Qu’est-ce qui cause les inondations à Pune ? Tout savoir sur le nombre de rivières et de barrages dans le district

Pune : De nombreuses régions du Konkan et du Maharashtra occidental connaissent des inondations dues aux précipitations incessantes. Les précipitations dans le district de Pune sont également une cause majeure de préoccupation car le niveau d’eau du barrage augmente de manière alarmante. Même si la situation est sous contrôle, l’administration est en état d’alerte élevé car de nombreux barrages et rivières ne font que la rendre vulnérable aux situations d’inondation.

Nombre de rivières et de barrages à Pune

Le district de Pune compte quelque 19 rivières au total. La plus longue est la rivière Bhima qui fait 300 km, suivie de la rivière Nira (190 km) et de la rivière Ghod (125 km). Il est également dit que seulement six des 19 rivières s’étendent sur moins de 50 km avant de se confondre avec des rivières plus grandes, la plupart provenant de Mulshi, Maval, Velhe, Bhor et Purandar tehsil du district. Les rivières, par la suite, traversent Haveli, Indapur, Baramati, Khed, Shirur, Ambegaon tehsils et la ville de Pune, entre autres.

Quant aux barrages, il en existe au total 24 de différentes tailles sur différentes rivières de la région. Le plus grand d’entre eux est le barrage d’Ujjani avec une capacité de stockage d’eau de 109,98 TMC. Vient ensuite le barrage de Bhatghar avec une capacité de stockage d’eau de 23,77 TMC, puis le barrage de Mulshi avec 18,47 TMC.

Zones inondables

Un nombre total de 84 villages dans la région de Pune et Pimpri Chinchwad relèvent de la catégorie sujette aux inondations le long de 12 rivières différentes et en aval de 14 barrages de la région. 17 villages (maximum) sont inondables dans la région, dont 16 à Daund tehsil et un à Indapur tehsil, ainsi que la rivière Bhimar et en aval du barrage d’Ujjani. Il y a 16 autres villages dans la région ainsi que neuf autres à Shirur tehsil et sept à Haveli tehsil, le long de la rivière Bhima sont des régions sujettes aux inondations dans cette région.

Les zones les plus touchées par les inondations à Pune, Pimpri Chinchwad

Les moussons sont particulièrement mauvaises dans la ville de Pune. L’administration de la ville de Pune doit prendre de nombreuses mesures pour assurer la sécurité des personnes alors que l’eau s’engouffre dans les localités basses. Les zones urbaines du district sont les zones les plus touchées par les inondations à Pune. Les inondations qui se produisent dans la rivière Mutha détruisent les bidonvilles de Hingne Khurd, Pulachiwadi à Erandwane, Vithalwadi, Patil Estate à Shivajinagar, Shanti Nagar et Indiranagar à Yerwada et Sangamwadi dans la ville de Pune également. Les inondations de la rivière Mula affectent les personnes vivant à Aundh, Sangvi, Dapodi, Hingangaon, Pimpri, Baner et Chinchwad. Et la rivière Pavana, qui traverse Pimpri Chinchwad, affecte des endroits comme Kasarwadi, Phugewadi, Pimple Saudagar, Pimple Gurav et Sangvi entre autres.

Décharge d’eau du barrage de Khadakwasla

Le barrage le plus proche de la ville de Pune est le barrage de Khadakwasla et est en fait le mur du barrage qui constitue la nouvelle limite de la Pune Municipal Corporation (PMC). Le barrage de Khadakwasla reçoit de l’eau de trois barrages, à savoir Panshet, Varasgaon et Temghar. Le rejet de l’eau de ces 3 barrages TMC a lieu dès qu’il se remplit à pleine capacité également parfois lorsqu’il y a un rejet d’eau des barrages en amont de la rivière Mutha. Il faut environ trois heures pour que l’eau atteigne le pont de Sangam après avoir été déchargée du barrage de Khadakwasla.

Autres zones inondables

Les régions de Shantinagar, Indiranagar et Sadalbaba Durga à Yerawada, Kalas, Aundh, Bopodi, Sangamwadi, le bidonville de Mula Road, Patil Estate à Shivajinagar sont des zones touchées par les inondations de la rivière Mula. Il y a 12 nallahs dans la ville et de fortes pluies provoquent des inondations dans ces nallahs de la ville.

