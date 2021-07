Qu’est-ce qui attire l’attention de l’inspecteur Mick Schumacher dans le parc fermé ?

Mick Schumacher a expliqué pourquoi il s’intéresse autant aux pneus des voitures rivales dans le parc fermé de la Formule 1.

Le jeune homme de 22 ans vit ce que lui et tous ceux qui l’entourent considèrent comme une première année éducative au plus haut niveau du sport automobile, dans une voiture Haas qui devait toujours être un retardataire tout au long de la campagne.

Ces enseignements s’étendent à ce que l’inspecteur Mick peut percevoir de ses propres yeux lorsque les voitures sont garées à la fin des qualifications et des courses – avec n’importe quel avantage, même minime, il peut glaner de ce qu’il voit des pneus utilisés à bon escient.

« C’est quelque chose que je fais depuis le karting, vraiment. C’est toujours bon de savoir à quoi ressemblent les pneus sur d’autres voitures, en particulier, pour voir si je peux comprendre cela et en tirer des leçons », a déclaré Schumacher à Motorsport-total.

« Les pneus sont comme un livre ouvert, ils vous montrent chaque petite erreur et chaque petit détail sur les autres voitures et aussi sur ma voiture.

« Au parc fermé, je suis le plus proche possible d’une autre voiture. Je ne peux pas simplement entrer dans le garage de quelqu’un et dire “Bonjour, je vais juste regarder ta voiture et ensuite y retourner”. C’est donc vraiment intéressant à voir.

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

En termes d’acquisition de connaissances, Schumacher a un autre atout de son côté – sous la forme de son compatriote et héros d’enfance, Sebastian Vettel.

Le duo est devenu de bons amis, le quadruple champion du monde agissant comme une sorte de mentor pour un pilote de 12 ans son cadet – qu’il a récemment aidé à essayer de résoudre une position assise de travers dans sa voiture.

Le patron de l’équipe Haas, Guenther Steiner, est également ravi que Vettel aide le fils de Michael Schumacher à s’installer dans la vie de la Formule 1, renforçant ainsi le savoir-faire que le champion en titre de la Formule 2 tire également de son appartenance à la Ferrari Driver Academy.

« On dirait qu’ils ont une très bonne connexion. Je pense que Mick en profitera », a déclaré Steiner.

« C’est très utile car cela prend du temps de faire vos propres expériences et si vous avez quelqu’un qui peut l’accélérer, cela devrait toujours vous aider dans votre carrière. »

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !