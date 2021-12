Qu’est-ce qui donne à la crypto sa valeur ?

Où la crypto tire-t-elle sa valeur ? Où quelque chose tire-t-il sa valeur ?

C’est très simple : si suffisamment de personnes conviennent que quelque chose a de la valeur, cela le devient. C’est ainsi que d’anciennes monnaies comme l’or ou même les cauris tiraient leur valeur, et cela s’applique à la valeur des œuvres d’art. Peu importe pourquoi les gens désirent quelque chose, seulement que le désir existe dans des volumes suffisamment élevés. C’est à ce stade que la valeur économique est générée.

Le prix donné d’un actif sous-jacent dépendra des caractéristiques du marché et, tout comme de nombreuses devises de banque centrale, chaque jeton de l’espace crypto a des caractéristiques différentes pour éviter la dépréciation et aider à conserver sa valeur sur le marché.

Les caractéristiques d’une bonne monnaie sont :

Fongibilité – une unité d’une devise est identique à une autre unité (BTC est une devise mieux standardisée que les vaches.)

Durabilité – ce n’est pas physiquement périssable et peut être utilisé à l’avenir (les euros sont une meilleure monnaie que les fleurs périssables.)

Portabilité – Il est facile de se déplacer, même en grande quantité (une CBDC est une meilleure monnaie que les lingots d’or encombrants.)

Reconnaissance – les gens le reconnaissent et l’acceptent, et moins d’efforts sont nécessaires pour décider de sa valeur (les dollars américains sont plus facilement échangés que les francs guinéens.)

Stabilité – sa valeur ne change pas de manière significative par rapport aux biens et services pour lesquels il est échangé (l’USDT est une devise plus stable que le BTC.)

Les jetons cryptographiques ont également beaucoup en commun avec les actions de l’entreprise ou les capitaux propres. En bourse, la valeur d’une entreprise est appelée capitalisation boursière, qui est calculée en multipliant le cours de l’action de l’entreprise par le nombre d’actions détenues par tous les actionnaires.

Une fois coté en bourse, le prix d’une action est déterminé par les forces du marché, y compris l’offre et la demande. Lorsqu’une action est vendue, l’acheteur et le vendeur échangent la propriété de l’action et le prix auquel cet échange a lieu devient le nouveau prix du marché. Les actions les plus demandées entraîneront des prix plus élevés, et les actions les moins demandées feront baisser les prix.

Il en va de même pour la crypto-monnaie. Une fois cotées en bourse, les crypto-monnaies très demandées ont tendance à augmenter, faisant monter les prix, tandis que les mouvements de prix des crypto-monnaies à faible demande sont souvent minimes.

Il existe une différence essentielle entre les actions et les crypto-monnaies. L’équipe de direction d’une entreprise a toujours le pouvoir d’émettre plus d’actions, induisant ainsi une dilution. Ceci, à son tour, réduit le pourcentage de propriété des actionnaires existants dans l’entreprise.

Cependant, pour les crypto-monnaies, la plupart des jetons ont une offre maximale ; une fois cette réserve épuisée, aucune nouvelle pièce ou jeton ne sera extraite ou produite. Bitcoin, par exemple, a une offre maximale de 21 millions de pièces, ce qui signifie que personne ne peut extraire, créer, imprimer ou émettre plus de 21 millions de bitcoins. Il peut y avoir des forks supplémentaires de la blockchain Bitcoin, comme Bitcoin Cash (BCH), mais jamais plus de monnaie bitcoin.

Comme les actions, la plupart des jetons cryptographiques ont également une utilité qui permet aux détenteurs d’accéder à des services ou à des plateformes spécifiques (une action donne au détenteur le droit de recevoir un dividende). Tant qu’un jeton cryptographique est utile à quelqu’un, il peut être décrit comme ayant une utilité et possède donc une valeur.

La valeur des crypto-monnaies peut être affectée par leur offre et leur demande sur les bourses. Cependant, leur utilité ou leur utilité dans les protocoles de finance décentralisée (DeFi) ou les applications décentralisées (dapp) peut également affecter leur valeur.

Par exemple, posséder une carte-cadeau Amazon de 100 $ est généralement considéré comme plus utile que de posséder un bon de 100 $ pour une boutique maman-et-pop. La carte-cadeau Amazon est considérée comme offrant une plus grande variété d’achats disponibles, compte tenu des millions d’articles répertoriés sur son marché.

La même idée s’applique à un jeton comme l’éther (ETH), qui est essentiel pour effectuer des transactions sur le réseau Ethereum. Lorsque vous accédez à des dapps comme UniSwap, les frais sont payés en ETH, ce qui augmente la valeur de l’ETH en raison de ses fonctions utilitaires.

Un jeton peut être utilisé de plusieurs manières, qui contribuent toutes à sa valeur. Les jetons non fongibles (NFT) sont un bon exemple car ils continuent de fournir de nouvelles méthodes et fonctionnalités aux investisseurs pour extraire de la valeur de leurs avoirs. Comprendre l’interaction entre les caractéristiques de type devise et les caractéristiques de type équité de la cryptographie est vitale pour apprécier d’où elle tire sa valeur.