Qu’est-ce qui a poussé Clive Owen à jouer Bill Clinton pour la destitution : American Crime Story

American Crime Story a déjà livré des prises de vue sur le meurtre de Gianni Versace et le procès d’OJ Simpson, et maintenant le prochain volet de la série de Ryan Murphy ramènera les téléspectateurs à la fin des années 90 jusqu’à la destitution du président Bill Clinton. L’acteur britannique Clive Owen, connu pour The Knick, incarnera le 42e président américain. Avec Impeachment: American Crime Story qui sera bientôt diffusé sur FX, l’acteur a expliqué à quel point il était devenu accro à jouer une figure aussi reconnaissable de l’histoire des États-Unis.