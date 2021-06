Qu’est-ce qui empêche Leon Goretka de signer une prolongation avec le Bayern Munich ?

Alors que la majeure partie du monde se concentre sur les tournois internationaux, des clubs comme le Bayern Munich profitent du temps d’arrêt pour négocier des prolongations de contrat avec les joueurs. C’est une période difficile pour les clubs car les joueurs sont de plus en plus exigeants, mais les clubs se remettent encore de la pandémie de COVID-19 en cours. Selon un rapport de Sport Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), Leon Goretzka est un joueur avec lequel le Bayern tente de négocier.

Les rapports indiquent que Goretzka voulait en savoir plus sur Julian Nagelsmann avant de s’engager pour un séjour plus long en Bavière. Il semble que les discussions entre eux se soient bien passées et Goretzka est impressionné par Nagelsmann, sa méticulosité et ses connaissances tactiques. Du côté de l’encadrement, rien ne s’oppose à la réalisation d’une extension.

Cependant, sans prolongation signée, vous ne pouvez que supposer que le Bayern a du mal à répondre aux exigences salariales de Goretzka, comme c’était et – c’est toujours – le cas avec de nombreux joueurs anciens et actuels du Bayern. Des informations ont été publiées mardi selon lesquelles le directeur sportif du Bayern, Hasan “Brazzo” Salihamidžić, s’était entretenu avec l’agent de Kingsley Coman au sujet des demandes de contrat. Goretzka a récemment ajouté un autre agent à sa représentation – Thomas Kroth. Kroth représente également Manuel Neuer et a une relation difficile avec Brazzo concernant ses demandes de salaire pouvant atteindre 23,5 millions d’euros pour Neuer.

Lors de la négociation d’une éventuelle négociation de contrat pour David Alaba, le Bayern a offert au défenseur autrichien 19,5 millions d’euros par an, bonus compris, avant qu’il ne parte en transfert gratuit au Real Madrid. Les joueurs du Bayern, dont Goretzka et Kimmich, voient maintenant cela comme une référence et l’utilisent pour tirer parti d’un meilleur salaire dans leurs propres négociations de prolongation de contrat.

À l’heure actuelle, il semble que les deux parties parviendront à un accord et Goretzka restera à Munich. Cependant, sa valeur marchande augmente régulièrement et Manchester United semble s’intéresser à l’Allemand de 26 ans comme remplaçant éventuel de Paul Pogba.

Quel que soit le résultat, une chose est certaine : peu de gens seront envieux des tâches dans l’assiette de Brazzo pour le moment.