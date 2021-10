Qu’est-ce qui a fait obstacle à un ETF pur Bitcoin ?

L’opinion impopulaire raye ce fait! Même si un ETF purement bitcoin est créé, rien ne peut être fait pour vérifier indépendamment les actions en circulation et crée donc un autre vecteur d’attaque par Wall Street pour diluer davantage la valeur du bitcoin en créant des actions supplémentaires (vous vous souvenez de gme ?). Cela et tout le risque de contrepartie.

En fin de compte, il n’y a pas d’équivalent à posséder vos propres clés et à exécuter votre propre nœud pour envoyer, recevoir et vérifier vos propres transactions pour être un individu véritablement autonome. C’est tout l’intérêt de l’OMI (enlever le pouvoir aux banques et le donner au peuple). Ne faites pas confiance, vérifiez ! C’est la seule chose que vous puissiez faire avec une vraie certitude mathématique.