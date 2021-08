Qu’est-ce qui a poussé la NDA à enterrer la loi fiscale rétrospective ? Regardez l’héritage de Pranab Mukherjee, le débat sur la «terreur fiscale» et l’attente de 7 ans

in

Cette décision apporte de la clarté aux investisseurs étrangers car elle supprime une source majeure d’ambiguïté sur les lois fiscales.

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a déposé hier le projet de loi sur les lois fiscales (amendement) 2021 au Lok Sabha qui vise à retirer les demandes fiscales formulées à l’aide d’une législation rétrospective de 2012 pour taxer le transfert indirect d’actifs indiens. Cependant, il a fallu au gouvernement de la NDA plus de sept ans et la perspective d’un verdict défavorable dans une affaire d’arbitrage international pour rectifier le tir et retirer la législation introduite en mars 2012.

Cette décision apporte de la clarté aux investisseurs étrangers car elle supprime une source majeure d’ambiguïté sur les lois fiscales. Lorsque le ministre des Finances de l’époque, Pranab Mukherjee, a présenté le budget de l’Union 2012-2013, il n’a pas directement mentionné la question de la taxation rétrospective. Cependant, un examen attentif du projet de loi de finances et du mémorandum budgétaire a révélé les modifications controversées des lois fiscales qui sont entrées en vigueur rétroactivement.

La loi a été adoptée après un verdict de la Cour suprême qui a statué que Vodafone ne pouvait pas être taxé pour son achat en 2007 d’une participation de 67% dans Hutchison Whampoa pour 11 milliards de dollars. Cependant, Mukherjee n’était pas d’accord et a présenté la législation malgré les réserves de ses collègues du Cabinet.

Le BJP qui était dans l’opposition à l’époque avait qualifié la rétro-imposition de « terrorisme fiscal ». Arun Jaitley, qui a succédé au poste de ministre des Finances du gouvernement Modi en 2014, s’est prononcé contre la taxation rétrospective. Dans son budget de juillet 2014, il avait déclaré que le gouvernement ne créerait pas rétrospectivement un nouvel impôt à payer.

Il a également qualifié la question fiscale de Vodafone d’erreur et a déclaré que la loi effrayerait les investisseurs. Cependant, le gouvernement de la NDA n’a pas décidé de retirer la loi.

La dernière décision du gouvernement de supprimer la loi litigieuse intervient après qu’il a subi un revers dans son affaire d’arbitrage contre Cairn Energy et qu’un tribunal de Paris avait même ordonné le gel des avoirs indiens le mois dernier.

Dans les deux cas – Cairn et Vodafone, l’ordonnance d’arbitrage international était unanimement contre le gouvernement.

Pranab Mukherjee s’était même demandé dans son livre pourquoi les ministres des Finances successifs n’avaient pas abrogé la loi en choisissant de la maintenir.

Bien que retardée, la décision du gouvernement Modi envoie un message fort aux investisseurs que l’Inde est prête à corriger le cap et à prendre du recul si les circonstances ne sont pas favorables.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.