalent des crypto-monnaies, mais appliqué à la gestion d’Internet.

Pouvez-vous imaginer un jeu vidéo où vous pouvez devenir millionnaire simplement en jouant ? C’est possible avec les jeux NFT, mais tout ce qui brille n’est pas de l’or…

Un réseau dans lequel les gouvernements et les grandes entreprises telles que Google, Amazon ou Facebook, ils ne contrôlent pas les données, sinon quoi sont au pouvoir des utilisateurs eux-mêmes, protégé et géré par la blockchain.

Dans le même fil, Elon Musk reconnaît que « ce n’est pas encore réel » et se demande à quoi cela ressemblera « dans 10, 20 ou 30 ans ».

Un jour plus tard, il a réessayé avec un autre tweet : « Est-ce que quelqu’un a vu Web3 ? Je ne le trouve pas. »

lui a répondu Le fondateur de Twitter, Jack Dorsey lui-même avec un message codé : « C’est quelque part entre A et Z » :

Il faisait en fait référence à Àdreessen Horowitz, l’un des investisseurs de Facebook, qui s’est montré intéressé par le Web3.

Le fondateur de Twitter explique dans un autre post que un site web décentralisé ne peut jamais échapper aux investisseurs, qui finissent toujours par tout garder.

« Le web3 est une entité centralisée avec une autre étiquette… », conclut-il… Une réponse qui n’a pas plu aux défenseurs de l’Internet décentralisé, qui prétendent qu’il se trompe.

Les crypto-monnaies et la blockchain pourront-elles prendre le contrôle de l’argent et d’Internet des banques, des gouvernements, des entreprises et des investisseurs ?

C’est, sûrement, la plus grande utopie de toute l’histoire de l’humanité…