Qu’est-ce qui a poussé Bitcoin à moins de 60 000 $

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

Télécharger cet épisode

Bitcoin a fait un voyage au cours des dernières 24 heures, passant de près de 65 000 $ à 58 000 $ et partout entre les deux. Dans l’épisode d’aujourd’hui, NLW explore ce qui le motive, notamment :

Les commerçants à effet de levier restants du record de la semaine dernière, le directeur financier de Twitter dit qu’il n’y a pas d’investissements dans la cryptoLe président Biden signe le projet de loi sur l’infrastructure américaine avec la redéfinition du courtier cryptoQuestions sur l’inflationQuestions sur le leadership de la Réserve fédérale

Enfin, il souligne l’offre de Marathon d’un demi-milliard de dollars de dette pour acheter plus de BTC et de plates-formes comme contre-indicateur.

Voir également: Bitcoin et Ether perdent du terrain alors que le directeur financier de Twitter exclut les investissements cryptographiques, l’indice du dollar atteint un sommet de 16 mois

« The Breakdown » est écrit, produit par et présente Nathaniel Whittemore alias NLW, avec le montage de Rob Mitchell, les recherches de Scott Hill et un soutien supplémentaire à la production par Eleanor Pahl. Adam B. Levine est notre producteur exécutif et notre thème musical est « Countdown » de Neon Beach. La musique que vous avez entendue aujourd’hui derrière notre sponsor est « Dark Crazed Cap » d’Isaac Joel. Crédit image : Malte Mueller/., modifié par CoinDesk.