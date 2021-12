Qu’est-ce qui a inspiré Tracy Oliver pour créer le premier programme vidéo (exclusif)

Tracy Oliver est surtout connue pour avoir apporté la comédie à succès 2017 Girls Trip avec Queen Latifah, Tiffany Haddish, Jada Pinkett Smith et Regina King. C’est le rôle qui a fait de Tiffany Haddish une star et le premier film sorti par une femme noire à avoir rapporté plus de 100 millions de dollars au box-office. Depuis, Oliver n’a pas ralenti.

Maintenant, elle nous apporte une autre histoire de féminité noire et d’amitié avec la comédie Prime Video Harlem (sortie maintenant). L’émission suit quatre femmes à différentes étapes de la vie, de l’amour et de la carrière alors qu’elles tiennent fermement à leurs liens pour les faire traverser la vie. Oliver dit qu’elle écrira toujours des histoires d’amitié en raison de l’importance de ses relations avec ses petites amies dans sa propre vie.

PopCulture.com s’est entretenu avec Oliver sur l’apparence de la ville de Harlem, racontant des histoires sur les relations, et plus encore. Elle donne également une mise à jour sur le statut de Girls Trip 2. Faites défiler pour lire notre Q&R complète avec Oliver. (Il est également disponible sous forme de vidéo en haut de cet article.)

PC : J’ai donc adoré la série, et l’une des choses qui a vraiment attiré mon attention, c’est que vous avez décidé de mettre la série à Harlem. Pourquoi choisir Harlem pour le décor ?

À: Je l’ai choisi parce que quand j’habitais là-bas, c’était tellement amusant. Franchement. J’aurais aimé avoir une réponse plus approfondie à cela, mais c’était très amusant. On restait dehors jusqu’à trois ou quatre heures du matin et on mangeait du poulet et des gaufres, et on était juste bourrés dans le train et on faisait plein de trucs dingues. Et c’était juste beaucoup de culture dans laquelle vous êtes organiquement poussé. Et puis vous avez une histoire tellement riche avec Malcolm X et Adam Clayton Powell et le Harlem Renaissance. Et j’étais juste comme, c’est juste comme le décor le plus dopant pour un spectacle parce qu’il y a déjà tellement de choses là-dedans.

Et c’est quelque chose que vous abordez, au moins dans le premier épisode, c’est l’embourgeoisement en constante évolution de villes comme Harlem et d’autres grandes villes urbaines. Pourquoi avez-vous pensé qu’il était nécessaire d’intégrer cela dans la série, en particulier dans les thèmes de… Quatre femmes noires d’un certain groupe d’âge qui naviguent dans la vie, l’amour et la carrière ?

Alors quand je vivais à Harlem, c’était beaucoup plus noir et très différent. Et puis quand je suis revenu, j’étais comme, « Oh wow. » Comme si ça s’embourgeoise rapidement. Et le quartier était juste très différent. Et quand on était dans la chambre de l’écrivain, il y avait cette annonce, cet immobilier. Je pense que c’était une publicité Compass qui est devenue virale parce que c’était comme « Bienvenue à New Harlem ». Et c’était comme deux hommes blancs sur un perron. Et j’étais comme, « Oh wow. » Alors, c’est devenu comme ça. Et c’est devenu viral parce que les gens parlaient juste du genre, Harlem est officiellement dépouillé de sa culture. Et donc, c’était comme si vous faisiez un spectacle là-bas, ne pas reconnaître que cela ne me semblait pas authentique et ne me semblait pas juste de prétendre que la communauté ne changeait pas à un certain niveau.

Et il y a eu une reprise majeure de séries axées sur les femmes noires d’un certain groupe d’âge, leurs amitiés et leur vie amoureuse. Selon vous, qu’est-ce qui fait que le public aspire à ce format spécifique ?

Je pense que c’est s’évader et se sentir bien. Et je pense que c’est nécessaire parce que je pense que nous mettons parfois, et par nous, je veux dire qu’Hollywood met l’accent sur la douleur et la lutte des Noirs et ce genre d’histoires. Et je pense que beaucoup de spectateurs veulent juste prendre un verre de vin, regarder un spectacle, rire et se divertir avec leurs amis. Il y a beaucoup de liens et de camaraderie qui peuvent se produire avec des émissions comme celle-ci et j’écris en quelque sorte pour ce public. J’ai toujours été intéressé à faire rire les gens, à faire pleurer les gens, mais des larmes de joie, pas comme des larmes de douleur et de lutte. Mais juste parce que vous vous sentez bien avec vos amis, et en fin de compte, Harlem est une histoire d’amour entre femmes. Et ces histoires sont toujours importantes parce que je pense que les hommes et les femmes peuvent aller et venir de nos vies, mais nos amis sont le ciment qui nous unit toujours. Et je pense que c’est un message précieux, et oui, je pense que c’est juste vraiment nécessaire.

Et vous êtes devenu synonyme de montrer la dynamique d’amitiés incroyables, d’amitiés de longue date. De toute évidence, de nombreuses personnes ont appris à vous connaître et à vous aimer grâce à votre incroyable film, Girls Trip. Qu’est-ce qui vous attire pour continuer à explorer toute cette idée ? Maintenant, vous avez mentionné que vous vous sentez comme… De toute évidence, vous avez dit que les amitiés, plus encore, sont constantes. C’est probablement la relation la plus intime que nous ayons. Je dis toujours que les ruptures d’amitié ou les problèmes d’amitié sont plus difficiles que les problèmes romantiques. Donc à part ça, y a-t-il autre chose qui ajoute à toute cette dynamique que vous aimez continuer à explorer ?

Je pense que j’ai toujours été attiré par ça parce que les amis sont vraiment importants dans ma vie. Ma sœur est comme ma meilleure amie et je ne fais jamais vraiment de sœurs, mais elle devient en quelque sorte des personnages, des personnages amis dans mes affaires. Mais je parle de tout à mes copines, et je suis vraiment plus intéressée par ces conversations qu’avec des hommes et des femmes qui parlent, parce qu’il y a tellement de choses drôles et intéressantes que nous faisons en tant que femmes ensemble aussi. Et il y a juste quelque chose de toujours génial et amusant dans une ambiance familiale. Et je pense que la façon dont j’écris des amis, comme des amis ensemble, c’est un peu comme une famille ensemble. Dans ce spectacle, et aussi First Wives, et avec Girls Trip, ils sont intimes comme une famille. Ils plaisantent l’un sur l’autre comme une famille, ils parlent… Je ne sais pas si je peux dire parler s—. Ils se disent des choses folles comme la famille et ce sont eux qui sont si vulnérables et honnêtes qu’ils peuvent se dire : « Fille, enlève ça. Tu as l’air folle. »

Alors que les hommes ne peuvent même pas s’en tirer avec ce genre de choses. Mais c’est juste une honnêteté et une vulnérabilité que les femmes ont les unes avec les autres et que j’aime toujours explorer. Et j’aime aussi explorer les amitiés au fil du temps et comment elles évoluent. Et donc, j’adorerais Harlem, s’il y a plusieurs saisons pour en quelque sorte… Et Sex and the City l’a très bien fait, mais montrez simplement quand le mariage et les enfants et d’autres choses commencent à entrer en jeu, comment cela affecte votre groupes d’amitié de base et autres.

Maintenant, nous avons mentionné Girls Trip. Je m’en voudrais de ne pas demander s’il y a une mise à jour sur l’ensemble du processus pour le film ? Parce que tu sais, on attend.

(Soupirs) Ce soupir est dû au fait que j’attends aussi. La dernière fois que j’ai parlé à Tiffany Haddish, elle m’a dit : « Fille, on fait ça. » Et j’étais comme, « Ouais, ça arrive. » Et puis elle a réservé comme un million de choses. Et je ne sais pas si tout s’alignera un jour, mais cela doit être la disponibilité du casting et le budget doit fonctionner. Et si je peux être vraiment franc, c’est le budget qui explique pourquoi cela a été vraiment délicat.

Tous les épisodes de Harlem sont désormais diffusés sur Prime Video. Vous pouvez regarder notre interview vidéo complète avec Tracy Oliver en haut de cet article.