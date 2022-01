Qu’est-ce que Wordle et pourquoi est-ce le jeu de mots parfait ?

Rita El Khoury / Autorité Android

Je ne suis pas un joueur dans aucun sens du terme. Mes téléphones, mon iPad, mon iMac, mon Pixelbook, mon Nvidia Shield et d’autres appareils Android TV, ils vivent tous une existence sans jeu. Mais depuis quelques jours, je suis aspirée par l’engouement 🟩 🟨 ⬛️ Wordle. Le jeu de devinettes de 5 lettres est doux, simple et parfaitement adapté à un non-joueur comme moi.

La raison pour laquelle je ne joue à aucun jeu n’est pas que je ne les aime pas, c’est parce que je sais que je n’ai aucun contrôle de moi-même et que je suis facilement aspiré. J’ai perdu d’innombrables heures à jouer à des jeux dans le passé, alors J’ai décidé il y a de nombreuses années de ne pas les installer sur mes appareils afin de rester un humain fonctionnel. Solution par évitement. C’est lâche, mais ça marche pour moi.

Wordle a réussi à franchir cette barrière grâce à trois caractéristiques très importantes. Mais avant d’y arriver, laissez-moi vous présenter le jeu.

Qu’est-ce que Wordle exactement ?

Rita El Khoury / Autorité Android

Chaque jour, il y a un nouveau mot de cinq lettres à deviner et vous n’avez que six essais. Considérant qu’il existe des milliers de réponses potentielles, c’est brutal. Le jeu vous aide en mettant en évidence chaque lettre dans votre supposition :

Le gris signifie que la lettre n’est tout simplement pas dans le mot. Le jaune signifie que la lettre est là mais à un endroit différent. Le vert signifie que la lettre est là et au bon endroit.

À chaque essai, vous devriez apprendre quelque chose de nouveau sur le mot secret. Que ce soit en éliminant les possibilités ou en cimentant les lettres au bon endroit, vous progresserez lentement vers la bonne réponse. Le jeu est simple dans son principe mais casse-tête en réalité.

Le jeu est simple dans son principe mais casse-tête en réalité.

Il existe différentes manières de jouer à Wordle. Certaines personnes peuvent attaquer une nouvelle énigme sans aucune stratégie, d’autres peuvent avoir des premiers mots contenant les lettres les plus courantes (le mien est regard). Certains pourraient se forcer à appliquer les conseils qu’ils ont appris de la supposition précédente dans la suivante, d’autres pourraient essayer des lettres complètement nouvelles pour obtenir plus d’informations sur d’autres lettres potentielles. Je suis un grand nerd des mots, alors j’opte pour la première approche.

Trucs et astuces Wordle pour les nouveaux joueurs

Il n’y a pas de moyen infaillible de vous garantir de gagner tous les jours, mais ces conseils m’ont aidé à résoudre toutes les énigmes jusqu’à présent, alors faites-en ce que vous voulez.

Commencez toujours par un mot optimal. Vous pouvez en choisir un qui contient beaucoup de lettres couramment utilisées comme un A et un E ainsi que quelques consonnes fréquentes comme S, T, R, L ou D. J’ai mentionné plus tôt que ma première supposition est regard, vous pouvez voler cette idée. En parlant de, voler est aussi un bon premier mot. Si vous préférez en savoir plus sur la situation des voyelles dès le départ, vous pouvez commencer la première estimation avec oui-ja ou Adieu, qui élimine ou confirme fondamentalement quatre des cinq voyelles possibles. Si vous voyez une lettre jaune, ne réessayez pas obstinément au même endroit au prochain tour. Vous voulez optimiser vos chances à chaque supposition, et ce sont deux informations que vous perdez en n’essayant pas de la déplacer vers un autre endroit : vous ne savez toujours pas à quel endroit elle se trouve et vous n’avez pas autorisé une autre lettre à passer au vert à sa place. N’oubliez pas que les lettres peuvent se répéter. Donc, si vous obtenez un S vert, il y a toujours une chance qu’il y ait un autre S là-bas. Toute lettre verte ou jaune peut apparaître plusieurs fois. Vous pourriez perdre votre temps à essayer d’autres consonnes lorsque le mot que vous recherchez est insolent. À chaque supposition, maximisez vos chances en choisissant des lettres qui pourraient également tenir à d’autres endroits, ou qui éliminent/confirment d’autres suppositions. Par exemple, si vous savez qu’il y a un I, un E et un R, dans votre mot, essayez Orgueil pourrait aussi vous dire si le mot pourrait être conduire, bizarre, ou filaire car vous saurez si la lettre D est là. Si vous atteignez le quatrième tour et que vous vous sentez coincé, comme dans la capture d’écran CRA ci-dessous, changez de stratégie au cinquième tour. Au lieu d’essayer un autre mot avec les lettres que vous avez apprises grâce aux astuces, essayez un mot avec cinq lettres complètement inutilisées jusqu’à présent. Cela vous donnera beaucoup plus d’informations pour la sixième et dernière estimation. D’après mon expérience jusqu’à présent, le jeu ne semble pas choisir de mots obscurs. Essayez de vous concentrer sur des suppositions évidentes plutôt que sur des suppositions vraiment étranges dont personne n’a entendu parler. La solution la plus complexe que j’ai rencontrée est requete, ce qui était certainement amusant mais certainement pas obscur en tant que mot.



Rita El Khoury / Autorité Android

Et si vous vous sentez vraiment coincé, vous pouvez essayer UnWordle, un site créé par un de mes amis qui vous aide à voir toutes les réponses potentielles. C’est toujours à vous de choisir la bonne stratégie, cependant. Personnellement, je pense qu’une partie de l’attrait du jeu est de se creuser la tête jusqu’à ce que vous le résolviez vous-même, mais bon, à chacun le sien.

Enfin, si vous ne voulez pas salir votre fil Twitter principal avec votre vantardise Wordle, vous pouvez mentionner @WordleQuarant au début de votre tweet. De cette façon, seules les personnes qui suivent ce compte Wordle Quarantine voient vos prouesses.

Qu’est-ce qui rend le jeu spécial ?

Rita El Khoury / Autorité Android

Les jeux de mots coûtent un sou, alors pourquoi celui-ci est-il soudainement devenu si populaire ? Le jeu a gagné en popularité une fois que les joueurs ont commencé à partager leurs résultats sur Twitter. Pour éviter de gâcher le mot du jour, le jeu ne publie que des carrés emoji verts, jaunes et noirs pour chacune de vos suppositions. De cette façon, les autres joueurs peuvent voir à quelle vitesse ou lentement vous avez progressé et s’émerveiller de votre maîtrise des mots.

Et oui, vous avez bien lu : il n’y a qu’un nouveau mot par jour, et c’est le même pour tout le monde. Cela fait partie de l’appel mondial de Wordle. Tout le monde joue au même jeu, donc nous pouvons tous comparer à quel point nous nous en sommes bien sortis.

Wordle est un jeu parfait pour les non-joueurs

Pour en revenir à mon sort personnel avec les jeux, Wordle résout tous mes problèmes d’un seul coup. C’est un jeu basé sur le Web, je n’ai donc rien besoin d’installer. Je dois me souvenir de l’ouvrir tous les jours, et si je ne le fais pas, c’est bien aussi. Je ne me fais pas harceler par dix notifications qui me rappellent de jouer l’énigme quotidienne.

Une seule énigme par jour signifie qu’il n’y a aucun moyen de se laisser entraîner ou de perdre des heures à jouer.

Il y a aussi un sentiment satisfaisant de finalité et d’accomplissement avec Wordle. Une seule énigme par jour signifie qu’il n’y a aucun moyen de se laisser entraîner ou de perdre des heures à jouer. Je charge le site quand j’ai quelques minutes de libre, je devine le mot, et c’est tout. Il n’y a pas de débat interne « un tour de plus » ou « un niveau de plus ». Wordle ne fait littéralement aucun effort pour me garder collé à mon écran. Il manque toutes les tactiques que les développeurs de jeux mobiles ont utilisées ces dernières années. La seule raison pour laquelle je reviens tous les jours, c’est parce que je le choisis et parce que je sais que ce ne sera que quelques minutes. C’est addictif mais d’une manière amusante et non abusive.

Il y a aussi le fait que Wordle ressemble plus à une énigme qu’à un jeu. C’est amusant, bien sûr, mais ce n’est pas exactement rempli de graphismes, de sons et de trop de choses qui se produisent en même temps. En tant que personne qui n’a joué à aucun jeu depuis quelques années, le simple fait de regarder une capture d’écran ou une vidéo d’un jeu me submerge aujourd’hui de trop d’informations. Wordle reste simple. Boîtes et lettres et trois couleurs. C’est ça, et ça marche.

