Qu’est-ce que Xumo? Tout ce que vous devez savoir sur le streamer gratuit

Les services de streaming premium continuent comme Netflix, Hulu et Disney Plus continuent de gagner des abonnés. Cependant, au cours de l’année écoulée, nous avons également vu des services de streaming vidéo gratuits et financés par la publicité prendre de l’ampleur. L’un des plus anciens de ces types de services est Xumo, et il a gagné en popularité et auprès des téléspectateurs au cours de la récente pandémie de coronavirus. Alors, qu’est-ce que Xumo? Voici tout ce que vous devez savoir!

Si vous voulez simplement vous lancer et découvrir le service (rappelez-vous, c’est gratuit), vous pouvez regarder Xumo dès maintenant sur son site Web au lien ci-dessous.

Qu’est-ce que Xumo?

Fondé en 2011, Xumo est un service de streaming avec des milliers de films et d’émissions de télévision disponibles gratuitement sur une variété d’appareils et de plates-formes. C’est entièrement gratuit et rapporte de l’argent en insérant des publicités vidéo dans les mêmes espaces publicitaires que la télévision diffusée.

Il est actuellement disponible aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, au Brésil et au Mexique.

Début 2020, Xumo a été racheté par Comcast. En janvier 2021, Comcast a annoncé que Xumo comptait 24 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Comment ça marche?

Comme la plupart des services de streaming, tout ce que vous avez à faire est d’accéder au service à partir d’un ordinateur, d’un téléphone ou d’un autre appareil pris en charge, sélectionnez le film ou l’émission télévisée que vous souhaitez regarder et commencez à diffuser.

Dans le cas de Xumo, vous pouvez parcourir plus de 190 chaînes de contenu en streaming pour trouver ce que vous voulez regarder. Vous pouvez filtrer la liste des chaînes afin de pouvoir regarder du contenu dans différentes catégories. Vous pouvez également ajuster la programmation afin qu’elle affiche les chaînes par ordre alphabétique ou en fonction de leur popularité. Vous pouvez également appuyer ou cliquer sur la section À la demande et parcourir un certain nombre de catégories de contenu différentes.

Le service diffuse-t-il des publicités?

Oui. Afin de se soutenir, les émissions de télévision et les films sur Xumo diffusent des publicités avant et pendant leur contenu. Cependant, en moyenne, le nombre de publicités est inférieur à celui des émissions et des émissions de télévision par câble de base.

Xumo en vaut-il la peine?

Étant donné que l’accès au service est gratuit, il n’y a pas de mal à simplement essayer Xumo pour voir si cela vaut la peine de vérifier. Bien que vous deviez faire face à des publicités tout en regardant des films et des émissions de télévision, vous n’avez pas à payer un centime.

Cela dit, vous devez garder à l’esprit que la plupart du contenu de Xumo se compose d’émissions et de films plus anciens. Si vous voulez le dernier contenu en streaming, vous devrez toujours consulter des services payants tels que Netflix, Disney Plus et autres.

Quelles plates-formes Xumo prend-il en charge?

Vous pouvez diffuser des émissions et des films Xumo à partir d’une variété de plates-formes différentes. Vous pouvez télécharger les applications Xumo pour iOS et Android pour regarder son contenu sur des appareils mobiles. Il est également disponible sur les clés de streaming, les décodeurs et les téléviseurs Roku sur lesquels le système d’exploitation Roku est installé. Il en va de même pour les clés, les décodeurs et les téléviseurs basés sur Amazon Fire TV. Le service est également disponible sur les appareils basés sur Android TV tels que le décodeur Nvidia Shield.

Xumo prend en charge la diffusion sur les téléviseurs via Google Chromecast et les appareils dotés de Chromecast intégré. Il est disponible pour les décodeurs Apple TV. Vous pouvez diffuser le service sur les téléviseurs intelligents Samsung, Sony et Vizio. Les utilisateurs de LG Smart TV peuvent télécharger l’application Channel Plus ou LG Channels (en fonction de votre emplacement) qui sont alimentées par Xumo.

Les propriétaires de PC peuvent utiliser leur navigateur Web pour surfer sur le site Xumo.tv pour s’inscrire et regarder du contenu. Enfin, Xumo est préchargé sur les boîtiers de télévision câblée Comcast Xfinity et Flex.

Gamme de films Xumo

La sélection de films sur Xumo change un peu. En conséquence, la gamme de films, à la fois sur ses chaînes de streaming et sa bibliothèque à la demande, sera différente chaque mois. Vous pouvez tout regarder, des drames aux comédies en passant par les films de science-fiction et les films indépendants sur le service. Alors que la plupart des films de Xumo sont des films plus anciens, le service a commencé à se plonger dans l’offre de films originaux exclusifs, à commencer par le film indépendant White Elephant.

Les chaînes de streaming 24/7 ont également des chaînes dédiées pour différents genres de films. Récemment, la gamme de chaînes comprenait Hallmark Movies and More, avec une sélection de films de la chaîne familiale Hallmark.

Programmation de la série Xumo

La sélection d’émissions télévisées sur Xumo est un peu plus stable. Vous trouverez de nombreuses séries et séries télévisées plus anciennes sur le service, ainsi que quelques émissions plus récentes. Il comprend des émissions classiques des années 1980 comme 21 Jump Street et Hunter, ainsi que des émissions britanniques comme Secret Diary of a Call Girl et plus encore.

La section des chaînes de Xumo propose des chaînes dédiées pour Shout Factory TV, ConTV, etc. Il existe également des chaînes de sports et d’informations en direct sur lesquelles surfer, notamment ABC, CBS et d’autres chaînes d’informations.

Meilleures alternatives

Xumo n’est certainement pas le seul en matière de services de streaming gratuits. Voici un aperçu de quelques-uns de ses rivaux.

Crépiter

L’un des services de streaming gratuits les plus anciens, Crackle propose non seulement une quantité solide de films et d’émissions de télévision à regarder gratuitement, mais également un certain nombre de films et de séries originaux exclusifs à diffuser. Il offre également des fonctionnalités supplémentaires si vous vous inscrivez pour un compte gratuit, y compris le contrôle parental.

Pluto TV

Comme Xumo, Pluto TV offre également un accès à la demande à des milliers d’émissions de télévision et de films et à des centaines de «chaînes» qui diffusent du contenu 24h / 24 et 7j / 7. Vous pouvez regarder des actualités en direct, des films dans un certain nombre de catégories différentes, des émissions de télévision comme Star Trek, Three’s Company, etc., y compris des chaînes pour enfants et en espagnol.

Tubi TV

Tubi TV, propriété de Fox, propose de nombreuses émissions et films nouveaux et classiques à diffuser à la demande. Le service augmente également lentement son contenu d’origine. Tubi TV propose également des informations locales en direct de plus de 200 filiales de Fox TV à travers les États-Unis.

Télévision IMDb

Le service de streaming de contenu gratuit d’Amazon a gagné du terrain au cours de l’année écoulée. Vous pouvez regarder gratuitement de superbes films récents sur le service, ainsi que des émissions de télévision formidables comme Lost ou Mad Men. Il ajoute également plus de contenu original, à commencer par le drame d’espionnage britannique Alex Rider. Nous nous attendons à ce que davantage de spectacles originaux soient disponibles au cours de la prochaine année. C’est définitivement à surveiller.

paon

Le service de streaming Peacock récemment lancé par NBCUniversal vous permet de regarder des milliers de films et d’émissions de télévision gratuitement. Il propose également des chaînes comme Pluto TV qui diffusent du contenu, y compris des informations en direct et plus encore. Pour 4,99 $ par mois, vous pouvez accéder à encore plus de films et d’émissions. Vous pouvez également payer 9,99 $ par mois pour profiter du service sans publicité.

Autres FAQ

Q: Xumo propose-t-il des flux en 4K?

UNE: Pour le moment, le service ne propose pas d’émissions ou de films en streaming 4K.

Q: Pouvez-vous partager un compte Xumo avec vos amis et votre famille?

UNE: Oui, vous pouvez partager votre compte Xumo avec d’autres.

Q: Xumo a-t-il un contrôle parental?

UNE: Non, le service n’offre actuellement pas de contrôle parental. Puisqu’il montre des films et des séries télévisées qui ont un contenu pour adultes, les parents devraient être plus vigilants lorsqu’ils autorisent leurs enfants à accéder à Xumo.

Q: Le service propose-t-il des publicités?

UNE: Oui, il y a des publicités lors de la diffusion d’émissions et de films sur le service. Ils durent généralement à peu près la même chose qu’une pause publicitaire télévisée standard, sinon plus courte.

Q: Xumo fonctionne-t-il hors ligne?

UNE: Malheureusement, les applications mobiles du service ne prennent actuellement pas en charge les téléchargements de ses émissions. Cependant, cette fonctionnalité pourrait être ajoutée à une date ultérieure.

Q: Quelles vitesses Internet sont nécessaires pour accéder à Xumo?

UNE: Le service recommande des vitesses de téléchargement d’au moins 10 Mbps pour la meilleure expérience.