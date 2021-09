Qu’est-ce qui cause la condensation sur vos fenêtres et comment pouvez-vous l’arrêter? 10z viral

Ces petites gouttelettes d’eau pourraient provoquer une vague de dépenses évitables si vous ne faites pas attention (Photo: .)

Peu importe que vous viviez dans un immeuble ancien ou dans un appartement flambant neuf – tout le monde peut avoir de la condensation sur ses fenêtres, et tout le monde peut lutter contre l’impact de le laisser sans surveillance pendant trop longtemps.

La condensation en elle-même n’est pas un signe que vous devriez vous inquiéter tout de suite, mais si vous ne résolvez pas le problème, cela peut entraîner des problèmes plus durables – généralement avec des solutions coûteuses.

Cela peut inclure l’humidité et la moisissure, qui peuvent endommager vos murs et vos meubles.

Avant de commencer à paniquer, rassurez-vous, car il existe une variété de façons d’aider à réduire la condensation dans votre propriété.

Pourquoi avez-vous de la condensation sur vos fenêtres ?

La condensation se produit lorsque l’air chaud entre en collision avec des surfaces froides – c’est ce qu’on appelle le point de rosée et transforme l’air chaud en gouttelettes d’eau.

Ceci est plus fréquent en hiver, lorsque votre chauffage central se met en marche pendant les heures les plus froides du matin et du soir.

Si votre maison est humide et froide, vous pouvez prendre des mesures pour la réparer (Photo : .)

Cependant, ce n’est pas seulement le chauffage qui peut provoquer de la condensation.

Les activités quotidiennes comme la cuisine, la douche et le séchage des vêtements peuvent libérer de l’humidité chaude dans l’air à l’intérieur de votre maison.

Lorsque cet air chaud chargé d’humidité entre en contact avec une surface froide, il se refroidit rapidement et libère l’eau, qui se transforme en gouttelettes liquides sur la surface froide.

Quels problèmes la condensation peut-elle causer?

Bien qu’un peu d’eau puisse sembler assez inoffensif, si la condensation n’est pas traitée immédiatement, elle peut encourager la moisissure noire à se développer sur vos murs, plafonds et fenêtres.

La condensation peut causer de gros problèmes si elle est ignorée (Photo : .)

La moisissure noire peut alors se propager davantage, endommageant vos biens, surtout s’ils sont entreposés à côté d’une zone de courants d’air.

Par exemple, si vous avez une armoire près d’une fenêtre ou d’une porte, la moisissure peut se répandre dans vos vêtements.

En plus d’être coûteuse pour réparer les articles endommagés, la moisissure peut causer des problèmes de santé tels que la bronchite et d’autres problèmes respiratoires.

Comment réduire ou arrêter la condensation

En ce qui concerne la condensation, il est plus facile de l’empêcher que de « réparer » les dommages à long terme, la proactivité est donc la clé ici.

Fondamentalement, le seul véritable moyen d’éviter la condensation à long terme est d’investir judicieusement à la fois dans la ventilation et l’isolation.

Mais il y a des choses rapides que vous pouvez faire pour l’éliminer à court terme.

Gardez les fenêtres ouvertes

Dans la mesure du possible, gardez une fenêtre ouverte lorsque vous cuisinez et si vous avez pris une douche.

Utiliser des couvercles de casseroles

Bien qu’il s’agisse d’un petit ajustement, l’utilisation de couvercles de casseroles peut faire une grande différence lors de la cuisson, car vous empêchez instantanément une grande partie de l’humidité de s’échapper.

Gardez les ventilateurs d’extraction allumés

Garder votre hotte en marche peut également aider, à la fois dans la cuisine et dans la douche. Au lieu de l’éteindre juste après avoir terminé, laissez-le allumé pendant 15 minutes supplémentaires.

S’il fait trop froid pour cela, si vous avez un ventilateur extracteur, assurez-vous qu’il est allumé pendant votre douche et pendant les mois les plus froids, laissez-le un peu plus longtemps que d’habitude après votre douche.

Ventilez correctement votre lave-linge

Assurez-vous que votre lave-linge dans votre maison, ainsi qu’un sèche-linge, sont correctement ventilés.

Vous devriez avoir un évent installé si les produits blancs sont à plus de quatre pieds de votre cheminée d’évent. Ceci est crucial car chaque charge émet de l’eau dans l’air, ce qui peut provoquer de la condensation.

Un plombier devrait être en mesure de vous indiquer si votre machine est correctement ventilée ou non.

Séchez les vêtements à l’extérieur si possible

Bien que le temps au Royaume-Uni ne soit pas optimal, vous devez sécher votre linge à l’extérieur lorsque cela est possible pour éviter la condensation.

Même si vous faites sécher des vêtements à l’intérieur, vous devez toujours éviter de les placer sur des radiateurs pour les faire sécher. Cela est dû au fait qu’il empêche la chaleur de s’échapper de votre pièce et emprisonne l’humidité dans la pièce.

Vous pouvez également envisager d’investir dans un déshumidificateur – ils éliminent l’humidité de l’air et la maintiennent hors de vos fenêtres.

Le spécialiste des fenêtres Glass Doctor suggère également de déplacer vos plantes d’intérieur – plus vous avez de plantes, plus vous trouverez d’humidité dans l’air. Essayez de les déplacer à l’extérieur pendant l’hiver pour aider à éliminer la condensation – s’ils peuvent survivre au froid.

Enfin, une solution plus coûteuse – mais à long terme – serait d’améliorer l’isolation de votre maison. Cela pourrait inclure la mise à niveau de vos fenêtres en double vitrage si ce n’est déjà fait.

Cela présente des avantages supplémentaires, notamment la réduction du coût de vos factures de chauffage au fil du temps.



var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();