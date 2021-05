Qu’est-ce qui a mal tourné pour les joueurs laissés sur la liste de l’Allemagne?

Lorsque Joachim Löw a publié ses sélections d’alignement pour l’équipe nationale allemande, deux ou trois choses étaient immédiatement perceptibles:

Il y avait un fort contingent du Bayern Munich. Thomas Müller et Mats Hummels ont été rappelés. Certains joueurs très notables allaient être laissés à la maison.

Essayons d’examiner brièvement ce qui s’est passé pour ces joueurs:

Jerome Boateng, Bayern Munich: L’arrière central du Bayern Munich méritait un appel – strictement basé sur sa performance. On peut supposer que la polyvalence de joueurs comme Matthias Ginter, Marcel Halstenberg, Robin Gosens et Lukas Klostermann – ainsi que l’inclusion de Christian Günter et Hummels du SC Freiburg – ont probablement poussé Boateng hors du mélange. Il est en fait un peu difficile de comprendre pourquoi Boateng n’a pas reçu l’appel à moins que Löw ne pense vraiment (et probablement à tort) que Boateng est derrière les joueurs qu’il a choisis.

Jonathan Tah, Bayer Leverkusen: Le jeu du jeune défenseur n’a jamais vraiment atteint le niveau suivant – en fait, on pourrait dire que Tah a un peu régressé. Incohérent et sujet aux erreurs, Tah n’est tout simplement pas assez bon. Bien que Löw lui ait donné de multiples chances de faire ses preuves, le Bayer Leverkusen n’a pas été en mesure de garder son jeu dirigé dans la bonne direction.

Florian Wirtz, Bayern Leverkusen: Wirtz est un talent exceptionnel et son heure viendra. À ce stade, le jeune de 18 ans n’est que l’homme étrange en fonction des chiffres. Un théoricien du complot pourrait suggérer que si l’Allemagne n’avait pas déroulé le tapis rouge avec toutes les promesses possibles à Jamal Musiala pour le convaincre de choisir l’Allemagne plutôt que l’Angleterre, Wirtz aurait peut-être eu une meilleure chance à cette place sur la liste.

Florian Wirtz est l’un des meilleurs jeunes talents allemands, mais il restera à la maison pour les Euros.Photo par Alex Grimm / .

Julian Draxler, Paris Saint-Germain: L’un des joueurs les plus polyvalents d’Allemagne, Draxler aurait pu être un précieux renfort à plusieurs postes différents. Autrefois considéré comme l’un des joueurs préférés de Löw, l’homme du PSG est tombé du radar de son entraîneur – curieusement après ce qui aurait pu être sa meilleure saison de mémoire récente. L’inclusion de Jonas Hofmann a probablement scellé le destin de Draxler, cependant. Löw semble avoir du mal à déterminer quand il doit rester avec les joueurs plutôt que quand il doit les libérer.

Julian Brandt, Borussia Dortmund: Brandt a un grand talent, mais il regrette probablement sa décision de déménager au Borussia Dortmund quand il l’a fait. Brandt est polyvalent et peut jouer plusieurs rôles, mais son développement – et sa confiance – ont été durement touchés en essayant d’exercer son métier chez BVB. Lucien Favre s’est avéré être mal placé pour le poste de manager à Dortmund et le skipper désormais évincé n’a pas favorisé le développement de Brandt. La forme incohérente de Brandt au cours des deux dernières saisons a probablement tué ses chances.

Nico Schulz, Borussia Dortmund: Arrière gauche rapide, Schulz a subi un sort similaire à Brandt alors qu’il a vu sa carrière frapper essentiellement un barrage routier au Borussia Dortmund et qu’il n’a pas encore récupéré. Son manque de temps sur le terrain et sa mauvaise forme sur le terrain ont fait de lui un non-facteur pour les sélections. Il semble que les jours où Schulz s’habillait pour l’Allemagne soient révolus.

Philipp Max, PSV Eindhoven: Max allait toujours être loin. Arrière gauche à l’esprit offensif, Max n’a jamais été connu pour se concentrer fortement sur ses responsabilités défensives, mais il apporte une présence offensive alléchante sur le terrain. Sur la base de ses dernières apparitions pour l’Allemagne, il semble que Löw ne faisait tout simplement pas confiance à Max pour jouer les deux des deux côtés du terrain. Si l’Allemagne avait eu un réel succès ces derniers temps, Löw aurait peut-être pu jouer en gardant une «arme offensive secrète» dans le cadre de ses réserves de fond … mais il y a encore moins de marge d’erreur sur les euros que toute autre compétition récente pour Allemagne.

Julian Draxler a connu une bonne saison pour le PSG, mais a été laissé à la maison par Joachim Löw – une décision qui était autrefois considérée comme inconcevable.Photo d’Aurelien Meunier – PSG / PSG via .

Ridle Baku, Wolfsburg: Bakou est un grand jeune talent et il semble qu’il pourrait être un candidat sérieux pour devenir un habitué de l’avenir. Il semblerait que Löw ait simplement opté pour des options plus stables et plus expérimentées le long de la ligne de fond. Pour Bakou, c’est vraiment une question de patience … son jour viendra.

Max Kruse, Union Berlin: Kruse est un joueur polyvalent et précieux avec un talent avéré pour créer une attaque. Vous pourriez faire valoir que la production de Kruse serait améliorée en travaillant avec un groupe talentueux comme l’Allemagne aura autour de lui. Certes, Kruse ne serait pas un partant, mais aurait pu être une très bonne option en dehors du banc. Il semble simplement que Kruse n’est nulle part près du radar de Löw, même s’il devrait probablement l’être. À 33 ans, l’âge de Kruse était probablement un autre facteur important pour le garder en dehors de l’équipe, mais il était l’un des meilleurs joueurs offensifs de la Bundesliga cette saison lorsqu’il était en bonne santé.

Luca Waldschmidt, Benfica: Le transfert de Waldschmidt à Benfica aurait pu tuer ses chances. Waldschmidt a 10 buts et quatre passes décisives dans toutes les compétitions pour le club portugais, mais a parfois eu des difficultés avec sa forme au cours de cette saison – ce qui a probablement laissé Löw hésiter à sélectionner le joueur de 25 ans.

Niklas Stark, Hertha Berlin: La capacité de Stark à jouer le défenseur central et en tant que milieu de terrain défensif en a déjà fait un joueur idéal pour Löw, mais le joueur de 26 ans autrefois prometteur est tombé dans des moments difficiles et n’est plus considéré comme la perspective solide qu’il était autrefois. Stark a encore le temps de remettre sa carrière sur les rails, mais il n’est plus un joueur légitime dans le groupe allemand à ce stade.