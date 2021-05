Qu’est-ce qui a été dans la fabrication de la nouvelle version du vaccin antipaludique et pourquoi c’est important

Le vaccin cible la protéine de stade hépatique du cycle de vie du parasite.

Un candidat d’un vaccin antipaludique s’est montré prometteur dans les essais cliniques de phase 2b, avec une efficacité élevée de 77%. Les résultats des essais ont été récemment publiés dans des pré-impressions avec The Lancet. R21 / Matrix M – le nouveau candidat vaccin, est une version modifiée de RTS, S – un autre candidat contre le paludisme par GlaxoSmithKline, Walter Reed Institute of Research, Bill et Melinda Gates Foundation avec la PATH Malaria Vaccine Initiative, en cours de développement depuis plus de 30 ans maintenant. Ceci est conçu dans le but d’empêcher le parasite du paludisme – Plasmodium falciparum de pénétrer dans le foie et d’empêcher les stades sanguins mortels ultérieurs. Le vaccin cible la protéine de stade hépatique du cycle de vie du parasite, selon un rapport d’IE.

Selon le Dr VS Chauhan, chercheur à Rhodes travaillant dans les domaines du génie génétique et de la biotechnologie, le RTS, S est le premier et le seul vaccin, à ce jour, à réduire le paludisme chez les enfants, mais il n’est pas très efficace. Il a dit que l’efficacité du vaccin est si faible qu’il n’est pas largement administré. Des recherches à ce sujet sont en cours et le nouveau vaccin est une version modifiée du précédent. En outre, il doit encore subir des essais de phase 3, a déclaré le Dr Chauhan, qui est connu pour sa contribution au développement d’un vaccin recombinant contre le paludisme.

Nouvelle version du vaccin

La nouvelle version – R21 / Matrix M a été développée à l’Université d’Oxford, le même endroit où le vaccin AstraZeneca a été développé pour l’infection Covid-19. Les scientifiques travaillent sur cette version du vaccin depuis près de six à sept ans maintenant. Selon l’auteur de l’étude Adrian Hill, directeur du Jenner Institute et professeur de vaccinologie à l’Université d’Oxford, le vaccin a été le premier à atteindre l’objectif de l’Organisation mondiale de la santé d’une efficacité d’au moins 75%. La production de ce vaccin a été effectuée au Serum Institute of India.

Essai de vaccin

Les résultats ont été rapportés par des chercheurs d’Oxford et des partenaires sur R21 sur 12 mois de suivi des participants. L’essai de phase 2b chez pas moins de 450 enfants au Burkina Faso a révélé que le vaccin était sûr avec une efficacité de 77% sur cette période. Le vaccin a fait l’objet d’un essai en 2014-2015. L’essai à deux doses du vaccin a été divisé en un essai à dose élevée et un essai à faible dose, et les deux ont montré une efficacité de 77%.

L’étape suivante

Le recrutement a été lancé par des chercheurs travaillant en collaboration avec SII et le fabricant de vaccins américain Novavax pour un essai de phase 3 visant à évaluer l’innocuité et l’efficacité à grande échelle chez 4800 enfants âgés de 5 mois à 36 mois dans quatre pays africains. Le SII a déclaré qu’il délivrerait plus de 200 millions de doses de vaccin dès qu’il obtiendrait le feu vert des régulateurs.

Pourquoi le vaccin est important

On estime que 229 millions de cas de paludisme et 409 000 décès liés au paludisme ont été enregistrés dans 87 pays en 2019. Les enfants de moins de cinq ans en Afrique subsaharienne représentaient environ les deux tiers des décès dans le monde. Entre 2000 et 2020, 24 pays n’ont signalé aucun cas de paludisme autochtone pendant trois ans ou plus. Il s’agit de la référence pour la certification OMS d’un pays exempt de paludisme. Dans le monde, 39 pays au total ont franchi cette étape. Selon l’OMS, l’Inde a enregistré environ 5,6 millions de cas de paludisme en 2019, contre environ 20 millions de cas de paludisme en 2020. Les estimations de cas de l’année dernière (aux niveaux régional, national et mondial) seront publiées plus tard cette année.

Défi COVID-19

En 2020, l’épidémie de COVID-19 est apparue comme un défi majeur pour les ripostes mondiales au paludisme. Selon les résultats d’une nouvelle enquête de l’OMS, au cours du premier trimestre de 2021, près d’un tiers des pays ont signalé des perturbations dans les services de prévention, de diagnostic et de traitement du paludisme. Les verrouillages et les restrictions à la circulation des personnes et des biens ont entraîné des retards dans de nombreux pays dans la livraison de campagnes de pulvérisation d’insecticide à l’intérieur ou de moustiquaires imprégnées d’insecticide. En outre, le diagnostic ainsi que les services de traitement ont été interrompus pour le paludisme car plusieurs personnes ne pouvaient ou ne voulaient pas se faire soigner dans les établissements de santé. Le 25 avril, Journée mondiale du paludisme, l’Organisation mondiale de la santé a appelé toutes les personnes vivant dans des pays touchés par le paludisme à «vaincre la peur».

