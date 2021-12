Qu’est-ce qui a été le plus recherché sur Google en 2021 au Mexique ?

Caractères les plus recherchés sur Google

L’acteur Alec Baldwin, qui est impliqué dans la mort accidentelle de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, lors du tournage de Rust, est l’une des personnalités les plus recherchées de la plateforme.

Suis-le Kyle rittenhouse, un jeune Américain qui a récemment été acquitté après avoir abattu deux personnes lors d’une manifestation contre le racisme et les violences policières dans le Wisconsin en 2020.

Ce sera la première fois qu’Alec Baldwin raconte publiquement sa version de ce qui s’est passé le 21 octobre. (Kevin Winter / .

)

Comédien pete davidson et sa surprenante romance avec Kim Darshian, Page d’Elliot et son impressionnante transformation, la mort du rappeur DMX, du voyageur américain Gabby Petito, mystérieusement assassiné, et le Duc d’Édimbourg, époux de la reine Elizabeth IJe suis aussi en tête de liste.

Le Mexique était présent dans Google Trends le pilote Sergio ‘Checo’ Perez et l’actrice Carmen Salinas, en raison de l’accident vasculaire cérébral qu’elle a subi et qui l’a jusqu’à présent maintenue à l’hôpital, en plus de Inés Gómez Mont, Vanessa Guzmán, Juan Pablo Medina, Andrea Meza et Michelle Salas.