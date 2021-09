Qu’est-ce qui alimente le rallye Ethereum (ETH) ?

in

Les deux derniers mois ont été une aubaine pour les investisseurs d’Ethereum par rapport à l’action inquiétante des prix de juin et juillet, lorsque beaucoup pensaient que les cryptos allaient chuter à des niveaux encore plus bas. Même une crypto-monnaie avec une énorme capitalisation boursière comme l’ETH a augmenté de plus de 130% depuis les creux de juillet. Sa capacité à fonctionner comme une plate-forme pour les applications décentralisées a permis aux programmeurs de développer leurs logiciels sur son écosystème.

Le pionnier du concept de contrats intelligents a permis à l’ETH de dominer l’espace crypto. Son réseau de nœuds distribué à l’échelle mondiale est moins sujet au piratage et permet aux développeurs d’utiliser des contrats intelligents sans censure. Ethereum est le seul concurrent suffisamment proche pour contester la domination de Bitcoin.

Après avoir lancé la blockchain Ethereum 2.0, ils ont rarement regardé en arrière. Les investisseurs investissent également leur argent dans les principales crypto-monnaies, s’attendant à ce que l’offre finisse par s’épuiser, créant ainsi une croissance exponentielle. Parlons plus de l’action des prix et du mouvement possible d’Ethereum à court et à long terme.

Analyse des prix d’Ethereum

Ethereum a grimpé comme une fusée marquant 23% des gains en seulement quatre jours. Cette tendance haussière s’est produite sans aucune augmentation de volume, ce qui est un point énorme à considérer. Étant donné que l’ETH a augmenté avec les mêmes volumes qu’avant, cela signifie que les gens détiennent de l’ETH.

Ethereum est sorti de sa zone de consolidation, dans laquelle il était bloqué pendant tout le mois d’août. Sur la base de notre analyse ETH précédente, la consolidation après un rallye prépare généralement la pièce pour un mouvement haussier supplémentaire et plus fort. À l’heure actuelle, l’ETH se négocie à des niveaux de 3 950 $, ce qui est à peine 1,2% du jalon de 4 000 $. Ethereum a un support solide à 2900 $, suivi de 2400 $. La moyenne mobile de 200 jours d’Ethereum se situe également à des niveaux de 2400 $. Ce support est là pour l’action des prix à long terme dans les mois à venir.

Une fois que le prix d’Ethereum parviendra à dépasser les 4000 $, il sera difficile de prédire un objectif de niveau. Puisque la prochaine cible évidente serait un nombre à 5 chiffres. Pour les transactions à court terme, un retrait ou une réservation de bénéfices à ces niveaux peut retracer ces gains verticaux, car 3 300 $ deviendraient un niveau de soutien plus fort pour son mouvement de prix.

RSI se négocie dans des zones de surachat indiquant systématiquement une action d’achat plus élevée. L’indicateur MACD a également effectué un croisement haussier il y a deux jours, précisément avant le rallye du 1er septembre de 12%.

Ethereum a connu une tendance à la hausse constante depuis la sortie de sa consolidation, et la meilleure chose est qu’il n’y a pas de réservations de bénéfices soudaines ou d’achats soudains. Un mouvement ascendant constant. Le RSI et le MACD sur les graphiques horaires sont également du côté des taureaux. Cependant, la baisse des volumes indique un rallye encore plus important. Avec cette force, ETH peut bientôt atteindre 5000 $. Après chaque bougie verte verticale, il y a quelques heures de consolidation suivies d’un nouveau mouvement haussier.

Selon nos prévisions d’Ethereum, les acheteurs entrant aux niveaux actuels devraient faire attention à obtenir des rendements plus faibles et ne devraient pas s’attendre à une répétition de ce rallye. Alors que les détenteurs précédents devraient continuer à enregistrer des bénéfices, alors qu’il se redresse et rentre au cours de la phase de consolidation.

