Qu’est-ce que WPS WiFi et comment utiliser cette fonctionnalité en toute sécurité? | La technologie

Vous n’avez sûrement pas remarqué tous les boutons de votre routeur, l’un d’eux existe depuis longtemps et est utilisé pour connecter un appareil au réseau rapidement et facilement. Savez-vous ce qu’est le WPS et à quoi il sert? Nous vous disons.

Nous connaissons tous l’infini et l’impossibilité de mémoriser les mots de passe utilisés dans les connexions WiFi pour renforcer la sécurité. Les codes QR sont entrés dans nos vies pour nous aider à cet égard lorsque quelqu’un rentre à la maison et demande à se connecter au réseau WiFi, mais lorsque l’appareil que nous voulons connecter au réseau n’a pas la capacité de scanner ce code, les complications commencent.

Pour éviter de se faire dicter bruyamment le mot de passe et pour établir une connexion plus rapide et plus fiable, les fabricants de routeurs ont créé une voie rapide, un moyen plus simple avec lequel se connecter au routeur à des moments spécifiques avec une simple broche à 8 chiffres, puis récupérer le mot de passe principal le plus robuste.

Si vous le regardez, sur votre routeur domestique, vous pouvez trouver un bouton et une lumière LED avec l’indication WPS. Cependant, il est également possible de retrouver cette fonction avec ces autres noms:

Configuration simple du Wi-Fi

Push ‘n’ Connect

Contrôle de lecture (PBC)

Configuration sécurisée rapide (QSS)

Que se passe-t-il lorsque nous appuyons sur le bouton WPS?

Tous ces modes offrent, en bref, une option plus rapide et plus facile pour connecter n’importe quelle machine à un réseau WiFi, même si des précautions doivent être prises pour que ce raccourci ne devienne pas un risque pour la sécurité du réseau et nous ouvrons une porte dérobée aux pirates. ou des pirates. En appuyant sur le bouton WPS nous demandons au routeur d’ouvrir le réseau WiFi et de désactiver la plupart des mesures de sécurité appliqué par l’appareil pour protéger le réseau contre les intrus tels que les clés 256 bits (WPA 2 et 3)

Pendant une très courte période, le réseau sans fil de notre maison est plus vulnérable. Pour qu’il ne reste pas indéfiniment ainsi en raison d’un oubli, le système a l’obligation, après ces secondes, de éteindre automatiquement, que vous ayez réussi à établir la connexion ou non, rétablissant ainsi toute la sécurité.

Comme il est évident qu’un système plus simple et plus rapide pour l’utilisateur peut également signifier un raccourci pratique pour un intrus, le WiFi WPS a évolué au fil du temps, corrigeant des faiblesses. Au début, ce système a changé les clés WiFi les plus élaborées en un code PIN de seulement 8 chiffres. Aujourd’hui, de nombreux routeurs continuent d’offrir cette option, mais ils ont également été inclus autres méthodes de connexion plus sécurisées:

Connexion NFC: En appuyant sur le bouton WPS et en apportant un appareil avec la fonction NFC activée, la connexion est établie de la même manière que lorsque nous payons dans un magasin avec le téléphone ou la montre.

Connexion USB: Nous pouvons également utiliser une clé USB et établir une connexion plus physique. Le routeur transmet les informations d’identification à la clé USB et celle-ci les transmet plus tard à l’appareil que nous voulons connecter au réseau WiFi.

Connexion PBC: Les autres produits incluent leur propre bouton PBC qui doit être enfoncé en même temps que le WPS du routeur. Les informations d’identification sont partagées entre les deux appareils pendant ces secondes. Un échange d’informations similaire à Bluetooth.

Tous ces mécanismes sont plus sûrs qu’un NIP à 8 chiffres, puisqu’ils impliquent que l’appareil est proche ainsi que la personne concernée. De cette façon, il est plus compliqué pour un voisin de chez lui d’essayer de pirater le routeur avec cette fonction.

Cependant, il n’est pas nécessaire de faire confiance, et moins avec l’option du code PIN à 8 chiffres. Il existe de nombreuses applications qui vous permettent de trouver facilement ce petit code, les fabricants ont donc mis en place d’autres mesures de sécurité pour les utilisateurs qui continuent à utiliser ce système. Selon le modèle que vous avez chez vous, ils ne peuvent être faire entre 3 ou 5 tentatives parce que sinon le système se bloque jusqu’à ce que nous redémarrions le routeur.

La meilleure chose que nous pouvons faire pour protéger le réseau domestique est de ne pas utiliser ce bouton, bien qu’il soit de plus en plus difficile de pirater un routeur via la fonction WPS, dans de nombreux cas, l’intrus doit être à l’intérieur de votre maison et appuyer sur le bouton, ou être à proximité quand vous le poussez. La plupart des routeurs offrent déjà la possibilité de désactiver WPS à partir de la configuration du routeur, vous vous assurez donc que même si vous appuyez sur le bouton, il ne sera pas activé.

Comment améliorer votre sécurité WiFi

Outre la fonction WPS, il existe d’autres astuces qui seront très utiles pour renforcer la sécurité de votre réseau sans fil à la maison, surtout maintenant que la cybercriminalité s’est développée avec le télétravail et la pandémie. Si vous souhaitez rendre les choses plus difficiles pour les pirates, suivez ces conseils pour protéger votre réseau sans fil:

Changez le mot de passe de votre routeur: S’ils accèdent à votre réseau, non seulement ils pourront utiliser le WiFi, mais ils auront également accès à vos coordonnées bancaires, photos et vidéos personnelles, etc. Pour éviter cela, il est conseillé de changer périodiquement le mot de passe du routeur pour un mot de passe sécurisé que vous seul connaissez.

Contrôlez qui se connecte à votre réseau: Les routeurs modernes ont une application mobile pour surveiller de nombreux paramètres des réseaux sans fil. Avec eux, vous pouvez voir quels appareils utilisent le réseau et détecter à la fois les éventuels “ cadeaux ” WiFi et les cybercriminels qui souhaitent pénétrer le réseau local.

Utilisez un antivirus: Les antivirus traditionnels et certaines applications de sécurité protègent contre les codes malveillants courants tels que les logiciels espions, les ransomwares, l’usurpation d’identité ou l’usurpation d’identité et d’autres menaces numériques. De plus, si vous avez des enfants à la maison, il est également judicieux d’utiliser les fonctionnalités de contrôle parental et de filtrage d’URL que certains routeurs proposent, pour empêcher l’accès à des sites dangereux ou pour adultes.

Utilisez un logiciel officiel toujours à jour: Un logiciel obsolète ou provenant de sources inconnues est votre pire ennemi. Si vous téléchargez une application ou un programme, assurez-vous qu’il est officiel et approuvé par les sociétés de cybersécurité, de nombreux virus se cachent dans des applications qui semblent très utiles ou imitent les plus connues. Et gardez tous vos programmes et gadgets à jour. Les dernières mises à jour incluent toujours une protection contre les menaces nouvellement détectées.

Utiliser des connexions cryptées: C’est ce que nous avons déjà dit au début, plus le mot de passe est robuste ou meilleures mesures de sécurité. Assurez-vous d’activer le cryptage du routeur (mieux s’il s’agit de WPA3 ou WPA2, qui sont les protocoles les plus courants). Pour le travail, vous pouvez également utiliser une connexion VPN sécurisée (réseau privé virtuel).

Faire des copies de sauvegardeEnfin, pensez toujours à faire des sauvegardes régulières de votre ordinateur et de vos téléphones portables, de tous les fichiers, documents et photos qui comptent pour vous. S’il y a un bug ou une attaque, vous ne les perdrez pas, et surtout, vous n’aurez pas à payer de rançon pour eux si ces documents sont volés.