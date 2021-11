Qu’est-ce qui détermine l’appétit pour le risque d’un investisseur de détail ? Trouver

À l’aide de bons processus d’investissement et d’une bonne allocation d’actifs, vous pouvez optimiser vos rendements avec un niveau de risque relativement faible.

Avant la crise américaine de 2008, beaucoup étaient convaincus qu’il était stupide de penser que le marché immobilier était une bulle parce que toutes les grandes banques et sociétés d’investissement semblaient se porter très bien jusqu’à ce que les choses tournent mal. Seuls certains analystes financiers ont pu voir qu’il s’agissait d’une bulle, qui allait bientôt éclater.

Anshul Gupta, cofondateur de WintWealth, déclare : « La leçon de la crise de 2008 est que nous ne savons pas ce qui nous attend dans l’avenir ; c’est ce qui le rend risqué – La capacité d’une personne à prendre des risques élevés ou faibles dépend entièrement de la situation de l’individu, de ses objectifs et, plus important encore, de son origine. C’est ce qu’est l’appétit pour le risque.

Par exemple, Ravi a vécu dans un environnement où ses pairs ont pris des paris risqués et ont perdu leur argent. Il aura naturellement probablement un faible appétit pour le risque, car Ravi a vu à quoi les gens sont confrontés lorsqu’ils prennent des risques élevés et perdent. En revanche, si Anoushka, une investisseur, qui a pris de gros paris et fait de l’argent presque à chaque fois, aura tendance à avoir un appétit pour le risque élevé en raison de ses expériences.

« Vos expériences dans la vie détermineront votre appétit pour le risque mieux que tout autre facteur ne le fera jamais », explique Gupta.

A noter que, presque tous les produits d’investissement sont exposés à des risques divers, seul le degré diffère. Par conséquent, il est très important de comprendre l’appétit pour le risque avant d’investir dans tout type d’actif.

Souvent, disent les experts, lorsqu’ils parlent de risques, les gens ont tendance à confondre la tolérance au risque et l’appétit pour le risque. L’appétit pour le risque fait référence à la volonté d’une personne de prendre des risques, tandis que la tolérance au risque implique sa capacité à le faire.

Voici quelques-uns des facteurs qui déterminent l’appétit pour le risque :

Âge : l’appétit pour le risque a tendance à diminuer avec le temps avec l’âge, car en vieillissant, tout le monde a tendance à rechercher la stabilité et non une volatilité élevée. Alors que les experts disent qu’une personne jeune peut prendre des risques élevés en raison du temps qu’elle a pour se remettre de ses pertes et de ses longues années de travail. . Par exemple, si vous avez investi dans un actif qui vous a procuré des rendements suffisants et qui constitue un bon investissement dans l’ensemble, vous êtes susceptible de prendre plus de risques sur cet actif même s’il ne donne pas de bons rendements récemment. Sagesse : un actif comme celui-ci, Gupta dit « est plus valorisé que tout investissement dans votre portefeuille. Si vous avez la sagesse et les connaissances pour le comprendre et l’utiliser de la bonne manière, cela augmentera votre conscience. »

Cela dit, avec l’aide de bons processus d’investissement et d’une bonne allocation d’actifs, vous pouvez optimiser vos rendements avec un niveau de risque relativement faible.

De plus, avant de commencer à investir ou si vous avez déjà fait des investissements, les experts disent qu’il faut s’assurer de bien maîtriser les bases.

1) Fonds d’urgence (3-12 mois) : C’est un fonds sur lequel vous pouvez vous rabattre en cas de circonstances imprévues. Notez que ce fonds n’est pas destiné à vos dépenses régulières.

2) Assurance temporaire : Le décès est un événement malheureux et, dans des moments comme celui-ci, le fardeau financier doit être supporté par la famille. Gupta déclare : « Pour éviter qu’une telle situation ne se produise, c’est une bonne idée d’investir dans un plan à terme qui prendrait en charge les besoins financiers de la famille.

3) Assurance maladie : elle offre une protection financière en cas d’accident ou de maladie grave pour vous ou les membres de votre famille. Si vous avez cela en place, vous n’avez pas à plonger dans vos fonds de retraite ou vos fonds d’urgence pour payer les dépenses.

Il est crucial de prendre note de certaines choses avant de faire des investissements à long terme, comme le dit Gupta « vous protéger contre les incertitudes de la vie réduira votre fardeau financier à long terme ».

