Qu’est-ce qui a causé les fortes précipitations, les coulées de boue et les glissements de terrain dans le sud du Kerala

Glissement de terrain dans la région de Kokkayar à Idukki, samedi (Photo: PTI)

Le Kerala est à nouveau aux prises avec la fureur de la pluie et les inondations après presque deux ans. Samedi, un certain nombre de routes et de ponts ont été emportés par les inondations. Le district de Kottayam est l’un des districts les plus touchés de l’État avec des forces armées et aériennes déployées pour mener des opérations de sauvetage dans la zone touchée par les inondations.

Raison derrière la pluie intense

« Un système dépressionnaire s’est développé dans le centre-est de la mer d’Arabie le 14 octobre », a écrit Indianexpress.com. Ce système s’est rapproché de la côte du Kerala et a déclenché des précipitations massives », a-t-il ajouté. En raison de ce système, le Kerala a connu des pluies abondantes à très fortes, de 115,5 mm à 204,4 mm en 24 heures. L’endroit a également connu des pluies extrêmement fortes (plus de 204,4 mm en 24 heures) dans au moins six de ses districts du sud depuis jeudi.

Des glissements de terrain, des coulées de boue et des crues éclair ont été observés samedi dans la plupart des régions situées entre le centre et le sud du Kerala. La région comprenait – Thrissur, Ernakulam, Idukki, Kottayam, Pathanamthitta, Alappuzha, Kollam et Thiruvananthapuram.

Le retrait de la mousson du sud-ouest est-il la cause des précipitations ?

Le retrait de la mousson du sud-ouest a été considérablement retardé cette année. La mousson s’est complètement retirée des régions de l’ouest du nord, du centre et de l’est de l’Inde, mais elle prévaut toujours dans le sud de la péninsule. Cela pourrait être dû au fait qu’avec le retrait entrant dans les régions de la péninsule, les États du sud, y compris le Kerala, ont signalé des orages et des précipitations depuis plus d’une semaine maintenant.

Les prévisions de l’IMD

Selon les prévisions de l’agence météorologique IMD, les fortes pluies se poursuivront sur le Kerala et Mahé jusqu’à dimanche matin. L’intensité de la pluie devrait cependant diminuer par la suite. Le bureau du Met a alerté dimanche sur la menace de crues éclair d’intensité modérée à élevée, avertissant d’une récurrence probable dans les districts de Thrissur, Ernakulam Idukki, Kottayam, Alappuzha, Pathanamthitta, Kollam et Thiruvananthapuram. Tous ces quartiers resteront sous alerte «rouge» jusqu’à lundi matin.

