Qu’est-ce qui cause des incendies de forêt fréquents? Uttarakhand signale 45 incidents en 24 heures et demande l’aide du centre

Le parc national de Simlipal à Odisha et la réserve forestière de Bandhavgarh dans le Madhya Pradesh ont également connu d’importants incendies de forêt ces derniers mois. (Image représentative)

L’État de l’Uttarakhand a enregistré plus d’un millier d’incendies de forêt au cours des six derniers mois et au cours des dernières 24 heures, 45 incendies de forêt ont été signalés par l’État. Le gouvernement de l’État a demandé au centre de lui venir en aide en fournissant des hélicoptères et du personnel de la NDRF pour éteindre le feu et d’autres activités de secours. Jusqu’à présent, cinq personnes et sept animaux au total ont été déclarés morts en raison de ces incidents, a rapporté l’Indian Express.

En plus de l’Uttarakhand, des incendies de forêt ont également été signalés dans d’autres états de végétation forestière dense comme le Madhya Pradesh, l’Himachal Pradesh, la frontière Nagaland-Manipur, l’Odisha entre autres depuis le début de cette année.

Quelles régions du pays ont signalé des incendies de forêt?

Même pendant les mois d’hiver, les forêts de l’Uttarakhand, de l’Himachal Pradesh (vallée de Kullu), de la frontière entre Nagaland et Manipur (vallée de Dzukou) ont connu de multiples incendies de forêt prolongés. Le parc national de Simlipal à Odisha et la réserve forestière de Bandhavgarh dans le Madhya Pradesh ont également connu d’importants incendies de forêt ces derniers mois.

Les forêts indiennes sont-elles trop vulnérables aux incendies de forêt?

Selon le rapport du rapport du Forest Survey of India (FSI) 2019, environ 21,6 pour cent de la zone géographique du pays sont sous les forêts. Selon le FSI, les forêts de la région du Nord-Est et celles du centre du pays sont les plus sujettes aux incendies de forêt. En plus de ces forêts extrêmement sujettes, de nombreuses autres zones forestières dans des États comme l’Andhra Pradesh, l’Odisha, le Maharashtra et le Bihar sont également classées comme très sujettes aux incendies de forêt dans le pays.

Pourquoi des incendies de forêt se produisent-ils?

Il existe un certain nombre de causes de l’augmentation des incendies de forêt dans le monde, y compris le changement climatique et d’autres activités humaines, qui ont entraîné de multiples incendies de forêt dans le monde, y compris les forêts amazoniennes et australiennes au cours des deux dernières années. Les experts ont souligné que la dégradation du changement climatique est responsable des incendies de forêt qui durent plus longtemps, sont plus fréquents et hautement inflammables.

En Inde, la plupart des cas d’incendies de forêt sont signalés au cours des mois de mars et avril lorsque les forêts ont beaucoup de feuilles sèches, de bûches de bois, de mauvaises herbes, d’arbustes qui s’enflamment facilement. De nombreux incidents sont causés naturellement, car au milieu d’une chaleur excessive et d’une faible humidité, même les branches sèches peuvent prendre feu après avoir frotté les unes contre les autres et engloutir toute la zone à proximité dans de longues flammes. Le manque d’humidité dans le sol en raison des saisons de mousson déficientes successives peut également déclencher de fréquents incendies de forêt comme dans le cas de l’Uttarakhand.

Mais souvent, les incendies de forêt sont causés par des actions humaines, car les forêts extrêmement sèches peuvent prendre feu même avec peu de négligence, comme laisser une allumette allumée ou jeter un mégot de cigarette.

Pourquoi est-il difficile d’éteindre les incendies de forêt?

Les forêts étant des zones de végétation dense, le transport du matériel de lutte contre les incendies et de la main-d’œuvre devient extrêmement difficile. Dans de telles situations, les autorités gouvernementales s’appuient dans de rares cas sur des pulvérisateurs d’eau et des hélicoptères à commande manuelle pour éteindre l’incendie. La pénurie de personnel pendant la haute saison, lorsqu’il y a de multiples incendies de forêt, est également l’un des facteurs responsables. La vitesse du vent élevée peut également augmenter l’intensité et la propagation du feu de forêt et peut le maintenir plus longtemps.

Les incendies de forêt sont-ils nocifs?

Étant l’une des plus grandes sources, puits et réservoirs de carbone, les forêts sont les armes les plus cruciales dans la lutte contre le changement climatique. Les forêts soutiennent également les moyens de subsistance de millions de personnes dans le pays qui vivent à proximité des forêts en fournissant du bois, des médicaments, d’autres produits forestiers et d’autres produits forestiers. La flore et la faune endémiques de ces forêts sont également gravement touchées, ce qui entraîne une diminution de leur nombre.

Les incendies de forêt intenses rendent de nombreuses forêts définitivement dégradées et incapables de soutenir la végétation à l’avenir. Les forêts qui survivent aux pires incendies de forêt sont également rendues moins fertiles et diminuent constamment de taille au fil des ans.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.