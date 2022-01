Qu’est-ce que Wordle ? Tout ce qu’il faut savoir sur le jeu en ligne addictif et gratuit sur les réseaux sociaux

Wordle est la nouvelle application de jeux de mots qui a pris le monde d’assaut – si vite, en fait, que vous pouvez déjà vous sentir comme si vous étiez en retard. Si vous avez besoin d’une explication rapide sur ce jeu pour vous aider à démarrer, nous avons ce qu’il vous faut.

Wordle est un jeu de devinettes qui vous met au défi de deviner un mot mystérieux de cinq lettres. Vous disposez de six essais et vous devez deviner non seulement les lettres elles-mêmes, mais aussi leur emplacement dans le mot mystère. Si vous obtenez une lettre correcte, elle apparaît en vert ; si vous obtenez la bonne lettre mais que la commande est erronée, elle apparaît en jaune. C’est pourquoi des grilles vertes, jaunes et grises apparaissent sur les réseaux sociaux, car c’est ainsi que les utilisateurs peuvent partager leurs résultats sans gâcher le mot mystère du jour.

J’ai fait mon premier #Wordle aujourd’hui ! Assez fier de l’avoir eu si rapidement pic.twitter.com/WGLPDQkpay – Kyle S (@KSerrott) 8 janvier 2022

C’est ainsi que le jeu se joue en un mot, mais la vraie histoire est de savoir comment il a pris de l’importance. Tout a commencé avec l’ingénieur logiciel Josh Wardle, qui a été interviewé cette semaine par le New York Times. Oui, Wardle a nommé son jeu d’après son propre nom de famille, et il l’a créé juste pour son partenaire, Palak Shah, qui aime les puzzles de mots.

Wardle aurait partagé le jeu avec son partenaire et sa famille, et a découvert que cela devenait rapidement une obsession pour tous. Il a décidé de le publier en ligne en octobre, pensant que d’autres pourraient également devenir accros. La croissance a été massive – plus de 300 000 personnes ont joué au jeu ce week-end, et ce nombre continue d’augmenter.

Les experts disent que la montée en popularité est particulièrement impressionnante compte tenu du format limité de Wordle – il ne peut être joué qu’une fois par jour, ce qui oblige les utilisateurs à attendre 24 heures pour leur prochain correctif. C’est assez différent de beaucoup d’autres jeux mobiles, mais certains joueurs disent que c’est ce qu’ils aiment le plus.

Les utilisateurs ont également salué l’accessibilité du jeu. Ils trouvent charmant que quelque chose d’aussi populaire ne se soit pas enlisé avec des publicités, des niveaux d’abonnement ou des sponsors d’entreprise. Wardle lui-même a déclaré au Times: « Je pense que les gens apprécient en quelque sorte qu’il y ait ce truc en ligne qui est juste amusant. Il n’essaie pas de faire quelque chose de louche avec vos données ou vos yeux. C’est juste un jeu qui est amusant. «

D’après le son, Wardle n’a pas l’intention d’ajouter des fonctionnalités à Wordle ou de tirer profit du trafic. Il aurait environ 2 500 mots supplémentaires en attente pour les jours à venir, donc Wordle peut continuer à vous donner une dose quotidienne de plaisir pour les années à venir.