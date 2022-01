Qu’est-ce qui affecte le prix du Bitcoin ? Les manifestations au Kazakhstan ?

Les mineurs de Bitcoin (BTC) ont vécu l’une des périodes les plus difficiles de leur histoire. Il y a moins d’un an, la Chine a banni tous les mineurs de crypto et ils se sont retrouvés au Kazakhstan, et maintenant ils connaissent une coupure d’Internet dans le pays. Par conséquent, sans surprise, le prix de la crypto a stagné.

Que se passe-t-il au Kazakhstan ?

Ces derniers jours, le Kazakhstan a connu de violents affrontements entre manifestants, policiers et même l’armée. Plus précisément, les manifestations ont commencé au cours du week-end alors que la crise du carburant s’est aggravée après que le gouvernement a levé le contrôle des prix.

Selon CNN, il y a quelques heures à peine, le président du pays, Kassym-Jomart Tokayev, a ordonné aux forces de sécurité de « tuer sans avertissement ».

Il est important de noter que, bien que les protestations aient été déclenchées par une augmentation des prix du carburant, il existe des problèmes de longue date qui ont également, dans une certaine mesure, catalysé l’explosion sociale. En particulier, selon CNN, il existe un environnement marqué par la colère causée par la corruption endémique au sein du gouvernement, ainsi que par les inégalités sociales et les difficultés économiques.

En fait, la hausse des prix concernait spécifiquement le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et de nombreux citoyens avaient transformé leur voiture dans le but d’accepter ce carburant car, auparavant, il avait un faible coût.

Cependant, le Kazakhstan ne connaît pas seulement des tensions sociales. Le président du pays a ordonné au fournisseur de télécommunications du pays, Kazakhtelecom, de fermer le service Internet. Oui, le Kazakhstan est confronté à une coupure d’Internet.

Bitcoin prend coup après coup

Il y a moins d’un an, les mineurs de Bitcoin qui étaient en Chine devaient trouver un nouveau refuge et c’était précisément le Kazakhstan. Et, selon Fortune, en août, le pays abritait 18% de l’exploitation minière mondiale de Bitcoin.

Ainsi, les conditions instables qui ont conduit à la fermeture d’Internet au Kazakhstan, ont anéanti 15 % des mineurs de Bitcoin dans le monde, selon Kevin Zhang, selon CNBC. Ainsi, dans les heures qui ont suivi la panne, la puissance de calcul de Bitcoin a coulé. De plus, le prix de la crypto leader a plongé en dessous de 43 000 $.

Et la réalité est que les problèmes des mineurs de Bitcoin au Kazakhstan ne devraient pas être éliminés de sitôt. En fait, selon NetBlocks, les niveaux de connectivité restent inchangés à seulement 5% des niveaux normaux à travers le pays.

