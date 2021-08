Qu’est-ce qui a vraiment de la valeur ?

Suivez-moi sur Twitter @ordcryptoguy

Un crypto collectif (NFT), comme tout autre objet de collection, est dicté par les mêmes lois lorsque sa valeur est évaluée. Des facteurs évidents tels que l’offre totale limitée du type d’objet de collection, une plus grande barrière à l’entrée ou la difficulté d’acquérir l’objet de collection, en plus d’avoir et de posséder une valeur historique ou sentimentale sont toujours présents.

Plutôt que d’essayer de mesurer ces facteurs, je pense que les arguments en faveur d’un objet de collection de valeur sont magnifiquement résumés dans une conversation avec un ami qui a ceci à dire :

« Les gens qui les possédaient au début ne l’ont pas nécessairement fait parce qu’ils pensaient qu’ils vaudraient beaucoup à l’avenir. Ils les possédaient parce qu’ils étaient des passionnés de l’espace, et ce sont les gens qui ne jettent pas l’offre pour une petite valeur. Cela se traduit par une offre et une demande inadaptées où l’offre dépasse de loin la demande. »

Cette idée est presque universelle dans tous les objets de collection. Des cartes Pokémon et des cartes de baseball aux voitures anciennes. Les propriétaires d’origine ont acheté quelque chose parce qu’il avait de la valeur pour eux, pas nécessairement parce qu’il s’agissait d’un investissement spéculatif.

“Lorsque vous achetez un Crypto Punk ou un Cryptokitty, vous n’achetez pas seulement l’histoire, mais aussi une représentation de l’excitation initiale. Prenez les bandes dessinées par exemple, lorsqu’elles sont devenues populaires, les nouveaux tirages ne valent pas autant que les premiers parce que l’enthousiasme n’a plus de valeur. Il y a des gens qui collectionnent à bas prix juste pour le plaisir de collectionner. »

Cela ne veut pas dire que tous les objets de collection publiés spécifiquement pour être des objets de collection échouent, mais beaucoup d’entre eux le font parce qu’ils n’ont pas ce vrai zeste.

Cela valorise vraiment certains NFT, ces objets de collection antérieurs à la norme ERC-721 qui auraient une grande importance historique, et ceux qui ont une forte communauté active qui est vraiment enthousiasmée par leurs collections.

Le roi des NFT et celui qui a inspiré la norme ERC-721.

C’est au cours de 2017 que l’étude américaine Larva Labs a lancé CryptoPunks, un projet dans lequel 10 000 avatars de 24 × 24 pixels ont été créés, à revendiquer librement par les utilisateurs d’Ethereum et disponibles à l’échange (offre, vente), dans la chaîne de blocs Ethereum. . La conception de chaque cryptopunk a été déterminée par un algorithme qui a attribué au hasard une série d’attributs à chacun des avatars uniques.

La distribution de CryptoPunks est principalement entre les mains des premiers utilisateurs du réseau Ethereum qui seraient considérés comme des baleines dans l’espace Ethereum, des investisseurs en capital-risque et des investisseurs avertis en technologie high-net, ou perdus à jamais dans un portefeuille inaccessible. C’est en soi un bon signe que le prix restera élevé.

Pour faire face au fait de ne pas pouvoir s’offrir un Crypto Punk

Un autre premier NFT inspiré par CryptoPunks, Mooncats était un projet NFT inachevé développé par Ponderware en 2017. Voir ce fil Twitter pour la découverte. Il y a 25 344 chats, et une ventilation des traits peut être trouvée ici.

L’île des milliardaires

Contrairement à la croyance commune selon laquelle les Crypto Punks sont les premiers NFT, ils ne le sont pas en réalité. Jusqu’à présent, le premier NFT connu est Etheria, une carte de type Minecraft où vous pouvez acheter et vendre des “tuiles” hexagonales sur une carte. Etheria a fait ses débuts en 2015 et est presque aussi vieux qu’Ethereum lui-même. La pénurie est très importante car il y a moins de 1000 tuiles différentes, cependant la barrière à l’entrée est élevée, avec des prix atteignant 500 ETH pour une seule tuile sans fonction. Mais encore une fois, comment justifiez-vous rationnellement de posséder un pixel humain (ou un singe, un extraterrestre ou un zombie si vous avez de la chance) ?

Bien que l’espace de marché NFT actuel ait connu une baisse significative du volume de plus de 90% et que l’engouement autour des ONF se soit calmé, les ONF sont là pour rester, et alors que les archéologues crypto se frayent un chemin à travers les montagnes de projets. , les ONF les plus classiques qui doit rester à la recherche de ce qui apparaît.