Qu’est-ce que Windows 11 SE ? Le concurrent Chrome OS de Microsoft expliqué

Windows a toujours été le système d’exploitation de bureau le plus populaire sur le marché. Cependant, au fil des ans, il a été confronté à une concurrence féroce de Chrome OS et iPad OS. Surtout lorsqu’il s’agit d’appareils moins chers, inférieurs à 350 $, pour des scénarios d’utilisation éducatifs et autres. Les Chromebooks et les iPads sont maintenant très populaires à ces fins, et c’est en raison de la convivialité des interfaces utilisateur de ces systèmes pour les utilisateurs mobiles qui n’ont jamais utilisé d’ordinateurs traditionnels auparavant.

Microsoft semble faire un effort pour rivaliser avec ces appareils dans le bas de gamme du marché maintenant. Il a récemment annoncé Windows 11 SE – une version plus légère et plus facile à utiliser de Windows 11 destinée à un usage éducatif. Voici tout ce que vous devez savoir sur Windows 11 SE.

Qu’est-ce que Windows 11 SE ?

Le fond d’écran Bloom de Windows 11 SE

Windows 11 SE est le nouveau système d’exploitation de Microsoft conçu pour l’éducation, en particulier les salles de classe K-8. Microsoft appelle cela un système d’exploitation axé sur le cloud. Cela le met carrément en concurrence avec Chrome OS de Google, également très utilisé dans le secteur de l’éducation. La société note également qu’elle est conçue pour être une solution abordable et simple pour rendre l’apprentissage plus accessible.

Microsoft n’a pas officiellement révélé ce que représente le SE. Cependant, étant donné le vocabulaire qu’il utilise pour cette version de Windows 11, il est prudent de supposer qu’il signifie Student Edition ou Simple Edition, le premier étant plus probable.

Windows 11 SE n’est pas le même que le mode S que nous avons déjà vu dans Windows. Ils ont quelques différences de caractéristiques.

Fonctionnalités clés de Windows 11 SE

Windows 11 SE est livré avec ses propres ensembles de fonctionnalités pour le distinguer de Windows 11. Bien que certaines d’entre elles puissent être des restrictions, elles sont en place pour garantir que l’environnement est sans distraction et qu’il existe un certain niveau de contrôle de l’administrateur. Voici les principales fonctionnalités de Windows 11 SE.

Installation d’applications contrôlée — Le contrôle administrateur susmentionné aide au déploiement en masse d’applications et de services pour de nombreux étudiants, ainsi qu’à la restriction de certaines applications. L’administration de l’école peut choisir d’autoriser ou de bloquer les applications. Les administrateurs informatiques de l’établissement d’enseignement auront le contrôle via une console principale appelée Microsoft Intune.

Lancement de l’application en plein écran – Imitant les systèmes d’exploitation mobiles, et pour faciliter l’appel sans distraction, les applications se lanceront en mode plein écran par défaut sur ce système d’exploitation.

Interface utilisateur simplifiée – Il est livré avec quelques modifications de l’interface utilisateur, comme des mises en page simplifiées pour vous permettre d’empiler deux fenêtres côte à côte, tandis que d’autres fonctionnalités telles que les widgets ont été supprimées.

Stockage basé sur le cloud — Windows 11 SE est livré avec 1 To de stockage OneDrive et sauvegardera les fichiers sur OneDrive par défaut.

Optimisé pour les services Microsoft — Windows 11 SE est optimisé pour les services Microsoft. Il est livré avec Microsoft 365 préinstallé.

Meilleure autonomie de la batterie — C’est une promesse que Microsoft fait explicitement, et avec Windows 11 SE plus léger que Windows 11, on s’attend à ce qu’elle soit vraie.

Prise en charge d’applications tierces — Contrairement au mode S, Windows 11 autorisera l’installation d’applications tierces en dehors du Microsoft Store.

Microsoft ne vendra pas Windows 11 SE séparément. Il existe également des restrictions entourant la réinstallation de Windows 11 SE, ce qui rend impossible la réinstallation, une fois supprimé.

Windows 11 SE contre Chrome OS

Eric Zeman / Autorité Android

Windows 11 SE est un concurrent de Chrome OS. Microsoft vise le marché de l’éducation, en mettant l’accent sur la gérabilité pour l’administration. Avec Windows 11 SE visant d’abord les établissements d’enseignement, il semble bien placé pour prendre un bon départ, en ce qui concerne la sortie du système d’exploitation sur le marché de masse.

Cependant, en ce qui concerne la convivialité réelle, ce sont les étudiants qui utiliseront ces systèmes. En tant que tels, les modifications apportées par Microsoft à l’interface utilisateur doivent être suffisantes pour prendre en charge les Chromebooks. Sur le papier, il semble bien placé pour affronter Chrome OS dans cet aspect.

Chrome OS propose une solide sélection d’applications, avec prise en charge des applications Android et des applications Linux. Windows 11 SE, quant à lui, possède l’énorme catalogue d’applications Windows. Avec la prise en charge des applications tierces ouverte, Windows 11 pourrait finir par avoir un catalogue d’applications supérieur. De plus, Microsoft pourrait laisser les administrateurs installer les sous-systèmes Android et Linux. Cela signifierait que Windows 11 SE pourrait avoir accès à toutes les applications que font les Chromebooks, puis à quelques autres.

Microsoft semble également se concentrer sur les appareils à bas prix pour le moment. D’un autre côté, vous obtenez des Chromebooks dans une gamme de prix légèrement plus large. La majeure partie des ventes provient d’appareils abordables, donc Microsoft a la bonne idée là-bas.

Bien sûr, nous devrons attendre et regarder comment Windows 11 SE se comporte réellement par rapport à Chrome OS. Il s’agira de savoir si Microsoft a réussi à simplifier suffisamment l’OS traditionnel pour un usage pédagogique, et s’il peut faciliter l’adoption de cette nouvelle plateforme.

Ordinateurs portables Windows 11 SE que vous pouvez acheter

Palash Volvoikar / Autorité Android

Windows 11 SE est plutôt nouveau, donc les ordinateurs portables qui l’exécutent ne sont pas encore tout à fait disponibles. Les ordinateurs portables fonctionnant sous Windows 11 SE seront disponibles plus tard en 2021 et au début de 2022. Quelques modèles ont déjà été annoncés, le plus notable étant le Microsoft Surface Laptop SE, qui sera disponible au début de 2022, à partir de 249 $.

Le Surface Laptop SE est un bon modèle des spécifications que nous verrons de ces appareils, avec un écran de 11,6 pouces de résolution 1366 x 768, un processeur Intel Celeron, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

En outre, d’autres fabricants sont embarqués, notamment Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo et Positivo. À l’heure actuelle, il existe 11 autres ordinateurs portables Windows 11 SE que Microsoft répertorie.

Ordinateurs portables Windows 11 SE répertoriés sur le site Web de Microsoft jusqu’à présent

De plus, le Dynabook E10-S, initialement lancé avec Windows 10 Pro Education (comme certains des ordinateurs portables répertoriés ci-dessus), sera également disponible avec Windows 11 SE, pour 290 $. Microsoft ne l’a pas encore répertorié sur son site Web.

Ces ordinateurs portables ont des tailles d’écran allant de 11,6 pouces à 14 pouces. Ils ont un mélange de fonctionnalités comme indiqué par Microsoft – écrans tactiles, prise en charge du stylet numérique, stockage de stylet intégré, capacité LTE, fonctions de sécurité, construction robuste, anti-éclaboussures, batterie toute la journée, microphone antibruit et vidéo HD, et disque dur muet. Vous obtenez 4 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage eMMC.

Pour l’instant, Microsoft ne vend pas directement aux consommateurs. Cependant, les établissements d’enseignement peuvent contacter les ventes de Microsoft pour mettre la main sur ces appareils.

C’est tout ce que nous savons sur Windows 11 SE pour le moment. Restez à l’écoute pour en savoir plus à mesure que Microsoft publie plus d’informations et que les fabricants publient davantage d’ordinateurs portables SE.

