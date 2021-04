Qu’est-ce qui bloque l’Internet décentralisé?

Au cours de la dernière décennie, la prolifération de la technologie blockchain a abouti à des centaines de réseaux incapables de se parler. Avec les données cloisonnées et les options des développeurs désormais extrêmement limitées, le secteur a été décrit comme étant à un «carrefour historique» – et à moins que cette industrie n’évolue et ne se développe, on craint que la blockchain ait du mal à atteindre la même portée et l’interconnectivité qu’Internet bénéficie. .

L’interopérabilité a été l’une des phrases les plus chaudes du lexique de la blockchain ces dernières années. Bien que cette mentalité inter-chaînes soit encourageante, on pourrait faire valoir que bon nombre des solutions vantées ne sont qu’un simple plâtre collant, fournissant uniquement une connectivité entre un certain nombre de réseaux.

Un consommateur ordinaire réagirait avec incrédulité s’il ne pouvait envoyer un e-mail de sa boîte de réception Yahoo qu’à quelqu’un d’autre avec le même nom de domaine. L’idée qu’une personne surfant sur Internet sur Google Chrome ne puisse pas accéder à un site Web trouvé sur le navigateur Safari est tout aussi inimaginable. Pourtant, c’est la situation dans laquelle se trouve le secteur de la blockchain – dans la mesure où des processus alambiqués ont dû être construits pour garantir que les actifs puissent se frayer un chemin à travers les blockchains. (Un exemple ici pourrait être Wrapped Bitcoin, qui implique de dépendre d’un intermédiaire centralisé.)

Étant donné que l’un des principaux avantages de la blockchain est censé être sa décentralisation, il y a un risque que certaines solutions de contournement et certains concepts puissent éloigner cet espace innovant de ce qu’il est censé être – en sapant son utilité dans le processus. Mais que se passe-t-il s’il y en a et tous les blockchain et contrats intelligents ont pu communiquer entre eux? Et si un accès décentralisé aux informations oracle hors chaîne pouvait être accordé à ces plates-formes? Pour résoudre ces problèmes une fois pour toutes, l’industrie devra peut-être retirer une page du livre d’une merveille technologique que beaucoup d’entre nous tiennent pour acquise: Internet.

Au début des années 1990, alors que la connexion en ligne était encore considérée comme une activité de niche, le protocole TCP / IP agnostique réunissait tous les ordinateurs et systèmes d’exploitation, ouvrant une méthode de communication sur laquelle s’appuient désormais des milliards de personnes dans le monde. Face au paysage fragmenté actuel, il y a maintenant des appels à la création d’un «Internet des blockchains»… permettant aux données de circuler librement et sans limites.

Cela pourrait créer un monde où toute plate-forme de contrat intelligent et toute blockchain, même celle qui ne dispose pas de cette fonctionnalité, pourraient commencer à interagir. Les développeurs auraient la liberté de mélanger et de faire correspondre les composants qu’ils préfèrent parmi la myriade de plates-formes, en construisant ce qu’ils veulent sans perdre de temps et des sommes substantielles d’argent pour résoudre les obstacles techniques. Certains pensent que cela pourrait même être la solution miracle qui constitue une menace sérieuse pour les magasins d’applications centralisés, qui restreignent la liberté des utilisateurs tout en coupant les ailes des développeurs qui doivent suivre une liste interminable de règles strictes – et abandonner une partie substantielle de leur produit.

Quelle est la réponse?

Une solution qui est activement vantée en ce moment est la technologie XRouter, qui cherche à fournir l’insaisissable «Internet des blockchains» dont tant de gens ont rêvé. En plus d’être indépendant de la myriade de réseaux qui existent actuellement, il fonctionne sur une base de marché libre. À long terme, l’objectif est de garantir que les paiements peuvent être effectués dans n’importe quelle crypto-monnaie, ouvrant la voie à une «révolution sociale, économique et technologique». La technologie a été créée et défendue par The Blocknet.

Maintenant, The Blocknet utilise XRouter pour fournir à Avalanche un système d’indexation décentralisé qui permet aux DApps d’utiliser les contrats et les transactions d’Avalanche aux côtés de toute autre blockchain de manière sans confiance.

Présentant un seul cas d’utilisation illustrant les avantages de cette approche, Avalanche a expliqué: «Avec l’émergence de plusieurs plates-formes DeFi, le succès d’un contrat ou d’un DApp sur une seule plate-forme crée une demande de DApp sur n’importe quelle plate-forme pour interagir avec elle. Les différences de performances et de coûts de ces plates-formes font qu’il est avantageux pour les développeurs de sélectionner et d’orchestrer les contrats à travers les chaînes. »

Les services d’indexation sont décrits comme essentiels pour permettre aux applications décentralisées de fournir ce que les utilisateurs veulent, et l’utilisation de la technologie XRouter garantira qu’elles restent entièrement décentralisées dans le processus.

«Le Blocknet est le seul projet qui permet une interopérabilité efficace avec toutes les chaînes existantes et est décentralisé au niveau interchaîne», a déclaré Arlyn Culwick, cofondateur de Blocknet. «Il ne privilégie aucune chaîne par rapport à une autre, ce qui la rend aussi ouverte et agnostique qu’Internet.»

Avertissement. Cointelegraph ne cautionne aucun contenu de produit sur cette page. Bien que nous visions à vous fournir toutes les informations importantes que nous pourrions obtenir, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant de prendre des mesures liées à la société et assumer l’entière responsabilité de leurs décisions, et cet article ne peut pas être considéré comme un conseil en investissement.