Qu’est-ce qui cause la grande pénurie de travailleurs dans le commerce de détail ? – WWD

Alors que les Américains se réjouissent de l’ouverture de tout et que la génération Z en particulier savoure le retour des achats IRL, les travailleurs du commerce de détail repensent leur emploi dans l’industrie, ajoutant à une pénurie de talents préexistante et pré-pandémique.

Le problème est macro-économique – les aéroports, par exemple, se sont retrouvés dans leur propre impasse avec une demande de voyages renaissant aux côtés d’une pénurie de personnel de bord et d’agents de la TSA, ce qui a entraîné des retards, des vols annulés et plus de chaos que le commerce de détail ne pouvait se permettre de estomac.

Les associés de vente au détail qui n’ont pas encore quitté le navire disent que les détaillants se sont davantage concentrés sur la réparation de l’expérience d’achat en magasin (qui avait besoin d’aide bien avant que COVID-19 ne fasse son apparition) pour sécuriser la demande qu’ils ne l’ont été sur la rétention de la main-d’œuvre dont ils ont besoin pour faire tout arriver.

Une récente enquête auprès de 500 associés de vente au détail commandée par la plate-forme d’opérations de vente au détail Zipline a révélé que ces associés n’ont pas l’impression que leurs employeurs consacrent suffisamment d’énergie à l’amélioration du lieu de travail. En fait, 42% ont déclaré qu’ils envisageaient ou prévoyaient de quitter le commerce de détail après la pandémie.

«Je pense que les gens sont juste épuisés. Ils sont usés, ils se sentent fatigués, le rythme de la vente au détail n’a pas ralenti, il continue de s’accélérer car ils doivent être plus agiles », a déclaré Melissa Wong, cofondatrice et directrice générale de Zipline, qui compte Allbirds, Sephora et AEO Inc. parmi ses clients. « C’est tellement essentiel pour les organisations, en particulier [those] qui traversent ces énormes changements critiques – que tout le commerce de détail est maintenant – si vous mettez en œuvre une nouvelle technologie, essayez différentes méthodes de travail, le domaine doit faire plus avec moins et il y a une pénurie de main-d’œuvre, ce qui rend la tâche encore plus difficile. Vous devez donc aligner l’organisation sur les initiatives clés, pourquoi vous le faites et à quoi ressemble le succès.

Seuls 24% des associés interrogés ont déclaré que les détaillants en faisaient assez pour retenir les talents et constituer une main-d’œuvre ambitieuse. Et beaucoup ne tiennent pas pendant que les entreprises essaient de comprendre cela.

« Il y a une phrase que je commence à voir de plus en plus, nous l’appelons ‘L’ère de la grande démission.’ Nous le constatons dans tous les secteurs », a déclaré à WWD Evan Armstrong, vice-président du personnel de la Retail Industry Leaders Association. “Je pense que les défis d’embauche dans le commerce de détail ne sont pas si différents des défis d’embauche dans l’économie en ce moment et les raisons ne sont pas nécessairement choquantes.”

L’une de ces raisons, selon Armstrong, est le stimulus de soutien du gouvernement de l’assurance-chômage, qui a, dans certains cas, permis aux travailleurs à temps partiel de choisir de ne pas retourner au travail pendant un certain temps, car le stimulus peut être supérieur à leur salaire, dit-il. L’été peut aussi être à blâmer.

“Je pense que nous sommes dans les mois d’été et la garde d’enfants est probablement un autre élément qui retient les gens”, a déclaré Armstrong. “Et puis il y a aussi des craintes tardives de COVID-19 et de sécurité même si le nombre de vaccinations augmente… Je pense donc que tous ces facteurs combinés ont créé une situation de chômage dans l’économie et le commerce de détail n’est pas différent.”

Arrêter, semble-t-il, est une tendance en ce moment.

Selon les données du Bureau of Labor Statistics, le nombre de travailleurs du commerce de détail qui ont quitté leur emploi a plus que doublé d’une année à l’autre. En avril 2020, par exemple, 296 travailleurs ont démissionné, soit 2,2 % de l’effectif total. En avril 2021, 649 personnes ont démissionné au cours du mois, ce qui représente 4,3% de l’effectif total.

À l’heure actuelle, il y avait 15,6 millions d’emplois dans le commerce de détail en juin 2019 et, en mai 2021 (données BLS les plus récentes disponibles), il y avait 15,2 millions d’emplois dans le commerce de détail. C’est près de 400 000 emplois de moins et, malgré tout, il est difficile de les pourvoir.

En un mot, Melissa Hassett, vice-présidente de la prestation de services à la clientèle de la société de solutions de talents ManpowerGroup, qualifie la situation de la main-d’œuvre de la vente au détail de “catastrophique”.

« C’est encore très dur. La plupart des entreprises ne se sont pas remises de la pandémie, je ne pense pas, et ne sont pas revenues à 100% des effectifs. Il n’y a pas un seul client à qui je parle qui ait l’impression d’être revenu à 100%… tout le monde est en retard en termes de personnel et cela passe par la logistique, la distribution, la vente au détail, les centres d’appels, tous ces rôles horaires sur site », a-t-elle déclaré. . “Auparavant, ils avaient tous des défis très différents, mais aujourd’hui, ils ont tous le même défi, c’est-à-dire qu’il n’y a pas assez de personnes pour remplir les rôles qui sont ouverts.”

Et il y aura plus d’emplois qui s’ouvriront. Une enquête trimestrielle sur les perspectives d’emploi de ManpowerGroup, qui a interrogé plus de 17 000 employeurs à travers les Amériques, a révélé que les employeurs américains déclaraient leurs intentions d’embauche les plus fortes en 21 ans. Dans le secteur du commerce de gros et de détail, les perspectives d’embauche correspondent aux plus fortes depuis le début de l’enquête en 1982.

Dans l’entreposage et le stockage, qui sont essentiels pour rencontrer les consommateurs conditionnés par le COVID-19 où la plupart d’entre eux sont — en ligne — les emplois augmentent. En juin 2019, il y avait 1,2 million d’emplois d’entreposage et de stockage aux États-Unis. En mai, il y en avait 1,4 million.

Mais il y a toujours une pénurie d’employés d’entrepôt pour remplir les rôles. Et c’est un problème qui s’est accumulé pendant la pandémie avec de plus en plus d’acheteurs qui se tournent vers les achats en ligne et plus de travailleurs sont nécessaires pour soutenir ce changement.

“La saison dernière, pendant la saison des vacances, nos statistiques ont montré que nous avons embauché trois fois l’année précédente dans des rôles de distribution parce que vous deviez apporter cette boîte à la maison plutôt que dans un grand centre de distribution, puis dans un grand magasin”, a déclaré Hassett. . «Donc, amener cette boîte à la maison signifiait trois mains de plus pour y arriver et cette augmentation du besoin de trois fois plus de personnes dans la distribution l’année dernière est ce qui cause vraiment la pénurie pour tous les travailleurs horaires sur site.

« Honnêtement, à mon avis, d’où je peux voir tous les postes ouverts et toute la pression exercée sur la main-d’œuvre, c’est là que tout a commencé parce que beaucoup plus de travailleurs horaires sur site sont entrés dans l’entrepôt et la distribution. Nous payons toujours pour cela aujourd’hui lorsque nous essayons d’embaucher un magasin de détail ou un centre d’appels ou même de la fabrication. »

Pour l’instant, les rôles d’entrepôt et de distribution sont toujours les plus demandés, bien que Hassett s’attend à ce que cela change dans les mois à venir.

“Je pense toujours que la douleur est du côté de l’entrepôt et de la distribution, mais cela évolue au moment où nous parlons”, a déclaré Hassett, dont le cabinet gère tout ou partie du recrutement pour les entreprises qui les recherchent. “Donc, alors que les choses s’ouvrent pour l’été et que les détaillants essaient d’embaucher davantage, cela change en ce moment et je m’attendrais à ce que la douleur soit vraiment dans les magasins au moment où nous retournerons à l’école.”

Les détaillants qui espèrent anticiper cette douleur devront payer – à la fois en termes de coût plus élevé de la main-d’œuvre dans le commerce de détail (comme l’a dit Hassett, les travailleurs du commerce de détail gagnent environ 7,8% de plus qu’ils ne l’étaient avant la pandémie, janvier 2020) et parce que c’est un marché d’ouvriers du commerce de détail. Complet avec des bonus de signature et tout.

“Ce que font beaucoup de grands magasins à grande surface, c’est qu’ils embauchent juste pour la rentrée scolaire, en août et en septembre, puis ils conservent autant de talent que possible pendant les vacances et, bien sûr, font plus de vacances embauche. Cela va être absolument essentiel, mais [retailers are] je ne pourrai pas faire ça de la même manière [they’ve] fait cela les autres années », a expliqué Hassett.

C’est en grande partie parce que les travailleurs du commerce de détail sont devenus trop fatigués de ne pas être entendus.

Comme Hassett l’a vu, « Les candidats nous disent qu’ils ont besoin de leur salaire, ils recherchent des primes de connexion parce que de nombreuses entreprises offrent maintenant des primes de connexion. Ils recherchent des choses comme « que va-t-il se passer après la saison, qu’adviendra-t-il de mon rôle après la saison, vous souciez-vous de moi, de mes avantages, de ma santé – qu’est-ce que cela m’apporte ? » Ils recherchent également une flexibilité d’horaire pour s’assurer qu’au moment de retourner au travail ou de trouver un nouvel emploi, ce nouvel emploi conviendra-t-il à leur nouvelle vie ?

“Les entreprises qui vont obtenir ce talent horaire sur place sont celles qui les écoutent”, a déclaré Hassett.

Ce seront également ceux qui tireront les enseignements de cette écoute et les intégreront pour encourager l’engagement de la main-d’œuvre.

“L’autonomisation et l’engagement sont l’une des pièces qui manquent dans le commerce de détail et c’est parce que la communication à chaque niveau n’est pas claire et n’est pas aussi exploitable”, a déclaré Wong. « Les entreprises dans leur ensemble devront faire mieux dans le monde et la question est alors : comment vous assurez-vous que vos employés le sachent ?… L’entreprise peut faire beaucoup, mais si les associés ne comprennent pas ce que fait l’entreprise, alors la perception leur donne envie de partir.

Ce que Wong a vu fonctionner, ce sont les entreprises qui sondent leur personnel pour comprendre le sentiment parmi eux et incorporer ce personnel dans la prise de décision pour l’amélioration de l’entreprise, à la fois en interne et au-delà de la marque.

« Au cœur du COVID-19 [one of Zipline’s retail clients] ont demandé aux équipes de leurs magasins « comment voulez-vous développer les meilleures pratiques pour assurer notre sécurité et celle des clients ? » Et en équipe de terrain [how Wong refers to retail store associates], ils ont en fait créé les meilleures pratiques avec l’équipe des opérations », a expliqué Wong. « C’est un peu plus du côté de l’avant-garde, mais ensuite toutes les équipes sur le terrain sont convaincues. »

Au-delà de l’engagement, des primes de connexion et d’une plus grande considération pour le bien-être des travailleurs, les détaillants devront également envisager de contourner certaines de leurs propres règles, en particulier en ce qui concerne leur vivier de talents, pour gérer la pénurie de travailleurs. Hassett a sondé les clients à considérer : « Peuvent-ils ouvrir leur bassin de talents à, disons, des employés de la deuxième chance qui sont peut-être en libération conditionnelle ou ont une condamnation ? Pouvez-vous ouvrir votre vivier de talents en vous débarrassant de votre test de dépistage de drogue ? Pouvez-vous ouvrir votre bassin de talents en embauchant des personnes qui ne parlent peut-être pas anglais dans des régions où la plupart de votre clientèle ne parle pas anglais, ce genre de chose.

Quoi qu’il en soit, Armstrong de RILA pense qu’il y aura “une assez forte augmentation des demandes d’emploi à l’automne”.

“Je pense que le retour de l’école va être un énorme moteur pour cela”, a-t-il déclaré. « Je pense que ce sont des tendances macro. Nos entreprises sont évidemment toujours à la recherche de moyens uniques et créatifs d’offrir les types d’avantages, d’horaires flexibles et de salaires que recherchent les talents, mais je pense qu’il va y avoir un retour en arrière et je pense qu’il va y avoir un retour au travail vers le fin d’année à l’automne et à l’hiver et certainement à l’année prochaine.

« Donc, j’ai l’impression que les entreprises ne réagissent pas de manière excessive à la situation, mais il y a des facteurs macro qui vont juste devoir jouer. »