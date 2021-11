Qu’est-ce qu’Ethereum et vaut-il l’investissement ?

Ethereum a été en larmes cette année. Il a surpassé le bitcoin et a atteint un niveau record. Ethereum a même conquis des gens comme Mark Cuban.

« J’ai ma juste part de bitcoin, mais je suis plus un maxi Ethereum », a déclaré Cuban lors d’un récent épisode du podcast Next with Novo. Les « maximalistes » de la crypto-monnaie sont généralement considérés de manière négative dans l’industrie. Cependant, Cuban utilise le terme pour indiquer qu’il préfère Ethereum aux autres blockchains.

« Nous assistons à une ruée où il y a beaucoup de blockchains différentes qui sont en concurrence », a déclaré Cuban. « Quand ils commenceront à mettre en œuvre des contrats intelligents, c’est à ce moment-là que nous commencerons à voir les choses vraiment se stabiliser. Après cela, il s’agira d’applications et d’intégrations.

Mais, pour les non-initiés, qu’est-ce qu’Ethereum et comment ça marche ? Eh bien, répondons à ces questions avant de sauter dans le train Ethereum.

Qu’est-ce qu’Ethereum et comment fonctionne-t-il ?

Introduit pour la première fois dans un livre blanc de Vitalik Buterin en 2013, Ethereum a été lancé en 2015. Il s’agit d’un réseau informatique décentralisé basé sur un code open source, note Louis DeNicola pour Business Insider. Une caractéristique clé du réseau d’Ethereum est qu’il repose sur la technologie blockchain, tout comme le bitcoin. Cela signifie qu’il s’agit essentiellement d’un grand livre public numérique qui permet de vérifier et de stocker entièrement les accords financiers par un logiciel informatique, sans l’intervention d’un tiers.

« Vous pouvez penser aux applications qui peuvent être construites sur Ethereum un peu comme les applications qui peuvent être développées sur l’App Store d’Apple ou le système Android de Google », précise Ben Carlson pour Fortune. « La plus grande différence est qu’il n’y a pas de géants technologiques dans les coulisses contrôlant le réseau d’Ethereum. »

Chaque fois que de nouveaux blocs de données sont ajoutés, ils sont cryptographiquement « chaînés » à leurs blocs parents. À son tour, cela crée un enregistrement des versions précédentes qui ne peuvent pas être modifiés.

Aujourd’hui, Ethereum est la deuxième plus grande crypto-monnaie après le bitcoin en termes de capitalisation boursière. Pourquoi? Parce que le réseau Ethereum peut faire bien plus que simplement gérer des transactions financières. Plus précisément, Ethereum étend les capacités de la blockchain Bitcoin en l’étendant à l’hébergement d’applications décentralisées (également appelées « dApps ») en créant des « contrats intelligents ».

« Bitcoin était le pionnier de la technologie blockchain, utilisé pour créer un système de paiement peer-to-peer », explique Jacob Wade, coach financier et président d’iHeartBudgets. « Ethereum utilise une technologie de blockchain similaire, mais a ajouté la possibilité de créer des applications décentralisées au-dessus de sa plate-forme. »

Des applications de finance décentralisée (DeFi) et des jeux ont déjà été lancés sur Ethereum, y compris des places de marché pour des objets de collection comme l’art numérique et les jeux.

Ethereum contre Bitcoin.

Encore une fois, Ethereum est une plate-forme logicielle sécurisée accessible à tous. Le Bitcoin, en revanche, n’est qu’une monnaie. Cependant, les deux s’appuient sur la blockchain pour valider et publier toutes les transactions de leurs crypto-monnaies.

Il existe également deux objectifs différents pour Ethereum et Bitcoin. Premièrement, pour libérer les utilisateurs des systèmes centralisés avec des réglementations rigides et des vulnérabilités alarmantes, Ethereum a construit sa plate-forme sur la technologie blockchain.

En revanche, Bitcoin utilise la technologie blockchain pour fournir une monnaie mondiale et un système de paiement qui connecte directement les consommateurs aux fournisseurs. En conséquence, cela réduit les coûts de transaction et supprime le besoin d’intermédiaires financiers comme les banques.

«Pour atteindre leur objectif, la blockchain de Bitcoin décentralise complètement la crypto-monnaie en exigeant un réseau de millions de mineurs pour résoudre des énigmes cryptographiques complexes afin de valider chacune de ses transactions. au lieu de demander à un pouvoir central comme une banque de les vérifier », écrit Clifford Chi pour HubSpot. « Mais ce processus approfondi de décentralisation et de validation rend également Bitcoin beaucoup plus lent à confirmer les transactions qu’Ethereum. »

De plus, le temps moyen d’extraction de blocs pour Ethereum est de 12 secondes, tandis que le temps moyen d’extraction de blocs pour Bitcoin est de 10 minutes. Pourquoi? Ethereum a moins d’ordinateurs ou de nœuds validant l’activité que Bitcoin, qui compte des millions de nœuds validant les transactions.

L’Ethereum est-il le même que l’Ether ?

« Pour être juste, le concept entier d’Ethereum contre Ether peut devenir très déroutant très rapidement », précise le portail éducatif district0x.

Encore une fois, similaire à la blockchain Bitcoin, Ethereum est validé par un réseau d’ordinateurs exécutant un logiciel connu sous le nom de minage. Ce processus implique un réseau d’ordinateurs vérifiant les transactions.

« Les mineurs de Bitcoin sont rémunérés pour leurs ressources en étant payés en Bitcoin », ajoute le portail. Les mineurs d’Ethereum, en revanche, sont récompensés en Ether. Ces frais sont communément appelés « gaz ».

Plus précisément, Ethereum est une plateforme logicielle ouverte basée sur la technologie blockchain. Cela permet aux développeurs de créer et d’exécuter des applications décentralisées à l’aide de contrats intelligents. Ethereum, cependant, est alimenté par la crypto-monnaie Ether. L’éther est vendu sur de nombreuses bourses, telles que Coinbase.

L’éther est plus une marchandise numérique qu’une monnaie numérique puisqu’il fonctionne un peu comme tel.

Vous avez besoin d’Ether pour exécuter des applications sur la blockchain Ethereum, tout comme vous avez besoin d’essence pour alimenter votre voiture. En plus d’alimenter les contrats intelligents, Ether est également utilisé pour exécuter des DApps, générer des jetons pendant les ICO, faciliter les transactions sur la blockchain Ethereum et effectuer des paiements. Ainsi, Ethereum (ou Ether) est également appelé monnaie programmable.

Les avantages d’Ethereum

Il existe un vaste réseau existant. « Les avantages d’Ethereum sont un réseau éprouvé qui a été testé au cours d’années d’exploitation et de milliards de mains commerciales de valeur », a déclaré à Forbes Ken Fromm, directeur de l’éducation et du développement à l’Enterprise Ethereum Alliance. « Il possède une communauté mondiale importante et engagée et le plus grand écosystème de blockchain et de crypto-monnaie. »Il a un large éventail de fonctions. Par exemple, en plus de servir de monnaie numérique, Ethereum a été utilisé pour exécuter des contrats intelligents et stocker des données pour des applications tierces. De plus, les artistes ont vendu leur travail via la blockchain via des jetons non fongibles, ou NFT.Innovation constante. Il s’agit d’une plate-forme open source avec une grande communauté de développeurs travaillant constamment à l’amélioration du réseau et au développement de nouvelles applications. « En raison de la popularité d’Ethereum, il a tendance à être le réseau de blockchain préféré pour les applications décentralisées nouvelles et passionnantes (et parfois risquées) », ajoute Boaz Avital, chef de produit chez Anchorage.Élimine les intermédiaires. Grâce au réseau décentralisé d’Ethereum, les utilisateurs peuvent éliminer les intermédiaires tiers. Cela inclut les avocats qui rédigent les contrats et les interprètent, les banques qui facilitent les transactions financières et les entreprises qui proposent des services d’hébergement Web.

Les inconvénients d’Ethereum

Augmentation des coûts de transaction. Avec la popularité croissante d’Ethereum, les coûts de transaction ont augmenté. Les frais de transaction du réseau Ethereum ont atteint un niveau record de 23 $ par transaction en février 2021. C’est formidable pour les mineurs, mais pas pour les utilisateurs. Comme Ethereum ne récompense pas la vérification des transactions, comme Bitcoin, les frais doivent être payés par les parties participant à la transaction.L’inflation des crypto-monnaies est possible. Le nombre de pièces possibles n’est pas limité par la limite annuelle d’Ethereum de 18 millions d’éther. Cependant, une limite à vie s’applique à la libération d’Ether. En conséquence, Ethereum pourrait avoir plus de valeur en tant qu’investissement que les dollars et peut ne pas s’apprécier autant que Bitcoin car il y a une limite à vie pour chaque pièce.Le développement de logiciels nécessite une courbe d’apprentissage abrupte. Alors que les développeurs migrent d’un traitement centralisé vers des réseaux décentralisés, Ethereum peut être difficile à apprendre.L’avenir est incertain. Il est prometteur qu’Ethereum 2.0 offrira de nouvelles fonctionnalités et sera plus efficace à mesure qu’il continue de s’améliorer. Cependant, cette modification importante du réseau rend l’utilisation des applications et des offres actuelles incertaines. « De nombreux nouveaux validateurs seront nécessaires pour qu’Ethereum 2.0 fonctionne », déclare Gary DeWaal, président du groupe Marchés financiers et réglementation de Katten. « La question est la suivante : la migration fonctionnera-t-elle ? Il y a beaucoup de nouveaux éléments qui doivent se mettre en place !

Devriez-vous investir dans Ethereum ?

Le marché des crypto-monnaies est très volatil et spéculatif, déclare Ryan Haar pour NextAdvisor. Mais WalletInvestor prévoit une prévision sur un an de 6 394,27 $ et une prévision sur cinq ans de 16 503,80 $ pour Ethereum.

Dans cet esprit, avant d’investir, tenez compte de votre tolérance au risque. De plus, les experts recommandent que si vous investissez dans la crypto-monnaie, vous vous en teniez à Bitcoin et Ethereum.

Il est conseillé de ne pas investir plus de 5% de votre portefeuille total. De plus, vous ne devriez investir que ce que vous êtes d’accord pour perdre. Et ne sacrifiez pas d’autres objectifs comme le remboursement de vos dettes ou l’épargne-retraite.

Bien que les experts conseillent aux investisseurs de rester avec des pièces bien connues telles que Ethereum, ce type d’investissement comporte toujours un certain risque. Après tout, les performances à long terme de la crypto-monnaie sont inconnues car il s’agit d’une nouvelle classe d’actifs. Cependant, vous pouvez éviter ce risque en investissant via un compte de retraite traditionnel, tel qu’un 401(k) ou un IRA, ou en vous en tenant à un fonds indiciel classique.

Comment acheter de l’Ethereum ?

Si vous pensez qu’Ethereum peut vous aider à diversifier votre portefeuille d’investissement, voici comment vous pouvez l’acheter ;

Un échange. Vous pouvez acheter de la crypto-monnaie via des sites comme Coinbase ou Kraken en utilisant des dollars américains.Un portefeuille ETH. Ici, vous pouvez stocker de la monnaie numérique. Vous pouvez également envoyer ou recevoir des ETH en utilisant l’adresse publique de votre portefeuille.

Vous trouverez ci-dessous quelques options d’achat d’ETH et la manière dont chaque méthode implique l’échange et le portefeuille.

Courtiers en valeurs mobilières en ligne. L’un des moyens les plus simples d’obtenir de la crypto-monnaie est de l’acheter auprès d’un courtier en ligne, mais cela peut présenter de sérieux inconvénients. Par exemple, vous ne pourrez peut-être pas déplacer des pièces vers et hors de votre compte.Courtages en crypto avec des portefeuilles hébergés. Un courtier en crypto-monnaie avec un portefeuille hébergé vous permet d’acheter des ETH et d’autres pièces en dollars américains et de les stocker en toute sécurité dans le portefeuille de ce courtier. Il simplifie le processus d’achat et permet aux investisseurs novices en crypto-monnaie d’envoyer et de recevoir plus facilement des pièces.Échanges centralisés et portefeuilles non dépositaires. Vous avez un meilleur contrôle sur votre portefeuille et vos fonds en utilisant cette méthode plus avancée d’achat, de détention et d’échange de crypto. La configuration d’un portefeuille Ethereum personnel pour le stockage et l’achat d’Ethereum sur un échange centralisé, Binance.US ou Coinbase Pro, est un moyen d’y parvenir.Echanges décentralisés. Un échange décentralisé, ou DEX, vous permet d’échanger votre Ethereum dans votre propre portefeuille. Puisqu’il n’y a pas de tiers lors de l’utilisation d’un DEX, c’est donc le moyen le plus pur de négocier des crypto-monnaies. Les échanges centralisés vous obligent à effectuer des dépôts sur un compte de trading avant d’échanger des pièces ou des dollars. Les DEX, cependant, vous permettent de négocier directement avec un acheteur ou un vendeur et de garder le contrôle de vos fonds. Les DEX peuvent être déroutants et ne sont pas recommandés pour les débutants.

Crédit d’image : Ethereum ; Merci!