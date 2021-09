Qu’est-ce qui cause les incendies de Caldor et Dixie en Californie : chaleur, vent et sécheresse

Une autre saison d’incendies de forêt explosive est en cours en Californie, avec plus d’un million d’acres déjà brûlés en 2021. Bien qu’il soit encore loin de la saison des incendies 2020 sans précédent, les incendies de cette année sont bien au-dessus de la moyenne et continuent de gagner du terrain.

L’incendie de Caldor près du lac Tahoe a forcé des milliers de personnes à évacuer car il s’est étendu à plus de 207 000 acres, une superficie plus grande que la ville de New York. L’incendie s’est allumé le 14 août et était contenu à 23% jeudi.

L’incendie de Dixie près de Chico, en Californie, qui s’est enflammé le 14 juillet a brûlé plus de 847 000 acres. Il était contenu à 52% jeudi.

Répartis par des vents atteignant 40 mph et alimentés par une végétation sèche abondante, les incendies de forêt à travers le Golden State ont soulevé d’énormes nuages ​​​​de fumée et de cendres. Certains ont même engendré des tornades de feu.

Dans l’ensemble des États-Unis, plus de 2,7 millions d’acres ont été carbonisés par des incendies de forêt cette année, selon le National Interagency Fire Center.

Les chercheurs ont déclaré que les incendies actuels correspondaient à ce qu’ils avaient prévu plus tôt cette année, notant que la région était desséchée par une sécheresse massive, faisait face à une chaleur intense et avait beaucoup d’arbres, de broussailles et d’herbe prêts à brûler.

Même ainsi, les incendies se sont révélés surprenants à d’autres égards. Les incendies de Caldor et Dixie sont les premiers incendies de forêt jamais enregistrés à traverser la chaîne de montagnes de la Sierra Nevada, posant de nouveaux défis aux pompiers qui travaillent pour les contenir. « Ces deux grands incendies ont commencé dans des canyons très escarpés [that are] difficile d’accès, avec des forêts très sèches et surchargées qui brûlent intensément et il est donc très difficile de maîtriser cela », a déclaré Craig Clements, directeur du Wildfire Interdisciplinaire Research Center de l’Université d’État de San Jose.

Et alors que les humains continuent d’augmenter les risques d’incendie de forêt – de la construction dans des régions sujettes aux incendies à la suppression des incendies naturels en passant par le changement climatique – les scientifiques doivent repenser ce qui est possible.

Même selon les normes californiennes, les incendies de forêt actuels sont surprenants

Il y a plusieurs ingrédients clés nécessaires pour les feux de forêt. Ils ont besoin d’un temps favorable, à savoir des conditions sèches et venteuses. Ils ont besoin de carburant. Et ils ont besoin d’une source d’allumage.

Le département californien des forêts et de la protection contre les incendies a déclaré qu’il enquêtait toujours sur les origines de la plupart des incendies en cours. Mais d’autres facteurs cette année ont empilé le pont en faveur d’incendies massifs.

La Californie et une grande partie de l’ouest des États-Unis sont au milieu d’une sécheresse qui dure depuis des années. Avec une humidité limitée, les plantes se dessèchent et se transforment en petit bois. Normalement, la végétation à des altitudes plus élevées s’accrocherait encore à un peu d’humidité et agirait comme une barrière contre les incendies de forêt dans des endroits comme la Sierra Nevada. Cependant, la gravité de la sécheresse a fait jaunir et griser même cette verdure.

L’incendie de Caldor a forcé des milliers de personnes à évacuer et a brûlé plus de 207 000 acres. Justin Sullivan/.

“C’est la chose unique, que ces incendies ont brûlé sur la crête de la Sierra Nevada”, a déclaré Clements. « Les taux d’humidité du carburant sont toujours à des niveaux record dans tout l’État de Californie. Cela permet à ces incendies de brûler à des altitudes plus élevées.

L’humidité du sol et de la végétation peut également agir comme un mécanisme de refroidissement lorsqu’elle s’évapore. Avec la sécheresse, cet effet est atténué, laissant encore plus de chaleur s’accumuler et poussant les températures jusqu’aux nouveaux records atteints cet été. Le temps chaud a à son tour entraîné un assèchement encore plus important du paysage, atteignant des niveaux d’aridité qui n’étaient généralement pas observés avant octobre.

Il est probable qu’encore plus d’incendies se préparent pour le reste de l’année dans l’Ouest. Alors que les vents d’automne à Santa Ana et Diablo se renforcent, les risques restent élevés.

Les gens aggravent les incendies de forêt, mais peuvent prendre des mesures pour les atténuer

Les feux de forêt font naturellement partie des écosystèmes dans une grande partie de l’ouest des États-Unis. Ils remplissent des fonctions vitales telles que le nettoyage de la végétation en décomposition, la régulation de la densité des forêts, la restauration des nutriments dans les sols et la germination des plantes.

Mais l’activité humaine a aggravé les incendies de forêt à chaque étape. Le changement climatique causé par la combustion de combustibles fossiles augmente l’aridité des forêts occidentales et augmente la fréquence et la gravité des épisodes de chaleur extrême.

Les gens construisent également plus près des zones sauvages. Cela signifie que lorsque des incendies se produisent, ils causent plus de dommages aux maisons et aux entreprises. Cette proximité signifie également que les humains sont plus susceptibles de déclencher de nouveaux enfers. La grande majorité des incendies de forêt sont allumés par des personnes, jusqu’à 84%, que ce soit par des étincelles errantes, des lignes électriques tombées ou des incendies criminels.

Et pendant des centaines d’années, les gens ont supprimé les incendies naturels. Les colons européens ont également mis fin aux pratiques culturelles de brûlage des peuples autochtones de la région. L’arrêt de ces petits incendies a permis aux forêts, aux prairies et au chaparral de devenir beaucoup plus denses qu’ils ne le feraient autrement. Paradoxalement, cela signifie que plus de carburant est disponible pour brûler lorsque des incendies se produisent, ce qui provoque une propagation plus importante et plus rapide des incendies.

La combinaison de ces facteurs conduit les incendies de forêt à battre des records, obligeant les scientifiques à réévaluer les types d’incendies possibles. Il y a des décennies, un incendie de 20 000 acres aurait été considéré comme massif. Désormais, les incendies de forêt peuvent gagner autant de terrain du jour au lendemain. “Ce que nous constatons, c’est que même la prévision des incendies est si difficile pour nous parce que la taille du domaine est énorme”, a déclaré Clements. « Ces incendies sont massifs et nous devons sans cesse étendre le domaine de nos modèles météorologiques. »

Il existe des moyens bien établis de réduire les risques d’incendies de forêt destructeurs. S’attaquer directement à un incendie une fois qu’il est allumé ne peut aller plus loin, c’est pourquoi l’accent doit être mis sur la prévention. Un moyen clé est de réduire la charge de carburant. Cela peut prendre la forme d’éclaircies forestières et de brûlages dirigés. Les villes dans les régions sujettes aux incendies peuvent construire des périmètres défendables, coupant les coupe-feu et les clairières pour réduire les risques d’empiétement d’un incendie.

Les codes du bâtiment qui exigent des matériaux résistants au feu et qui évitent la construction dans les zones les plus à risque peuvent également réduire l’impact des incendies. Les inflammations peuvent être réduites en durcissant ou en enterrant les lignes électriques.

La restauration des pratiques de brûlage autochtones peut également aider à atténuer le risque d’incendie de forêt, mais cela exigera des gouvernements qu’ils corrigent les torts historiques, en restaurant l’accès et la souveraineté des tribus sur les terres ancestrales.

À long terme, ralentir le changement climatique en réduisant drastiquement les émissions de gaz à effet de serre peut également empêcher les incendies de devenir encore plus destructeurs.

Les facteurs qui ont jeté les bases des incendies de forêt massifs ont pris des siècles à se construire et ne seront pas inversés du jour au lendemain. Mais le processus de réduction de ces risques peut commencer dès maintenant.