Qu’est-ce qui attire les entreprises vers la plateforme Next Earth ? Crypto nouveaux médias

Les entreprises modernes cherchent constamment à incorporer des techniques nouvelles et plus innovantes dans leurs opérations et leurs pratiques. Cette recherche constante d’innovation les maintient pertinents et en concurrence avec les géants de leurs industries respectives. Next Earth fournit une solution à plusieurs volets pour les entreprises offrant des fonctionnalités telles que DeFi, NFT et DAO pour les aider dans leur gestion opérationnelle.

Next Earth assure l’innovation en fournissant une gamme de solutions à ses utilisateurs. Next Earth vise à faciliter ses utilisateurs à travers ses préventes terrestres pour les aider à posséder un morceau virtuel de la planète Terre. La prochaine vente de terrains publics commence le 29 juillet. Cette prévente aidera les premiers utilisateurs à accumuler un maximum de profits lorsque les prix des propriétés grimperont en flèche !

Que propose Next Earth ?

Next Earth représente numériquement la planète et aide les investisseurs à acheter et vendre des terres virtuelles. Cette propriété foncière virtuelle se produit sur un marché décentralisé qui utilise la technologie blockchain et les NFT pour assurer un transfert et un stockage de données plus fiables.

Plus de sécurité transactionnelle grâce aux contrats intelligents

Next Earth est basé sur le réseau Ethereum, ce qui signifie qu’il utilise des contrats intelligents. Ces contrats intelligents consistent en des termes et conditions prédéfinis pour les entités impliquées. Les conditions des contrats sont remplies par des codes et, par conséquent, il n’y a aucune possibilité d’interférence ou d’ingérence de la part d’un facteur externe. Cette technologie assure une meilleure sécurité des transactions des individus et des organisations afin qu’ils puissent effectuer des transactions plus fiables via la plate-forme.

Utilisation des TVN à collectionner

La terre virtuelle est un actif numérique qui existe sous la forme de NFT. Ces NFT sont une entité distinguée qui garantit l’unicité d’un actif. Ils ont plusieurs cas d’utilisation, et la plupart s’avèrent très bénéfiques et rentables à l’avenir. Une augmentation de l’offre et de la demande peut influencer positivement leur valeur. Les entreprises peuvent investir dans ces NFT et éventuellement encaisser des bénéfices importants.

Récompenses pour les premiers utilisateurs de Next Earth

Next Earth a lancé des événements de prévente pour aider ses premiers utilisateurs à rejoindre le réseau émergent. Ces premiers utilisateurs fournissent les niveaux de stabilité souhaités à la plate-forme, et Next Earth a l’intention de les récompenser par le biais de ses vastes programmes de rémunération et d’avantages. L’écosystème de Next Earth vise à valoriser les idées et l’innovation de ses utilisateurs. Ainsi, le projet de métaverse est conçu pour aider les utilisateurs à tirer d’énormes avantages de leurs investissements financiers et non financiers.

Aider la cause de la durabilité environnementale dans les opérations commerciales

De nombreuses petites et grandes entreprises se retrouvent souvent dans l’eau chaude pour avoir enfreint les principales directives de durabilité environnementale. Next Earth a l’intention d’aider ces entreprises en fournissant une plate-forme complète à ses utilisateurs tout en garantissant des mesures de durabilité optimales. Elle propose également plusieurs projets de financement environnemental, étendant son soutien aux organisations dédiées à la préservation de l’environnement.

Next Earth partage un pourcentage des transactions de terrains vendus et revendus. Ces dons sont destinés à des organisations déterminées par la communauté Next Earth. Il aidera d’autres organisations à poursuivre des mesures de durabilité et encouragera et soutiendra les utilisateurs de Next Earth à adopter des mesures plus vertes et durables.

Comment les entreprises peuvent-elles participer ?

Les entreprises peuvent entrer dans l’écosystème Next Earth en achetant des terrains virtuels ou des produits NFT sur la plate-forme. Comme Next Earth a l’intention de créer une communauté et un écosystème solides, ces entreprises s’adresseront à divers utilisateurs. Ils peuvent tirer des bénéfices du réseautage dans différents endroits et y installer leurs activités.

Alors que les entreprises virtuelles deviennent de plus en plus pertinentes en raison de l’influence de la numérisation, des plateformes comme Next Earth peuvent les aider à commercialiser et à gérer les ventes. Les entreprises peuvent également se constituer un profil solide pour annoncer leur présence sur la plateforme.

Après avoir fait leur entrée dans l’écosystème, les entreprises peuvent mettre en œuvre de nouvelles idées innovantes, toucher une communauté plus large et se diversifier sur le terrain tout en réalisant régulièrement des bénéfices.