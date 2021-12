Qu’est-ce qu’Evusheld, le traitement qui neutralise la variante omicron du covid-19

24/12/2021 à 13h45 CET

Le médicament Evusheld, par AstraZeneca, pourrait être la solution mondiale contre la variante omicron. Se trata de una combinación de anticuerpos de acción prolongada para la prevención de la Covid-19 y que conserva la actividad de neutralización contra la variante ómicron, según los nuevos datos de estudios llevados a cabo por la Universidad de Oxford (Reino Unido) y Washington (États Unis).

Les données ont été obtenues à partir de tests de laboratoire utilisant de vrais virus vivants isolés de personnes qui ont contracté la variante omicron. Avec ces résultats le l’efficacité d’Evusheld contre la nouvelle variante du Covid-19, qui devient répandu parmi les nouvelles infections. Jusqu’à présent, ce médicament d’AstraZeneca, avec un autre de GSK, sont les deux seuls médicaments approuvés qui se sont avérés efficaces dans les études contre l’omicron.

Il a également été démontré qu’Evusheld conserve une activité contre toutes les variantes de Covid-19 existantes jusqu’à présent. Ce médicament a été conçu pour échapper à une résistance potentielle à l’émergence de nouvelles variantes du coronavirus, grâce à la combinaison de deux anticorps particulièrement puissants avec des activités différentes et complémentaire contre le virus.

Vous avez déjà reçu l’autorisation de utilisation d’urgence aux États-Unis pour la prévention contre le virus chez les personnes immunodéprimées qui ne peuvent générer une réponse immunitaire adéquate au vaccin Covid-19.

Données reflétées dans trois études indépendantes donner la confiance à Evusheld pour éviter la maladie chez les personnes ayant des problèmes d’immunité. On considère qu’environ 2% de la population mondiale a un plus grand risque de réponse inadéquate aux vaccins approuvés pour prévenir le Covid-19, pour qui il est extrêmement important qu’il existe des médicaments comme Evusheld pour les empêcher de contracter la maladie, ce qui représente un plus grand danger pour ce type de personnes.